马斯克：美国社保是“史上的庞氏骗局”

图源：视频截图

这位亿万富翁将目光投向了美国的社保体系。

站长之家(ChinaZ.com) 3月4日 消息:近日，埃隆・马斯克现身播客主持人乔・罗根的节目。两人进行了长达三小时的讨论，马斯克在对话中主张（美国）社会保障体系是 “史上比较大的庞氏骗局”。

“社会保障体系是有史以来比较大的庞氏骗局。” 马斯克对罗根说道，罗根随后让这位亿万富翁解释一下。

“人们缴纳社保费用，这些钱马上又从社保体系中支出了，但社保的义务是要覆盖你整个退休生涯。” 马斯克说道，好像他在揭露什么惊人的丑事一样。

“所以，你在缴纳…… 那种……” 马斯克结结巴巴地说，“如果你看看社保体系未来所需要承担的义务，远远超过了税收收入，已经远远超过了。”

的确，正在工作的人缴纳社保，用于支付退休人员正在享受的社会保障福利。这可不是什么庞氏骗局，大多数社会福利项目都是这样运作的。

马斯克还声称，在社保数据库中有 2000 万人依旧“在世”，并领着退休金，但实际上他们已经去世了、甚至有些去世已久。不过，他并没有拿出任何证据来证明他口中的‘大规模的欺诈行为’。确实有人试图隐瞒亲人的死亡，以便继续领取社保金，但这类调查很少见，也没有任何证据表明有数百万人在领取欺诈性的款项。

罗根说，不应该让马斯克接触社保办公室里比较高度敏感的数据，这是个 “有意思的说法”。而马斯克坚称，每一个被允许接触数据的DOGE团队人员都是通过正规渠道，且经过了妥善的审查。

马斯克已经明确表示他不喜欢社保体系，他们现在正费尽心思地“拆解”它，但要在不激怒数百万美国人的情况下，大规模地扰乱社保体系，无疑是一项艰巨的任务。他们会这么做吗？只有时间能给出答案。

（举报）