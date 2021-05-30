雷军微博宣布：小米IoT平台已接入3.51亿台智能硬件

站长之家（ChinaZ.com）5月30日 消息:小米创始人、董事长兼CEO雷军在其个人微博发文称，小米IoT平台已接入3.51亿台智能硬件。智能生态已经越来越完善。
距了解，截至2021年3月31日，小米AIoT平台连接IoT设备数（不包括智能手机及笔记本电脑）达到3.51亿。
拥有五件及以上连接至小米AIoT平台设备（不包括智能手机及笔记本电脑）用户数680万，同比增长48.9%。2021年3月，小爱同学月活用户数9300万;米家App月活用户数同比增长22.8%，达到4920万。
站长之家（ChinaZ.com）5月30日 消息:小米创始人、董事长兼CEO雷军在其个人微博发文称，小米IoT平台已接入3.51亿台智能硬件。智能生态已经越来越完善。
距了解，截至2021年3月31日，小米AIoT平台连接IoT设备数（不包括智能手机及笔记本电脑）达到3.51亿。
拥有五件及以上连接至小米AIoT平台设备（不包括智能手机及笔记本电脑）用户数680万，同比增长48.9%。2021年3月，小爱同学月活用户数9300万;米家App月活用户数同比增长22.8%，达到4920万。
经过十年的发展，教育信息化建设正从“工具驱动”向“数据驱动”转变，在这种发展历程下，教育智能硬件也从简单的电子化、数字化升级到智能化。这种变化在第 79 届中国教育装备展上有所显现。在此次参展的 2 万余件展品中，有软件类、计算机硬件、智慧教室、智慧校园等产品，从产品类别中可以看到，教育装备企业愈加注重科研投入、技术创新和科技成果转化，在这种情况下，教育装备展也不再是单纯地展示教育装备类产品，而是成为了?
2021 年 5 月 18 日，「会声慧色」 —— 2021 思必驰智能硬件新品发布会在京顺利召开，吸引了包括腾讯、新浪、搜狐、今日头条、新华网、极果网等数十家主流媒体聚焦现场。一直以来，作为国内领先的对话式人工智能平台公司，思必驰备受行业关注。在IoT、智慧出行、智慧办公、呼叫中心等领域，思必驰不断推进着传统行业的智能化升级，专业的智能对话方案，让思必驰跻身成为智能语音行业的头部企业。思必驰副总裁兼消费者事业部总经理
当下，在线教育已经成为学校教育、家庭教育的重要辅助与补充。但随着在线教育市场规模的持续增长，线上获客成本越来越高。探索新的战略性增长点，发力新的增长曲线成为在线教育企业的共同选择。今年4月，国内用户规模最大的在线教育公司作业帮，推出教育硬件产品喵喵机智能错题学习机。通过4G+WiFi双模式加持，让孩子学习更专心，家长更省心。作业帮以科技赋能，喵喵机让学习更高效据了解，喵喵机智能错题学习机为行业首创集“拍、
智能学习公司网易有道公布了2021年第一季度未经审计财务报告。财报显示，网易有道2021年Q1净收入达13.40亿元，同比增长147.5%，再次创下历史新高；净亏损为3.258亿元，去年同期为净亏损1.69亿元。
5 月 19 日，由美的IoT举办的“美居观察室 · 一键开启 智联时代”主题活动在佛山美的全球创新中心圆满落下帷幕。在本次活动上，美的IoT首次对外发布了《美的“一键智联”白皮书 》。美的IoT副总裁兼CTO向江旭、GfK中国家电事业部总经理张存、佰才邦COO兼5G+行业副总裁蒋力、 36 氪投资总监石亚琼等业界大咖与多家媒体齐聚现场，共同见证美的IoT最新技术成果的发布。几位行业专家也一起进行了深度座谈交流，探讨智慧生活的无限可能
在智能家居发展初期，不同的系统使用不同的语言（协议）来协调它们的活动，必然会产生混乱。有人试图整合这些不同的系统，至少以某种方式支持其中的大多数，而这就诞生了 Connectivity Standards Alliance（连接标准联盟）。随后它更名为 Matter，不仅适用于 Android 设备，而且也适用于谷歌的 Nest 智能家居平台。作为该联盟的创始成员之一，谷歌宣布添加对 Matter 的支持。其他成员包括亚马逊、苹果和三星的SmartThings，涵盖广?
3月29日晚，小米在春季发布会上半场正式推出了顶级旗舰小米11 Ultra，并号称安卓之光”，起售价5999元。小米11 Ultra最大的特色就是配备一个1.1英寸的背部副屏，可以用来息屏显示，支持自定义时间、天气、动图、主题；查看通知，支持消息提醒、健康提醒、音乐控制等。今天，雷军在微博上表示，关于小米 11ultra 副屏讨论非常多。你是支持加副屏还是不支持加副屏？补充一下，加一个副屏，这个屏幕不大，物料成本也不是太高，设计难?
