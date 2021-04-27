张一鸣、梁汝波退出天津字节跳动科技有限公司

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张一鸣、梁汝波退出天津字节跳动科技有限公司

2021-04-27 17:23 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月27日 消息:企查查App显示，4月27日，天津字节跳动科技有限公司发生工商变更，法定代表人由梁汝波变更为肖金梅，总经理梁汝波、执行董事张一鸣退出，新增成员金敬亭。

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资料，天津字节跳动科技有限公司成立于2014年7月，注册资本2600万美元，经营范围包含计算机软硬件的开发、设计、生产、销售及相关技术咨询;互联网技术、通讯技术的开发、转让、咨询及服务等。

另外，企查查股权穿透显示，该公司由字节跳动（香港）有限公司全资持股。

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