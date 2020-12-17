今日头条原高级副总裁柳甄加盟元气森林 曾是柳青“劲敌”

站长之家(ChinaZ.com) 12月17日 消息:据Tech星球消息，原今日头条高级副总裁已于近期加入了元起森林，负责公司海外业务。据悉，这是元气森林近期第二次引入高管，上一个加入的是原瑞幸咖啡HRD冉浩。

业内猜测，元气森林频繁引入高管，或在近期有大动作。此前，元气森林宣布了2021年线下渠道的销售目标为75亿元，相比今年增加了54亿元。要实现高速增长，元气森林需要不断引入高端人才和丰富产品线。柳甄的加入，或为其出海带来较大帮助。

柳甄毕业于中国人民大学法学院，是柳传志的侄女。2015年4月，她加入了Uber中国，曾是“Uber中国一姐”，并曾在出行领域和表姐柳青“掐架”。作为竞争对手，二者曾频繁在社交媒体上隔空喊话。

在Uber中国被滴滴收购后，2016年9月30日柳甄离开Uber 中国，并于同年10月底加盟今日头条，后任企业发展高级副总裁，曾主导多个重大投资项目 。

加入Uber前，柳甄在美国硅谷有10年律师工作经验，从事高科技企业融资、并购、上市、中外合资业务。

2020年5月29日，柳甄从字节跳动离职，并发文称“流年笑掷，未来可期。”

据了解，除了在国内大受欢迎外，元气森林的业务已经覆盖美、加、英、法、德、澳、新、日、韩等30多个海外市场。有大量中外合资业务经验的柳甄对于元气森林的海外业务来说势必是一大助力。至于她能掀起多大风浪，值得大家期待。