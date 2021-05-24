比特币大跌 外媒称马斯克已成对比特币最具影响力的人

马斯克的话，俨然已经成了币圈风向标。继一句话让狗狗币大起大落之后，马斯克又一句话比特币和整个币圈迎来暴跌。5月13日，马斯克在社交媒体上表示，出于对比特币挖矿和交易中使用化石燃料频率迅速增加”的担忧，特斯拉暂停使用比特币来支付购车费用，但不会出售任何比特币。马斯克表示，加密货币从很多层面看都是好点子，特斯拉认为它的未来有前景，但这不能通过让环境付出重大代价来实现。马斯克称，特斯拉已暂停使用比特币去购?