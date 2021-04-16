美国最大庞氏骗局主犯麦道夫死亡 被判监禁 150 年

美国当地时间4月14日，美国史上最大庞氏骗局的主犯伯纳德·麦道夫在狱中死亡，终年82岁。据信，麦道夫死于北卡罗来纳州巴特纳的联邦医疗中心，据悉为自然死亡。
麦道夫曾是美国华尔街的传奇人物，被誉为“华尔街的传奇”，还担任过纳斯达克股票市场公司董事会主席。麦道夫还策划了美国史上最大的投资诈骗案，从数万受害者手中骗下650亿美元。
他于2008年被捕，2009年认罪，被判服刑150年。如今，麦道夫在狱中尚未撑过刑期的十分之一。
美国当地时间4月14日，美国史上最大庞氏骗局的主犯伯纳德·麦道夫在狱中死亡，终年82岁。据信，麦道夫死于北卡罗来纳州巴特纳的联邦医疗中心，据悉为自然死亡。
麦道夫曾是美国华尔街的传奇人物，被誉为“华尔街的传奇”，还担任过纳斯达克股票市场公司董事会主席。麦道夫还策划了美国史上最大的投资诈骗案，从数万受害者手中骗下650亿美元。
他于2008年被捕，2009年认罪，被判服刑150年。如今，麦道夫在狱中尚未撑过刑期的十分之一。
今日，支付宝发布消息提醒用户注意“注销校园贷款账户”、“变更身份信息”、“退款到备用金”等网络诈骗方式，支付宝列举了几种诈骗方式。
支付宝发文提醒用户要当下四种骗局。官方表示，那些声称可以“花呗借呗帮提额”、“注销校园贷款账户”、“变更身份信息”、“退款到备用金”之类的全是骗子的套路。
时隔3年后赴港二次上市，B站已经从当年31亿美元的“小破站”，发展成如今市值340亿美元的中国互联网巨头。3月29日上午，哔哩哔哩在港交所挂牌上市，股票代码为“9626”。受上周三中概股大面积回调波及，哔哩哔哩-SW低开2.23%，开盘价为790港元。
对于所谓的手机号改运，完全就是骗局，大家还是要警惕。在重庆市，有这样一个所谓的大师，声称只要使用了她为你量身定制的手机号，好运就会接踵而来。不管是夫妻和睦还是升职加薪，甚至是孩子的成绩，只要你内心所求，她都能帮你实现。这位无所不能的大师李某，在重庆市开了一家名为“今飞扬”的公司，她也因此进入了警方的视线。报道中指出，一旦有像马先生那样警觉性高的人要求退款，他便躲起来必不见人，若是对方闹到了警察那里
近年来，由于新能源经济火热，在全国多地出现诈骗团队打着“响应政府号召，提倡节能减排”的旗号，制造高额返利的投资充电桩骗局实施诈骗。抖音安全中心封禁相关违规账号7个，并在“充电桩招商”、“充电桩投资”等相关搜索结果页面上线安全提示。
山顶风景虽好，山下却尸骨累累，赶着去做“炮灰”的配角们，不过是枉做了垫脚石。有没有什么职业能够一夜暴富，名利双收?
很多没有专业背景或投资经历的投资者，都希望通过学习理财知识来提高自己的投资赚钱能力。近日，央视就曝光了一元学理财被骗近万元的事情，大家还是引以为戒。去年12月，北京的张女士看到了一篇广告，只要花一块钱，就能加入“理财小白营”，从线上学习理财的课程。被文章吸引，加上一块钱也不算多，张女士没有太多犹豫，迅速付款，进入了这个名为“十倍学堂”的理财知识学习课程。张女士发现，和其他线上教学
北京初出茅庐教育科技有限公司在公众调研中发现针对教育培训业界中，打着“交钱免考拿证”“话术骗局”等一系列坑害学生，败坏行业口碑的乱象，北京初出茅庐教育创始人在业内发表批判：育人先育己，为教需良知。近年来，因为国家政策调整，对于部分专业、职业都提出了普通话等级要求。其中尤其是教师职业的从业要求，在 2020 年上半年，必须“下岗”所有未持证从业人员，而普通话等级证，恰恰是教师资格证的源头。于是这一年来，普
明知快手账号因售假被封禁，仍不断购买新账号继续售假。 2020 年 12 月 18 日，快手协助南京警方将在平台售假“阿道夫”洗护产品的犯罪嫌疑人成功抓获，并依法采取刑事强制措施。这是快手电商 2020 年以来联合警方打假的又一起案件。2020 年 11 月，快手客服接到多个用户举报，快手平台上某商家销售的阿道夫系列产品为假货。为了保护消费者权益，维护快手电商健康秩序，快手官方联合“阿道夫”权利方对该商家账号已销售出的商品进?
