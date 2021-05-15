2021年5月15日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于声学小知识的，问题是“为什么大多数电影院的墙壁，会做成凹凸不变或多孔的样子?”这个大家在读书的时候都有学习过相关的知识，下面就来为大家详细的介绍一下蚂蚁庄园今日答案。

为什么电影院的墙壁做成凹凸不变或多孔的样子 5.15蚂蚁庄园今日答案

今天问题：为什么大多数电影院的墙壁，会做成凹凸不平或多孔的样子？

A、降低回声干扰

B、反射光线

今日答案：降低回声干扰

声音在传播的过程中，遇到障碍物就会反射回来，在一定距离内就会产生回音，电影院的墙壁做成凹凸不平的墙壁就是让声音多次反射，不能再次传进人耳，使电影的声音更加清晰。

声传播是通过介质来传播的。由于物体的振动，才能产生声音，声音是物质振动产生的波动，需要靠介质传播才能听到。声波在介质中传递的速度，称为声速（ 或音速），由于声音在不同介质中，传播的速度不同，因而产生了声音的反射与折射现象。声音的产生是由于物体的振动，声音是物质振动产生的波动，需要靠介质传播才能听到。

声音传播特点：

反射

由于声音在不同介质中，传播的速度不同，因而产生了声音的反射与折射现象。声波在行进中遇到障碍物，无法穿越而返回原介质的现象，称为反射，这种声波反射现象也称为回音。有关声波的反射现象，早在1882年即被实验证明。

折射

若声音在不同介质中传递，因速度不同而使传播方向发生偏折的现象，称为折射。例如 : “夜半钟声到客船”。夜晚时，由于高空附近温度较高，声速较快，使得声波在行进时，会向下方偏折，因此位于寒山寺里的钟声，才会传到江面上的客船。