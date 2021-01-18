​蔚来辟谣官网因退订瘫痪：官网并无退订功能 蔚来销量在上升

据界面新闻报道，在昨日的中国电动车百人会论坛上，针对“官网因退订而瘫痪”的谣言，蔚来回应称，蔚来官网并无退订功能，这是是有组织的水军释放的谣言，特斯拉降价有利于差异化竞争， 特斯拉 Model3降价后，蔚来的销量也在上升。

1月1日，特斯国产 Model Y正式开售，长续航版定价33.99万元、高性能版36.99万元，较进口版最高下调16.51万元。

Model Y长续航版续航达594 公里，最高时速217 km/h，百公里加速5.1 秒，而Model Y高性能版续航里程480 公里，最高时速241 km/h、百公里加速3.7 秒。

当时，有消息称，因Model Y大幅降价，导致蔚来遭遇大量退单。不过对于此消息，蔚来方面进行了否认，称消息不实，将发起投诉，蔚来这两天的订单量没有什么变化。

此前，针对特斯拉频繁调价一事，李斌曾表示，特斯拉的目标就是成为大众、福特，而蔚来坚守高端定位。蔚来汽车在还未体系化运营下，就已经能够做到高达69.7%的真实保值率。蔚来ET7的竞争对手是宝马、奔驰和奥迪，甚至是苹果汽车。就同等级车型，Model S不会是ET7的对手，Model X不是ES8/6的对手。