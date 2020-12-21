京东数科管理层大调整：陈生强将任京东集团幕僚长 李娅云担任CEO

站长之家（ChinaZ.com）12月21日 消息:今日，京东数科宣布管理层大幅调整，任命原京东集团-京东数字科技CEO陈生强为京东数字科技副董事长及京东集团幕僚长，向京东集团CEO刘强东汇报。而原京东集团首席合规官李娅云将接任京东数字科技CEO，向京东集团CEO刘强东汇报。

京东集团在公告中称，此次变动是为了更好的顺应瞬息万变的行业局势，积极拥抱政策和监管的变化和要求，同时最大化的发挥集团领军人才的优势。

陈生强可以说是，京东数科的灵魂人物，一手搭建起的京东数科。陈生强2007年4月加入京东，为京东集团的第一任CFO，2013年起任京东金融CEO。2018年11月，京东金融进行品牌升级，京东数字科技成为公司的母品牌。京东数字科技集团旗下如今包含智能城市、数字农牧、金融科技等业务板块。

资料显示，李娅云2007年12月加入京东，先后任京东集团法务负责人、审计监察负责人、首席合规官。

9月11日，上交所官网披露，已受理京东数科在科创板的上市申请。其招股书显示，2017-2019年以及今年上半年，公司收入分别为91亿元、136亿元、182亿元、103亿元，净利润（亏损）分别为-38亿元、1.3亿元、7.7亿元、-6.8亿元。

值得注意的是，京东数科是京东旗下子公司，京东持有36.8%股权，刘强东直接持股8.86%，作为京东的“亲儿子”，京东集团和京东数科之间存在着大量的交易往来。京东数科约30%的收入都是来自京东集团，京东不仅是京东数科第一大客户，还是其第一大供应商。

对于上述公告内容，京东数科暂无回复。

以下为公告原文:

为了更好的顺应数字科技行业的变化，同时最大化的发挥京东集团领军人才的优势，经京东集团管理层提议，拟报京东数字科技董事会批准:任命京东数字科技CEO陈生强先生为京东数字科技副董事长及京东集团幕僚长，任命京东集团首席合规官李娅云女士为京东数字科技CEO。

出任京东数字科技副董事长及京东集团幕僚长，将有助于陈生强先生将更多精力聚焦前瞻发展和业务布局，凭借其对行业的深刻理解和战略洞察，在战略规划、产品打磨、技术升级上进一步构建数字科技业务的核心壁垒，协助京东集团刘强东先生从更高、更长远的角度为京东数字科技超前谋划、拓展未来。

任命获批后，李娅云女士将统筹负责京东数字科技的日常经营管理，向京东集团CEO刘强东先生汇报，并协助京东数字科技副董事长陈生强先生做好战略、产品和研发的落地。李娅云女士目前担任京东集团首席合规官，我们相信，其敏锐严谨的思维和细致高效的管理，将会引领京东数字科技持续实现稳健的创新和发展。

这一管理层的任命提议也是京东集团轮岗制度的体现，目前京东集团的核心管理层在现有岗位上满一定年限后都会转至其他不同岗位进行轮岗，以此打造人才的综合能力和多元视角。我们相信，在新一届京东数科管理层的带领下，京东数科将继续以创新为驱动，持续打造通过数字化服务实体经济高质量发展的能力，不断为社会和客户创造更大的价值。谢谢大家的关注!