香港TVB翡翠台将于12月31日转播B站跨年晚会「2020最美的夜」

站长之家(ChinaZ.com) 12月28日消息:此前哔哩哔哩宣布将与央视频联合举办“2020最美的夜”bilibili晚会，在岁末年终之际继续献上一场音乐盛宴。晚会还将在两岸四地，包括北京、武汉、香港、台北这四座城市设立会场，通过音乐连结彼此，共同跨越这一年。

12月31日晚20:00，“2020最美的夜”bilibili晚会将正式上线，在B站和央视频同步播出。据了解，现在“2020最美的夜”B站晚会将于12月31日晚在香港TVB翡翠台联合播出。

跨年晚会将采用普通话原声及中文字幕呈现，这也是TVB翡翠台首次播出中国互联网公司举办的晚会。在香港会场，香港老牌艺人汪明荃、陈百祥、黎诺懿将担任主持，谢霆锋、邓紫棋及TVB艺人也将分别在北京和香港带来音乐表演。同时，上千只无人机还将环绕香港城市夜景，与B站观众共同倒数跨年。

对于此次与TVB翡翠台合作转播跨年晚会，B站表示:“动漫、影视、音乐，是所有年轻人的通用语。TVB的影视剧，至今也鲜活的存在于年轻人的记忆里。这是我们互相连结的纽带。我们希望在这样特殊的时刻，不管大家在2020遇到什么样的困难，在北京、武汉、香港、台北，在祖国各地，大家都能一起开心地度过，迎来新的一年。”