余承东：华为腕上穿戴设备的市场份额已经达到全球第一

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余承东：华为腕上穿戴设备的市场份额已经达到全球第一

2020-12-10 20:25 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月10日 消息:今日，华为消费者业务CEO余承东在其个人微博上对外宣布，华为腕上穿戴设备的市场份额已经达到全球第一。

余承东介绍表示，全新的西安运动健康科学实验室今日正式亮相，实验室汇聚40多位拥有专业背景的研究员和开发者，横跨计算机软件、工学、物理、数学、体育等学科，大家一起创造出更多创新的研究方法，帮助更多人更科学地运动、更健康地生活。

余承东，华为

据悉，包括跑步、游泳和滑雪等17项专业运动功能，专业的心率、心电、睡眠等健康监测功能……这些科学体验的诞生，都是在华为的运动健康科学实验室里。余承东还表示，未来更多的智能穿戴产品将在该实验室进行测试。

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值得一提的是，IDC近日发布可穿戴设备市场追踪报告，显示2020年第三季度中国可穿戴设备出货量为3293万台，较上年同期增长15%。排名前三厂商分别是华为、小米与苹果，它们的出货量分别以941万台、724万台以及587万台，市场份额分别为28.6%、22.0%以及17.8%。

据了解，在该季度华为之所以表现出色，很大程度上都取决于华为本季度推出TalkBand6，这也成功推动手环产品线销量的增长，再加上华为GT系列一如既往的强势表现;而除此之外，荣耀手表也有新品的推动和线下渠道的跟进，这都共同促进了华为2020年第三季度在中国可穿戴设备市场取得优秀的成绩。

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