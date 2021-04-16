美国最大庞氏骗局主犯麦道夫死亡 被判监禁 150 年

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美国最大庞氏骗局主犯麦道夫死亡 被判监禁 150 年

2021-04-16 10:08 · 稿源：站长之家

美国当地时间4月14日，美国史上最大庞氏骗局的主犯伯纳德·麦道夫在狱中死亡，终年82岁。据信，麦道夫死于北卡罗来纳州巴特纳的联邦医疗中心，据悉为自然死亡。

麦道夫曾是美国华尔街的传奇人物，被誉为“华尔街的传奇”，还担任过纳斯达克股票市场公司董事会主席。麦道夫还策划了美国史上最大的投资诈骗案，从数万受害者手中骗下650亿美元。

他于2008年被捕，2009年认罪，被判服刑150年。如今，麦道夫在狱中尚未撑过刑期的十分之一。

麦道夫死亡.jpg

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