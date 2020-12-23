二氧化碳能转化成航空喷气燃料？或许指日可待

站长之家（ChinaZ.com）12月23日 消息:过去十年来，航空业一直在寻找减少全球碳足迹的方法，比如投资植树项目或风力发电场，以及为飞机提供更环保的替代燃料，以帮助达到减排的目的。

现在，英国牛津大学的一个研究小组提出了一种实验方法，该方法有可能将二氧化碳转化为喷气发动机燃料。如果能取得成功的话，将可以实现飞机的“净零排放”。

根据发表在《自然通讯》（Nature Communications）杂志上研究显示，该实验是在实验室进行的，还需要进行更大规模的复制。但是设计和实施这一过程的化学工程师们希望它能改变气候游戏规则。

牛津大学化学系高级研究员、论文作者之一肖天存（TiancunXiao）表示:“气候变化正在加速，我们排放了大量的二氧化碳。”“现在已经有碳氢燃料的基础设施。这一过程有助于缓解气候变化，利用现有的碳基础设施实现可持续发展。”

当石油或天然气等化石燃料燃烧时，碳氢化合物转化为二氧化碳、水，并释放出能量。这个实验通过一种燃烧法逆转了将二氧化碳转化为燃料的过程。

实验中，二氧化碳来自一个装有该气体的小罐。但将这一概念在现实应用的做法可以是，从工厂或直接从空气中捕获大量的温室气体。

研究人员称，这种新方法也比现有的将氢和水转化为燃料的方法更便宜，主要是因为它耗电更少。

一位没有参与实验的专家说，这个概念似乎很有前景，剩下的问题就是如何扩大规模了。

荷兰SkyNRG公司未来燃料项目负责人Oskar Meijerink说，这样飞机燃料和二氧化碳的来源都将以可持续的方式生产。