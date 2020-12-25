威马汽车与拼多多合作，开发拼多多版威马车型

站长之家(ChinaZ.com) 12月25日消息:日前威马汽车宣布，与拼多多在互联网运营、线上数字营销方面建立合作关系，双方将共同开发拼多多版威马车型。12 月23 日，威马汽车已正式入驻拼多多。威马汽旗舰店已经上架两款威马电动汽车车型，分别为EX5 和EX6 plus。用户可以 1 元进行预约试驾，并且可以享受品牌定制野餐垫。

根据乘联会数据统计， 2019 年，国内销量排名前三的国产新能源车企分别是蔚来、威马和小鹏，销量分别为 20565 辆、 16876 辆和 16608 辆，威马位居第二。

今年以来，拼多多对进入汽车销售行业已经做出了几次尝试。今年 7 月份，拼多多官方联合某汽车旗舰店推出了Model3 万人团购活动。之后特斯拉官方发表声明称未与拼多多有过合作或者销售委托，并表示不会对此次活动承担任何责任。12 月 18 日，拼多多联合一家汽车旗舰店销售幻影。对此，劳斯莱斯官方回应称此次拼多多的劳斯莱斯幻影团购，属于平台和商家的个人行为。

威马汽车，是总部设于上海的汽车公司，于 2015 年创立，首席执行官为前吉利汽车副总裁、前沃尔沃汽车全球高级副总裁沈晖。威马汽车拥有“即客行”租车服务。