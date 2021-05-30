雷军微博宣布：小米IoT平台已接入3.51亿台智能硬件

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雷军微博宣布：小米IoT平台已接入3.51亿台智能硬件

2021-05-30 10:14 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月30日 消息:小米创始人、董事长兼CEO雷军在其个人微博发文称，小米IoT平台已接入3.51亿台智能硬件。智能生态已经越来越完善。

小米、雷军

距了解，截至2021年3月31日，小米AIoT平台连接IoT设备数（不包括智能手机及笔记本电脑）达到3.51亿。

拥有五件及以上连接至小米AIoT平台设备（不包括智能手机及笔记本电脑）用户数680万，同比增长48.9%。2021年3月，小爱同学月活用户数9300万;米家App月活用户数同比增长22.8%，达到4920万。

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