现如今学驾照的人越来越多，但是学车慢、拿证难，让很多人倍感头疼。面对这种情况，诸葛驾到AI学车教练和驾校管理系统，充分利用科技创新，专注打造智慧驾培生态，创建智能驾校驾培新赛道，助力驾校数字化转型，提速拿照效率，不断改善消费者学车体验，备受广大客户的认可与青睐。 AI学车机器人 诸葛驾到采用AI学车机器人+人工双教练学车模式，帮助学员学车提速，拿证更快。AI学车机器人具备 24 小时实时碰撞告警、电子围栏、车速
现如今学驾照的人越来越多，但是学车慢、拿证难，让很多人倍感头疼。面对这种情况，诸葛驾到AI学车教练和驾校管理系统，充分利用科技创新，专注打造智慧驾培生态，创建智能驾校驾培新赛道，助力驾校数字化转型，提速拿照效率，不断改善消费者学车体验，备受广大客户的认可与青睐。 AI学车机器人 诸葛驾到采用AI学车机器人+人工双教练学车模式，帮助学员学车提速，拿证更快。AI学车机器人具备 24 小时实时碰撞告警、电子围栏、车速
5月26日上午消息，小米今晨在港交所发布自愿性公告，称美国哥伦比亚特区地方法院颁发了最终判决，解除了美国国防部对于小米公司中国军方公司的认定，并正式撤销了美国投资者购买或持有公司证券的全部限制。小米董事长兼CEO雷军本人也在微博贴出该公告，并留言表示我们赢了”，激动之情溢于言表。随后，小米合伙人兼中国区总裁卢伟冰、小米新媒体总监等均在微博上跟进表示我们赢了”。据悉，今年1月14 日，美国政府突然宣布将9家中?
今天小米创办人，董事长兼CEO雷军通过微博发文称，在这个特别的日子里，Note10来了。据了解，Redmi Note10将于5月26日14:00发布。
不久前，央视《今日北京》栏目介绍了号称黑灯工厂”的小米智能工厂。据悉，该工厂生产管理、机械加工和包装储运的过程，绝大部分的工作都是由智能机器自主完成。得益于智能机器，该工厂可24小时不停运转，一天可生产高端手机达到数千台。日前，在第五届世界智能大会高峰会上，小米集团创始人、董事长兼首席执行官雷军表示，小米正在构建第二期智能工厂，将年产1000万台超高端智能手机，产值将会达到500亿到600亿人民币，预计2023年
第五届世界智能大会今天在天津举行，小米集团董事长雷军在大会上发表了《创新引领 制造未来》为主题的演讲，对于智能制造方面，雷军提出了四个建议。
面对当前汽车行业电动化、智能化、网联化、共享化的发展趋势，摩比斯为增强核心技术储备，保持长期发展潜力，发布中长期转型战略。此次摩比斯发布的转型战略致力于加快推进汽车软硬件相结合的平台和系统的研发速度，早日实现公司主营业务由传统的汽车零部件制造商向高端技术企业转变的目标，为迎接汽车行业的变革奠定基础。据悉，摩比斯目前用于技术研发的直接投资费用为 9 亿美元，到 2025 年预计增加到 15 亿美元。特别是为了扩?
小米被移出美国制裁清单。小米集团今天在港交所发布公告称，美东时间2021年5月25日下午4时09分，美国哥伦比亚特区地方法院最终判决，解除了美国国防部对于小米集团「中国军方公司」的认定，正式撤销了美国投资者购买或持有小米集团证券的全部限制。
5月12日消息，小米创办人、小米集团董事长兼CEO雷军发文宣传小米折叠屏手机MIX FOLD。雷军表示，小米折叠屏手机打开后居然比iPad Mini屏幕还大。我们知道，iPad mini屏幕尺寸为7.9英寸，小米MIX FOLD展开后的屏幕尺寸为8.01英寸，比iPad mini略大一点点。作为小米首款量产商用的折叠屏手机，小米MIX FOLD不仅拥有大屏，其影像也是旗舰级水平。该机首发搭载小米自研澎湃C1芯片，这是一颗专业影像芯片。此外，小米MIX FOLD全球首发液
在小鹏汽车一季度业绩会上，小鹏汽车董事长兼CEO何小鹏表示，自去年6月开始交付P7至2021年3月31日，小鹏汽车已累计交付了超2.3万辆P7。其中，XPILOT3.0的累计付费率超过20%，并且在今年3月达到了约25%。「我相信XPILOT软件的变现将成为我们除整车硬件销售外的持续性收入和利润来源。」何小鹏表示。何小鹏还表示，小鹏将在明年推出下一代自动驾驶硬件平台和三电平台。
绿米联创旗下智能家居品牌Aqara在北京751D·PARK时尚设计广场，举行“A FUTURE ”全屋智能发布会。在Aqara看来，千人千面是全屋智能体验的唯一追求，应该为每个人呈现符合个人偏好的独特体验。而要达到这样的体验，全屋智能应该具备丰富强大的信息感知能力、稳定可靠的链接协议、极端场景下的可用性等等。
5月24日，雷军发文称，今天面向2021年度小米校招生的大规模集中培训正式启动。他表示，2021年，是小米集团成立11年以来，首次大规模地进行校园招聘，第一次，就招聘了5000人这样的巨大体量。这是小米集团开启大规模、系统性培养纯血小米人的元年，也将是小米发展和治理继续走向成熟的关键里程碑。雷军表示，未来十年，你们当中将出现独当一面的业务总经理、研发主管，和各个关键岗位的主心骨，甚至，我一直期待，是否有一天小米能?
