趣头条发布一季度财报：营收12.91亿元 月活跃用户1.33亿

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趣头条发布一季度财报：营收12.91亿元 月活跃用户1.33亿

2021-06-01 20:32 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月1日 消息:今日，趣头条公布了2021年第一季度财报。财报显示，按照美国通用会计准则（GAAP）计算，趣头条第一季度净营收为12.910亿元(人民币，下同)(约合1.970亿美元)，较上年同期的14.118亿元下降8.6%;归属于趣头条普通股股东的净亏损为1.750亿元(约合2670万美元)，较上年同期的净亏损5.435亿元收窄67.8%。

趣头条 (1)

另外，趣头条预计，2021财年第二季度净营收将介于11.50亿元至12.00亿元之间。

在用户方面，趣头条一季度总月度活跃用户（MAU）平均值为1.333亿人，较上年同期的1.383亿人下降3.6%，较上季度的1.247亿人增长6.9%;日活跃用户(DAU)平均值为3170万人，较上年同期的4560万人下降30.6%，较上个季度的3230万人下降1.9%;

米读作为趣头条的核心增长曲线，在去年底获得新一轮融资后，日活跃用户数目前已超1000万。头条创始人兼CEO谭思亮表示:“2021年我们继续提升盈利能力，强化对米读的投入和支持，米读在IP孵化和内容生态建设领域都取得突破，巩固了米读在免费阅读行业的领军地位。我们坚信，在贯彻长期主义的策略下，能够实现增长和非小说业务全年盈利的目标。”

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