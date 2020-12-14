韩国教授称百度锁定泡菜词条 将用视频宣传正确泡菜文化

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韩国教授称百度锁定泡菜词条 将用视频宣传正确泡菜文化

2020-12-14 17:54 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月14日 消息:12月14日，韩国诚信女子大学教授徐坰德称，百度百科“泡菜”词条中仍包含有关于韩国泡菜的错误表述，且锁定该词条，不让网友修改。

他认为，该词条中”韩国的泡菜经历了几个重要阶段，三国时代由中国传入“的表述不正确。

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徐坰德指出，百度百科允许网友自由编写或修改词条，而锁定”泡菜“词条之举等同于回避网友基于历史依据开展辩论。

他表示，将以多种语言制作相关视频，向全球宣传被列入世界非物质文化遗产名录的韩国越冬泡菜文化，传播有关韩国泡菜发展历程的正确信息。

12月8日，徐坰德曾向百度百科发邮件，就”泡菜“词条中”韩国泡菜源于中国“一表述表示抗议，称这是明显的错误。

徐坰德随信附上韩国泡菜的历史和文化等资料，要求百度方面纠正错误的信息。

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12月8日，百度百科”泡菜“词条被修改，删除了”制作泡菜已有3000多年的历史，韩国泡菜源于中国“的内容。

12月8日晚，百度百科在官微回应表示，查了一下午资料，也请教了很多专家。完善了相关资料后，最新的泡菜和韩国泡菜词条已上线。在泡菜词条中，删去了”韩国泡菜源于中国“的直接表述，增加了起源争议部分，并阐述了中国酱菜和韩国泡菜的渊源。

《诗经》中的《小雅·信南山》写道“中田有庐，疆埸有瓜。是剥是菹，献之皇祖。”，里面的“菹”就是酸菜的意思，证明在当时中国就有了酱菜的制作工艺。

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