张一鸣、梁汝波退出天津字节跳动科技有限公司

站长之家(ChinaZ.com) 4月27日 消息:企查查App显示，4月27日，天津字节跳动科技有限公司发生工商变更，法定代表人由梁汝波变更为肖金梅，总经理梁汝波、执行董事张一鸣退出，新增成员金敬亭。
资料，天津字节跳动科技有限公司成立于2014年7月，注册资本2600万美元，经营范围包含计算机软硬件的开发、设计、生产、销售及相关技术咨询;互联网技术、通讯技术的开发、转让、咨询及服务等。
另外，企查查股权穿透显示，该公司由字节跳动（香港）有限公司全资持股。
站长之家(ChinaZ.com) 4月27日 消息:企查查App显示，4月27日，天津字节跳动科技有限公司发生工商变更，法定代表人由梁汝波变更为肖金梅，总经理梁汝波、执行董事张一鸣退出，新增成员金敬亭。
资料，天津字节跳动科技有限公司成立于2014年7月，注册资本2600万美元，经营范围包含计算机软硬件的开发、设计、生产、销售及相关技术咨询;互联网技术、通讯技术的开发、转让、咨询及服务等。
另外，企查查股权穿透显示，该公司由字节跳动（香港）有限公司全资持股。
在公司9周年庆上，字节跳动创始人张一鸣发表了演讲《平常心做非常事》，分享了他对于「平常心」的思考:如何以平常心对待自身、公司业务、行业竞争、成功和失败。
在陆续收购了沐瞳科技、有爱互娱等游戏公司之后，近期，字节跳动将目光移向了另一家游戏公司代码乾坤。
近日，多位字节跳动员工表示，字节跳动即将开启2020年度员工期权兑换计划，主要岗位员工可选将年终奖兑换成期权，价格为126美元/股，目前外部市场价格为180美元/股，相当于70%折价。
近日，北京字节跳动网络技术有限公司新增“狗头”、“狗头大作战”相关商标申请信息，国际分类涉及设计研究、广告销售、科学仪器、通讯服务等。目前商标状态均为“注册申请中”。值得一提的是，企查查信息显示，腾讯、新浪微博关联公司于2021年2月已陆续申请“狗头”相关商标，商标状态为“注册申请中”。
今天有媒体报道称，目前抖音电商已经在广东、云南、浙江、河南等全国多个地区拿地建仓，对珠宝玉石、酒类、保健品类等需要鉴定的产品进行集中采购发货。供应链团队也在快速搭建中。现在据浙江新闻报道，字节跳动针对此事回应称：不实消息，但具体内容并未透露。
截至2020年8月，包含抖音火山版在内，抖音的日活跃用户已经超过了6亿。过去一年，有超过2200万人在抖音合计收入超过417亿元。如今“抖音”几乎已经成为短视频的代名词，但你知道这款APP当初为何取名“抖音”吗？4月20日，在字节跳动火山引擎技术开放日上，字节跳动副总裁、算法和数据技术负责人杨震原对此进行了揭秘。杨震原称，当时做这款短视频产品时，有很多候选名字。于是就把产品demo（原型）起成不同的名字，用不同的Logo在?
企查查APP显示，近日，北京字节跳动网络技术有限公司新增“狗头”、“狗头大作战”相关商标申请信息，国际分类涉及设计研究、广告销售、科学仪器、通讯服务等。目前商标状态均为“注册申请中”。
【TechWeb】4月24日消息，昨日晚间，字节跳动官方账号发布声明，对近期上市传闻做出回应。字节跳动方面称，近期有不少关于字节跳动公司上市的消息，在此声明：经过认真研究，认为公司暂不具备上市条件，目前无上市计划。
今日，游戏公司有爱互娱发布全员信，宣布有爱互娱正式加入字节跳动。据悉，今年初，朝夕光年就已完成对有爱互娱的全资收购。
随着抖音和微信的垄断案件发展，字节跳动与腾讯的“恩怨”也渐渐走向前台，这两大冤家在不少领域存在这业务冲突，比如腾讯旗下龙头业务的游戏领域。据悉，字节跳动方面一直非常看好游戏产业，前段时间还曾正式公布了游戏品牌“朝夕光年”，旗下拥有《火影忍者：巅峰对决》《镖人》《灵猫传》《热血街篮》《战争艺术》《终结战场》等多款游戏。其中不乏十分热门的手机游戏，但字节跳动对手游的扩展并未就此止步。根据企查查官方数据
今日针对“字节开发独立电商App”一事，抖音内部人士回应称，各种形态也不排除去尝试，但抖音电商目前没有计划开发一款独立电商App。
字节跳动发布声明回应称:近期有不少关于字节跳动公司上市的消息，在此声明:经过认真研究，认为公司暂不具备上市条件，目前无上市计划。
【TechWeb】4月13日消息，据浙江新闻报道，字节跳动即将开启2020年度员工期权兑换计划，主要岗位员工可选将年终奖兑换成期权，价格为126美元/股，目前外部市场价格为180美元/股，相当于70%折价。对此，字节跳动方面暂未回应。此前，字节跳动宣布聘请小米前高管周受资担任新设立的首席财务官（CFO）一职，此举被认为是字节跳动在为加速IPO做准备。根据市场消息，字节跳动正商讨抖音在纽约或香港上市的可能性，此外，字节跳动还考虑?
