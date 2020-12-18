苹果调整产品以旧换新价格 iPad涨价，Mac降价

站长之家(ChinaZ.com) 12月18日 消息:本周四，苹果调整了旗下部分产品以旧换新的价格。其中，iPad和Apple Watch的价格上涨，而Mac价格则出现了下降。

本次调整中，涨价最多的是iPad产品线。其中，iPad Pro以旧换新价提高至525美元，相比此前增加了25美元。iPad Air和入门级“ iPad”上涨40美元，分别达到250美元和240美元。iPad mini从175美元增加到205美元。

Apple Watch价格也略有提高。其中，Apple Watch Series3最新以旧换新价为95美元，相比此前增加10美元;Apple Watch Series4最新以旧换新价为150美元，相比此前增加10美元;Apple Watch Series1最新以旧换新价为35美元，相比此前增加5美元。

而另一方面，Mac电脑的以旧换新价格则有所下降。调整后，MacBook Pro的以旧换新价为1530美元，相比此前下降230美元; MacBook Air以旧换新价为630美元，相比此前下降100美元;MacBook以旧换新价为380美元，相比此前下降70美元。

至于台式机，调整后iMac Pro的以旧换新价为3040美元，比之前减少了540美元;iMac以旧换新价为1180美元，比之前减少了210美元;Mac mini以旧换新价为830美元，比之前减少了100美元。唯一涨价的Mac是 Mac Pro，调整后的以旧换新价为2930美元，比之前增加了1440美元。

有关以旧换新价值的更多信息，请参阅Apple的最高以旧换新价格的完整列表。