在第五届世界智能大会高峰会上，小米集团创始人雷军表示，小米正在构建第二期智能工厂，预计后年（2023年）年底落成。落成后，将年产1000万台超高端智能手机，产值将会达到500亿到600亿人民币。
今日，有网友上传的一组图片显示，一辆超级加长版的五菱宏光MINI EV实车，被拖到了拖车上，疑似为符合上海地区上牌规则的宏光MINI EV新车型。同时..
Coinbase宣布，其加密货币借记卡现在与Apple Pay和Google Play兼容，允许用户用虚拟货币结账，甚至还可以消费赚取加密货币形式的返点。Coinbase卡..
微博泄密者“数码闲聊站”称，"iPhone 13"家族将拥有比iPhone 12更大的电池，所有四个型号的电池容量都明显比类似尺寸的同类产品更大。看来，下一..
据Euractiv报道，一个网络隐私运动者团体周一宣布，它正在起诉数百使用弹出式横幅要求用户接受Cookies的网站。总部设在维也纳的NOYB组织（none of..
如果传言属实，那么三星将在8月推出Galaxy Z Fold 3和其他一系列设备。我们掌握的最新线索表明，Galaxy Z Fold 3的一些必要部件已经进入批量生产。..
据国外科技媒体报道：日本正计划向月球发射一个可变形机器人，以收集月球表面的信息。该机器人由日本宇宙航空研究开发机构、汤米公司、索尼和多沙..
据国外科技媒体报道：最近获准收购墨西哥50%股权的投资集团俱乐部Necaxa正在拍卖足球俱乐部1%的股权，以NFT方式拍卖。拍卖会的开盘价为130万美元，..
三年困难时期，饭都吃不饱，林县凭什么敢修红旗渠?工程巨大，耗资7千万，林县凭什么能修红旗渠?徒手削平1250座山头，凿通211个隧洞，引水1500公..
大家好，数码达人王京前来报道!自从这几年前前后后评测过不下上百款电视盒子后，身边的朋友买盒子之前都喜欢向我咨询意见。这也难怪，现在的电视盒..
进入6月，京东618迎来首轮大爆发。在京东健康会场，6月1日-6月3日开门红重磅优惠全面来袭，超级补贴不用等!每满200减30、每满1000减60，即领即用的..
6月1日，京东健康与赛诺菲中国在健康数字生态领域达成战略合作。双方联合宣布，将围绕慢病患者整个生命周期的线上诊疗与健康管理全流程，打造数字..
今年京东618期间，京东推出面向中小企业用户的专属采购狂欢——“企业超省月”。京东企业购整合京东电脑数码、京东超市、京东工业品、京东商用等多..
随着天气越来越热，不少小伙伴更换衣服的频率也越来越快了。小编作为一个懒癌患者，洗衣机对我来讲可谓是人类最伟大的发明之一，尤其是那种做到能..
2020年突如其来的疫情，对各行各业造成了深度影响，尤其线下生意停滞，线上获客流量成本越来越高，很多企业也迫切需要通过迅速调整，转换打法，以..
当前，追求健康、营养已经成为新一代年轻消费者的新风潮，特别是低脂/零脂肪、低热量/零卡、低糖/无糖、低盐等概念极受追捧。《2021食品行业消费新..
6月1日，2021京东618-18周年庆火热开场，京东超市开门红持续热卖!开场10分钟，家清用品成交额同比增长超12倍，全面点燃夏季家清用品囤货热情!京东..
今日零时起，天猫尾款人已经结束第一阶段战斗，更多折扣玩法还将持续近20天;快手在今天加码上线童趣狂欢、信任答谢会、端午狂欢等多项主题活动;抖..
艾萨克牛顿（Isaac Newton）作为史上最伟大的科学家之一，甚至被誉为百科全书式的全才”，而其创造手稿的珍贵程度，更是不言而喻。据外媒报道，日..
【TechWeb】6月1日消息，据国外媒体报道，新加坡跨国银行公司星展银行(DBS Bank)通过发行数字债券，启动了其首次证券型代币发行(STO)。此次发行通..
【TechWeb】6月1日消息，科大讯飞发布2020年年度利润分配方案，以2020年12月31日的总股本2,224,737,717股为基数，向全体股东按每10股派息2元（含税..