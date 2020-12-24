OPPO Reno5Pro+参数配置公布：骁龙865处理，90Hz屏幕

站长之家（ChinaZ.com）12月24日 消息:今天下午OPPO发布了Reno5Pro+手机，该手机使用了高通骁龙865双模5G处理器，最高12GB+256GB，6.5英寸90Hz刷新率高感曲面屏，4500mAh电池容量，65W快充。

OPPO Reno5Pro+部分参数信息:摄像头为四摄，分别是5000万像素的IMX766主摄，1600W像素广角镜头、1300W像素5倍混合光变长焦镜头、200W像素微距镜头。主镜头为IMX766，1/1.56英寸大底，单1.0μm大像素，搭配自研月光夜景视频算法，进光量对比IMX586提升63.8%。

前置摄像头为3200万像素，f/2.4光圈，0.8um 单像素尺寸，1/2.8传感器;支持视频前置防抖、AI 智能美颜、1080P 视频拍摄。

OPPO Reno5Pro+刷新率为90Hz，最高提供12GB+256GB版本，还拥有VC立体液冷散热系统，4500mAh电池容量，65W充电速度，机身厚度约7.99毫米，重量约184克。

OPPO Reno5Pro+一共有两种配色，分别是“星河入梦”以及“浮光夜影”，均采用了Reno星钻工艺2.0，镜头模组位置采用了金属质地的设计，以凸显其影像能力的“Pro+”特性。

OPPO Reno5Pro+还将正式成为2021年LPL英雄联盟职业联赛指定手机。同时OPPO还宣布与艺术家Joshua Vides联名，推出Reno5Pro+ 艺术家限定版。