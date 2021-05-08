瑞士Sonova集团收购森海塞尔消费电子产品业务

站长之家（ChinaZ.com）5月8日 消息:森海塞尔于昨日发布声明，瑞士医疗听力解决方案提供商Sonova将完全接管森海塞尔的消费电子业务，该计划尚待监管部门批准，计划于2021年底前完成向Sonova的业务转移。

公告中表示，通过收购森海塞尔消费电子业务，Sonova将在其听力保健产品组合中增加耳机和条形音箱，其中包括助听器和人工耳蜗以及其他听力解决方案。未来，Sonova将利用两家公司的互补能力来加强和进一步扩展其业务领域。

森海塞尔作为音频行业全球领先公司之一的多年专业知识以及由此产生的品牌声誉和吸引力，是对Sonova在医疗听力解决方案领域广泛的技术和听力学专业知识的完美补充。计划在森海塞尔品牌联合伞下进行永久性合作，以便将来继续为森海塞尔客户提供一流的音频解决方案。已达成森海塞尔品牌未来使用的许可协议。

森海塞尔联合首席执行官Daniel Sennheiser表示:“在我们的消费电子业务方面，我们一直没有要求比Sonova更好的合作伙伴。” “ Sonova是一家实力雄厚，定位良好的公司。我们不仅对独特的音频体验充满热情，而且我们也分享非常相似的企业价值。这为我们共同创造成功的未来奠定了良好的基础。”