据美媒Deadline报道，美国流媒体巨头网飞（Netflix）正在洽谈推出一部关于近期热点事件“美国股票散户大战华尔街金融巨头”的电影。
1月25日，国家反诈中心官方新媒体账号上线，在国家反诈中心指导下，支付宝安全中心设立的公益反诈防骗平台“安全学院”也正式登陆支付宝。来自全国公安机关的防骗专家将通过新媒体形式，为7亿支付宝用户提供反欺诈知识，帮助用户树立全面的防骗意识。
人力资源和社会保障部1月26日发布数据,截至2020年末,我国社保卡持卡人数已达到13.35亿人,社保卡已成为众多社会公民的保障。但就在近日,有关社保卡的骗局频频发生,骗子谎称社保局工作人员实施诈骗行为,下面具体了解一下社保卡的相关骗局。谎称社保卡存在异常骗子冒充社保局工作人员,向参保人拨打电话谎称社保卡存在异常,通常是“社保卡出现违规操作”、“账户欠费被冻结停用”、“社保卡在外地医院被盗刷”等理由,要求参保人配合调?
1月27日，美股上市的k12在线教培公司，跟谁学，股价骤升至其历史高点，市值一度高达345亿美元。跟谁学公司曾在2020年8月，市值一度突破300亿美元。当时被看作“在线教育正在赶超线下公司”的一个标志。后来各种原因（新财报亏损数据、行业竞争与增速相对下降、机构做空等等），跟谁学公司市值一度下跌至110亿美元上下。
甘道夫Gandalf作为深圳甘道夫健康科技有限公司旗下国际电子烟一线品牌，拥有电子烟全品类产品，覆盖入门级到发烧级产品，专注于为全球电子烟玩家打造性能稳定、造型时尚、品质感佳的产品。 甘道夫Gandalf雾化制造商旗下一款通过新一代微电子雾化技术打造的集品质、性价和时尚于一体的减害替烟产品。甘道夫Gandalf雾化致力于为客户提供新潮、纤巧、高端、酷炫、健康、清洁、安全的体验感更佳的享用。 甘道夫Gandalf电子烟是一家集?
近日，全国各地陆续开启疫苗接种工作，就在新冠疫苗成为大家热议话题时，有些骗子又紧跟上新冠疫苗的“时事热点”。对此，腾讯手机管家揭底疫情中骗子包装出的几种典型诈骗套路，帮助用户远离疫情相关骗局。 冒充权威机构，诱导点击链接 近期，新冠疫苗预约在全国范围内展开，骗子冒充疾控中心群发“新冠疫苗预约”的信息。以“开放预约、名额有限”等字眼，引诱受害人点击木马网址链接。点开链接要求填写身份证号、银行卡号等，?
在过去的一年，特斯拉股价飞速上涨，而在未来仍然被看好。华尔街顶级分析师丹尼尔•艾夫斯表示，特斯拉（Tesla）的市值在“1到2年内”就可能达到1到2万亿美元。
在开始今天的正文之前，希望大家先记住这两组数据:1、2019年，我国60岁以上的老年人口超过2.5亿人，占总人口的18.1%。2、2019年，中国老年人旅游消费金额超过5000亿元，人均消费在3000元左右。
2020 年逐渐进入“收尾”时段，为了丰富学员们的学习时光， 11 月，华尔街英语全国的学习中心都开展起了为期一个月的，不同类型的主题活动。华尔街英语南区学习中心以 “Groovy November”为主题的活动，带领学员重温 70 年代，更好的感恩当下，感恩时光。华尔街英语南区学习中心开展“Groovy November”主题活动“Groovy November”主题活动除了日常互动活动外，每周末都设置了派对:超级 70 年代派对、YOYO球派对和Disco派对等。?
