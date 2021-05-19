华为MateView无线原色显示器发布 分辨率达到4K+

站长之家(ChinaZ.com) 5月19日 消息:今天下午华为发布了MateView无线原色显示器，该显示器的分辨率达到了3840*2560，同时还达到了94%全面屏，主要面向生产力人群的屏幕。

华为MateView屏幕的主要参数为：厚度只有12.8mm，升降幅度为110mm，屏幕尺寸28.2英寸，94%全面屏，3840*2560分辨率，色域达到98% P3，10bit 色深，∆E少于2，支持 HDR，500 尼特亮度和 DC 调光。3：2 屏幕比例。

这块屏幕还支持与华为手机一碰即配对，而且默认为 PC 模式，支持无线蓝牙键鼠。首创 Smart Bar，触摸式操作。屏幕自带5W*2 扬声器，支持 Type-C 连接笔记本，支持 PC 无线投屏。自带双麦克风，4 米远场拾音。



华为还发布了一款MateView GT版，尺寸为34 英寸，1500R 大曲率曲面屏，屏幕比例21：9 ，支持165Hz 刷新率，分辨率3440*1440，10.7 亿色，还自带扬声器和氛围灯，同样支持触控操作和双麦克风。

售价：华为 MateView 无线显示屏售价4699 元；华为 MateView GT 无线曲面显示屏售价3599 元。