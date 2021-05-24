比特币大跌 外媒称马斯克已成对比特币最具影响力的人

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比特币大跌 外媒称马斯克已成对比特币最具影响力的人

2021-05-24 09:59 · 稿源：站长之家

昨日，比特币在24小时内一度大跌16.71%，由最高的38109美元/枚跌至最低点31169美元/枚。

截至目前，比特币比特币重回35000美元/枚，日内跌幅收窄至6.6%。

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据了解，特斯拉股价也受到比特币价格暴跌影响，其创始人马斯克的身家由此缩水了约123亿美元。

对此，有外媒认为，马斯克已成为对比特币最有影响力人物，比特币价格的变化或多或少都受到马斯克发言影响。

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