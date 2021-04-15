LOL太空律动春日福利放送活动地址 掌盟春日福利放送活动入口

英雄联盟在掌盟上最近开启了一个叫做l太空律动掌盟春日福利放送的活动，这个活动很多玩家还不清楚地址在哪，下面就来为大家详细的介绍一下。

LOL太空律动春日福利放送活动地址

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超级福利、超大惊喜的“太空律动——春日福利放送”活动即将上线，海量惊喜皮肤、太空律动币以及多达500万份永久道具宝箱正等待着你的开启，点亮音区，完成任务，百分百得奖，数量有限、先到先得!舞台已经就绪，快来和我们一起谱写属于自己的春日乐章吧!

活动时间:2021年04月15日-2021年04月25日

活动方式:

每天上线打卡即可轻松点亮1个音区，邀请好友打卡能够获得更多音区，此外，召唤师拥有任意一款太空律动皮肤，可以直接点亮8个音区，直接买过太空律动任意一款皮肤的召唤师可以直接过来薅羊毛啦!

活动奖励:

此次活动奖池涵盖期限皮肤、海量太空律动币等，更有多达500万份的永久道具随机礼盒，礼盒内可开出头像、表情以及炫彩和永久皮肤，无空盒、无套路，满足任务百分百必得奖品，数量有限、先到先得!

让人兴奋的音乐已经奏响，响彻整个宇宙的律动带来了春日的讯息，在这盎然春意间、在这暖阳春晖中，让我们踩上节奏，一起飞往充满音乐律动的星辰大海吧。

规则说明

主要玩法:

（1）掌盟内打开本页面参与1次打卡，可点亮1个音区;单天单用户仅能打卡1次，每日上限是5次;

（2）成功邀请1位好友完成打卡，额外点亮1个音区;

（3）成功邀请3位好友完成打卡，额外点亮2个音区;

（4）成功邀请5位好友完成打卡且今日登陆过英雄联盟，额外点亮3个音区;

（5）拥有任意一款太空律动皮肤，可以直接点亮8个音区;(6)本次活动游戏道具奖励数量有限，领完即止!