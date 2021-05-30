雷军微博宣布：小米IoT平台已接入3.51亿台智能硬件

在小鹏汽车一季度业绩会上，小鹏汽车董事长兼CEO何小鹏表示，自去年6月开始交付P7至2021年3月31日，小鹏汽车已累计交付了超2.3万辆P7。其中，XPILOT3.0的累计付费率超过20%，并且在今年3月达到了约25%。「我相信XPILOT软件的变现将成为我们除整车硬件销售外的持续性收入和利润来源。」何小鹏表示。何小鹏还表示，小鹏将在明年推出下一代自动驾驶硬件平台和三电平台。