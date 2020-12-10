美国政府起诉Facebook，可能会迫使其出售Instagram、WhatsApp

站长之家(ChinaZ.com) 12月10日 消息:美国社交媒体巨头Facebook或者将面临着被迫出售旗下Instagram、WhatsApp两个业务的危机。

目前，美国联邦贸易委员会（FTC）和多个州已经都对Facebook提起诉讼，指控其采用强势的收购策略抢购竞争对手，并打击规模较小的竞争对手。

在美国司法部于10月起诉Alphabet旗下谷歌后，Facebook成为今年第二家面临重大法律挑战的大型科技公司。司法部指控这家市值1万亿美元的公司利用其市场实力击退竞争对手。

这些诉讼突显出，美国两党日益达成共识，要求大型科技公司对自己的商业行为负责，其中一些民主党人主张拆分谷歌和Facebook。

在当地时间周三的起诉中，美国政府指责Facebook收购竞争对手，尤其是2012年以10亿美元收购照片分享应用Instagram和2014年以190亿美元收购消息应用WhatsApp。

联邦和州监管机构表示，这些收购交易应该取消，此举可能会引发长期的法律挑战，因为这些交易早在几年前就已得到联邦贸易委员会的批准。

纽约总检察长Letitia James表示，“近十年来，Facebook一直在利用其主导地位和垄断力量，打压较小的竞争对手，扼杀竞争，这一切都是以牺牲普通用户为代价的。”他还补充道:“这家公司在竞争对手威胁到公司统治地位之前就收购了他们。”

对此，Facebook的总法律顾问Jennifer Newstead反驳表示，反垄断法的存在并不是为了惩罚“成功的公司。她辩称道，在Facebook投资数十亿美元开发应用程序后，WhatsApp和Instagram才取得了成功。

Newstead还对Facebook所造成的所谓伤害提出了质疑，称消费者从Facebook免费提供WhatsApp的决定中受益，比如YouTube、Twitter和微信等竞争对手也“做得不错”。

至于这一案件最终走向会如何，站长之家将持续关注，为您带来最新消息。