微软宣布Xbox Series X|S国行版将于6月10日起上市发售

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微软宣布Xbox Series X|S国行版将于6月10日起上市发售

2021-05-14 10:28 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月14日消息:微软官方消息，国行 Xbox Series X 和 Xbox Series S 新世代主机将于6月10日起正式于中国大陆推出。5月19日零时起，玩家可在微软官方商城以及微软京东自营官方旗舰店预购微软国行 Xbox Series X 和 Xbox Series S。

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据官方介绍，Xbox Series X 配有特殊定制的 AMD 全新 Zen2处理器以及 RDNA2架构。凭借高达12Teraflops 的 GPU 处理能力，Xbox Series X 能够为玩家提供4K 高清逼真、沉浸式游戏体验，并最高支持8K 分辨率的输出，为玩家带来2倍于 Xbox One X，8倍于初代 Xbox One 的强劲性能。通过实现更高帧率的顶尖技术、更广阔复杂的游戏世界，Xbox Series X 将为玩家带来跨时代的图像处理及性能，以及更好的沉浸式游戏体验。

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Xbox Series S 同样为玩家带来定义了 Xbox Series X 的新世代处理速度和性能表现。借助与 Xbox Series X 性能相近的 CPU 以及完全一致的 I/O 性能表现，Xbox Series S 让开发者可以在1440P 的分辨率下为玩家带来同样优异的游戏表现。Xbox Series S 的处理能力是 Xbox One 的4倍，借助可变速率着色技术（VRS）以及硬件加速的 DirectX 光线追踪技术，Xbox Series S 同样将为玩家带来沉浸、灵动的新世代游戏体验。另外，在 Xbox 快速架构的助力之下，Xbox Series S512GB 的定制化 SSD 将带来40倍于 Xbox One 的 I/O 带宽，并带来更快速的游戏加载、更稳定的帧率，以及支持在多个游戏之间切换的快速唤醒功能(Quick Resume)。

微软Xbox Series S/X主机XSS XSX ONE S全球购4K高清电视游戏机日港版 Xbox Series X日版 （海外直邮）
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Xbox Series S 与 Xbox Series X 最显著的不同在于对分辨率的支持。Xbox Series S 的 GPU 性能是 Xbox One 的3倍，支持1440p 分辨率下以60FPS 畅玩游戏，帧率支持最高可达120FPS。

价格方面，国行版 Xbox Series X建议售价为3899元， Xbox Series S 建议售价为2399元。

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