最近，家庭微信群里转发的一个诈骗案，引起了我的注意。什么?竟然有人在网上玩“养动物”的游戏，就能被骗11万这么多钱……
今年初，东阳市横店镇的王女士表示，自己遇到一家手机店正在进行促销活动，该店称只要查征信就可以参加店里的活动，通过活动可以获得一个手机或者是一个平板电脑，价值两三千块钱。
特斯拉刚刚结束了与一名前雇员就Autopilot源代码的诉讼。特斯拉在2019年起诉了前员工曹光植，称其在加入小鹏汽车之前就窃取了Autopilot相关的商业..
4月15日14:00，一加通过线上召开新品发布会，一加9R国行版正式亮相。一加9R核心搭载了骁龙870处理器，并配备了优秀的散热配置和直屏方案，辅以一加..
在新能源如火如荼发展的当下，石油、天然气未来将扮演怎样的角色，甚至会否在碳中和时代退出历史舞台，引发外界关注。作为中国乃至世界级的能源巨..
作为全球手机大厂商之一，三星手机在国内市场却是“水涨船低”，中国手机市场行情持续向好，三星手机国内的市占率反而持续下滑。根据Strategy Ana..
一组可能是“iPhone 13”屏幕保护贴的照片，再次让人们了解到传闻中的2021年iPhone系列拥有更小的刘海。自2021年开始，一些谍照图片已经浮出水面，..
美国联邦调查人员正在探查总部位于旧金山的软件审计公司Codecov的黑客入侵事件，该公司表示，该事件影响了其2.9万名客户中数量不详的客户，这可能..
在Google Chrome 90中即将推出的一项功能将允许用户创建一个链接到他们突出显示的网站的一个部分。去年，Google首先推出了名为 "链接到文本片段 "..
微软似乎对其一些Android应用给予了额外的照顾和关注。OneDrive和Bing应用最近都得到了更新。OneDrive本次升级主要亮点是支持Chromecast，这意味着..
NASA“新视野”航天器之前于2015年7月14日到达冥王星。这样一来，它成为第一个近距离调查这颗矮行星的航天器。2019年1月1日，它经过了一个长36公里..
本周，一名尼日利亚籍电子邮件诈骗犯被判监禁40个月，并被勒令归还270万美元。看似寻常，却透露着不寻常。..
2021 年年初以来，狗狗币最高涨幅逼近 100 倍；若从 2020 年 3 月 13 日低点0. 001158 美元算起， 13 个月的时间，狗狗币价格最高上涨 405 倍。..
之所以关注这个是因为最近罗永浩被强制执行的事又刷屏了..
商业世界总是变得特别快，私域运营领域的发展更是突飞猛进。从单纯的线上化到真正的数据驱动，我们观察到，在品牌企业和Martech服务商的携手共进中..
罗翔老师彻彻底底出圈了。登台跨年晚会、脱口秀表演、摘得了B站“2020年度最高人气”奖，入驻B站一年以来，“罗翔说刑法”的视频已经被将近1300万..
华为将于4月20日在华为上海全球旗舰店召开发布会，华为消费者业务CEO余承东将在发布会亮相。..
加密货币持续走低，比特币跌至59500美元/枚下方，日内跌0.9%；以太坊跌破2250美元/枚，日内跌2.92%；莱特币日内跌超5%，现报286.57美元/枚。..
午饭1、午饭2、午饭3、午饭4......标题简单粗暴，封面无一例外是怼脸拍，这些视频，就是尹正在小红书上发布的减肥VLOG。..
日前，有网友发现，华为部分手机不再标配手机充电器和数据线，而是为消费者提供两种版本选择。其中不含充电器的版本比普通套装少200元。 ..
4月14日凌晨，苹果正式宣布将于北京时间4月21日凌晨1点召开线上春季特别活动。按照此前传闻，苹果将会在此次发布会上带来新一代的iPad Pro、iPad ..
今天是第六个全民国家安全教育日，除了我们经常在新闻报道中看到的军事、政治、文化和社会保障安全等，网络安全近年来也愈发受到重视。工信部已连..