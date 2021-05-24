比特币大跌 外媒称马斯克已成对比特币最具影响力的人

昨日，比特币在24小时内一度大跌16.71%，由最高的38109美元/枚跌至最低点31169美元/枚。
截至目前，比特币比特币重回35000美元/枚，日内跌幅收窄至6.6%。
据了解，特斯拉股价也受到比特币价格暴跌影响，其创始人马斯克的身家由此缩水了约123亿美元。
对此，有外媒认为，马斯克已成为对比特币最有影响力人物，比特币价格的变化或多或少都受到马斯克发言影响。
昨日，比特币在24小时内一度大跌16.71%，由最高的38109美元/枚跌至最低点31169美元/枚。
截至目前，比特币比特币重回35000美元/枚，日内跌幅收窄至6.6%。
据了解，特斯拉股价也受到比特币价格暴跌影响，其创始人马斯克的身家由此缩水了约123亿美元。
对此，有外媒认为，马斯克已成为对比特币最有影响力人物，比特币价格的变化或多或少都受到马斯克发言影响。
继前不久宣布特斯拉不再接受比特币支付之后，马斯克日前再度暗示特斯拉或已经出售所持比特币，导致比特币价格大跌。
马斯克的推文凤凰网科技讯 北京时间5月17日消息，特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)周日在Twitter交流中暗示，特斯拉可能或已经出售了所持有的比特币，导致比特币价格大跌。一个账号名为@CryptoWhale的Twitter用户发布推文称，下个季度，当比特币持有者发现特斯拉已经抛售了所持有的剩余比特币时，他们将会自扇耳光。马斯克随后回复称：“确实是这样。”@CryptoWhale在其个人资料中自称是“加密货币分析师”。比特币价格在周日大跌
昨日，因为特斯拉CEO马斯克的一番言论，比特币价格出现了暴跌的情况。当时，马斯克对网友“如果比特币持有者发现特斯拉抛售了剩余的比特币，他们会打自己一巴掌的。”的言论表示赞同。
此前曾高调宣布，特斯拉接受比特币支付，而且特斯拉已经购买持有15亿美元比特币，有这样的世界首富带货，比特币的价格再度冲高。不过，炒币已经获利颇丰的马斯克，又突然宣布拒绝比特币支付。马斯克周三通过社交平台宣布，暂停比特币购买特斯拉汽车。马斯克给出的理由可谓冠冕堂皇”，因为比特币挖矿正消耗越来越多的化石燃料。受此消息的震动，由于马斯克的突然翻脸”，5月13日，比特币行情急转直下，最低甚至失守4.7万美元，最高
现在的马斯克俨然已经成为了虚拟货币的代言人”，其对比特币价格的走势影响还是很系列的。特斯拉CEO埃隆马斯克在社交媒体上暗示：特斯拉可能会或者是已经卖出了比特币持仓”。一位推特用户向马斯克留言称：如果发现特斯拉已经抛售了剩余的比特币持仓，比特币人士（持有者）下个季度（季度财报公布后）肯定会扇自己一记耳光。”马斯克用确实（Indeed）”一词回复了这条推文。比特币价格在周日大跌近 10%，三个月来首次跌至 4.5 万美
今年2月，马斯克宣布特斯拉支持接受比特币付款。当时，比特币出现了短线走高的情况。今日凌晨，因认为比特币开采将加剧环境恶化，特斯拉CEO马斯克宣布特斯拉暂停比特币支付。
据国外媒体报道，尽管特斯拉所持比特币价值缩水近一半，但该公司CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）仍暗示不会出售比特币。
比特币在最近24小时内又出现大跌现象，导致这次大跌的原因是，特斯拉的CEO马斯克发文，表示特斯拉暂停使用比特币来支付购车费用，正在考虑使用能源消耗更低的加密货币。
埃隆•马斯克（Elon Musk）改变对加密货币的立场后，比特币价格大幅下跌11%。特斯拉将不会接受比特币进行任何进一步的交易，因为其采矿的高环境成本。他补充说，他们正在研究其他成本更低的加密技术，并补充说，特斯拉将持有比特币供以后使用。
马斯克的话，俨然已经成了币圈风向标。继一句话让狗狗币大起大落之后，马斯克又一句话比特币和整个币圈迎来暴跌。5月13日，马斯克在社交媒体上表示，出于对比特币挖矿和交易中使用化石燃料频率迅速增加”的担忧，特斯拉暂停使用比特币来支付购车费用，但不会出售任何比特币。马斯克表示，加密货币从很多层面看都是好点子，特斯拉认为它的未来有前景，但这不能通过让环境付出重大代价来实现。马斯克称，特斯拉已暂停使用比特币去购?
据国外媒体报道，当地时间周日，出现了马斯克暗示特斯拉已清空或即将清空比特币的消息，比特币的价格随后也大幅下跌，但从马斯克最新在社交媒体上公布的消息来看，特斯拉还没有卖出任何加密货币。
特斯拉 CEO 埃隆・马斯克在 Twitter 上表示，特斯拉没有卖出任何比特币。
今日，马斯克在社交媒体上发布了比特币能耗图，称过去几个月的能源使用趋势令人疯狂。据了解，此前因比特币开采加剧环境恶化，马斯克已宣布特斯拉暂停使用比特币支付。
最近几天，比特币为代表的数字货币波动非常大，从今年的高点来算，比特币价格已经腰斩，市场对比特币的情绪也处于极度恐惧中。前不久，比特币最高价格一度冲到了6.5万美元，然而最近连续暴跌了几次，价格一路下滑，跌破了5万、4万美元大关，日前最低点只有3.1万美元，目前也刚刚回升到3.4万美元，相比高峰期几乎腰斩。其他货币也没好到哪里去，以太币本月创下了大约4400的高价，日前最低点跌破1800美元，现在也刚刚回升到2100美元?
据国外媒体报道，在电动汽车制造商特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）宣布特斯拉将暂停接受比特币支付后，比特币价格跌至5万美元以下。
据国外媒体报道，在批判过比特币能源消耗问题后，今日马斯克在推特上回应Ark Investment研究总监布雷特·温顿（Brett Winton）的一条推文时表示，要缓解比特币环境问题，对大型比特币挖矿企业使用的可再生能源进行审计十分必要。
据国外科技媒体报道：美国亿万富翁首席执行官埃隆•马斯克说；比特币实际上是高度集中的，绝大多数由少数几家大型矿业公司控制。
特斯拉首席执行官埃隆•马斯克（elonmusk）周一在推特上表示;为了澄清猜测，特斯拉没有出售任何比特币。之前，马斯克在推特暗示特斯拉出售或可能出售其持有的其余比特币后，比特币大幅下跌并跌破4.5万美元，随后马斯克在推特上发布了澄清声明。
做为币圈第一KOL，马斯克的一言一行对比特币、狗狗币等数字货币影响极大，日前因为特斯拉疑似清空比特币，导致比特币价格再度暴跌，一度跌破4.5万美元。比特币价格暴涨暴跌，不仅经常导致投资者爆仓，围绕虚拟货币展开的违法犯罪活动亦不断被曝光，带来新的风险。在这种情况下，中证报今天发表评论文章，透露出不同寻常的信号，他们指出，加强对虚拟货币交易监管正在形成更广泛的共识。最近，比特币交易再次遭到一些大型商业银行的
在特斯拉首席执行官埃隆•马斯克（Elon Musk）在推特上宣布停止使用比特币购买特斯拉后，比特币在不到两个小时内暴跌高达17%。
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