近日，网上有传闻称字节跳动旗下的“大力智能作业灯”会向小学男生推荐周围写作业的小女生，同时还具备抖音功能。对此，就在刚刚，大力智能作业灯官方回应称，大力智能作业灯没有做“推荐周围的人”的功能，也不存在“向小男生推送小女生”功能。截图上展示的不是“抖音”功能，而是“学习小队”中的优秀作品展示。这些作品，需经过孩子家长同意，才会展示给其他用户。
4月20日，手机游戏研发商“代码乾坤”获战略投资，投资机构为字节跳动，融资金额近1亿人民币。企查查信息显示，“代码乾坤”旗下有UGC创作平台《重启世界》，隶属于北京代码乾坤科技有限公司。该公司成立于2018年，法定代表人为邢山虎
近日，中国裁判文书网公布了腾讯员工陈某跳槽字节被判赔还111万一案。据悉，原告腾讯称，陈某与腾讯公司订立有《劳动合同》和《竞业限制通知书》，离职前担任内容平台部的高级编辑经理职务，主要负责腾讯平台的内容编辑
4月26日，长城战略咨询发布《中国独角兽企业研究报告2021》。根据报告，2020年中国独角兽企业251家，总估值首次超万亿美元。
据外媒报道，知情人士透露，字节跳动在私有市场中的估值已超过2500亿美元，超过埃克森美孚或可口可乐的市值。去年11月，有消息称字节跳动正在寻求进行一轮20亿美元的融资，计划将部分业务在香港上市。
4月12日，胡润研究院发布《2021胡润全球白手起家U40富豪榜》（Hurun Global U40 Self-Made Billionaires 2021），列出了全球40岁以下（含40岁）且白手起家的十亿美金企业家。
4月13日，胡润研究院发布《2021胡润全球白手起家U40富豪榜》，列出了全球40岁以下（含40岁）且白手起家的十亿美金企业家。
【TechWeb】4月29日消息，苏宁易购披露2021年第一季度报告，数据显示，一季度，苏宁实现营业收入540.05亿元，归属于上市公司股东的净利润达4.56亿..
【TechWeb】4月29日消息，在“BIM智能装修平台国美打扮家·家居家装战略暨APP上线发布会”上，国美控股集团杜鹃发表了以“创新驱动 共创共享”为主..
【TechWeb】4月29日，今天晚间，皖通科技发布《关于媒体报道的澄清公告》称，上会会计师事务所（特殊普通合伙人）对赛英科技在满足收入准则五个条..
【TechWeb】4月29日消息，在今天的打扮家家居家装战略暨APP上线发布会上，国美集团创始人黄光裕出席并大谈国美的模式与方案，并透露称，“真快乐”..
Realme宣布其新的Q3系列已经售出超过50000台。Realme Q3 5G和Q3 Pro 5G今天上市，估计占了很大一部分。该系列的第三个成员RealmeQ3I5G于一周前上市..
最近几个月来，LCD面板价格持续上涨，导致智能电视价格也不断上调，LCD面板的白菜价时代彻底结束了。但对LCD厂商来说，这次的涨价让他们的业绩直线..
随着2月份的Windows 10更新，微软破坏了两项功能，一些用户的英特尔网络摄像头和文件历史备份工具。虽然微软在反馈中心的帖子中承认了网络摄像头的..
三星笔记本电脑的消息最近不断传来。在昨天宣布了四款和今天宣布了另一款笔记本电脑之后，三星看起来将发布一款采用ARM处理器的经济型Windows笔记..
苹果公司今天提醒用户，全新的重新设计的24英寸iMac、搭载M1的iPad Pro和更新的、功能更强大的Apple TV 4K将从明天（4月30日，星期五）开始接受预..
4月29日晚，特斯拉维权女车主@淡水里的珊瑚发微博称，希望特斯拉能够正面回应我对数据的质疑，尽快提供事故前半个小时内的完整原始行车数据。”其..
蓝色起源公司似乎非常接近于让付费客户乘坐其新谢泼德亚轨道火箭，在其最新的任务中进行了宇航员装载和卸载的彩排。今天蓝色起源公司透露，从下周..
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