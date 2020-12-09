AirPodsMax怎么切歌和暂停 AirPodsMax按钮控制说明汇总

苹果AirPods Max耳机在发布后就获得了很多用户的关注，不少人也下单购买了这款耳机。AirPods Max耳机的操作方法是什么样的，控制音量调节、切歌、暂停、接听电话等操作具体是如何的，我们来一起看下吧。
1、数码旋钮，旋转可以调节音量
2、按一下可播放、暂停或接听电话
3、按两下可跳至下一曲目
4、按三下可跳回上一曲目
5、按住以启动 Siri语音助手
6、噪声控制按钮，轻按可在主动降噪与通透模式之间切换
苹果AirPods Max耳机在发布后就获得了很多用户的关注，不少人也下单购买了这款耳机。AirPods Max耳机的操作方法是什么样的，控制音量调节、切歌、暂停、接听电话等操作具体是如何的，我们来一起看下吧。
1、数码旋钮，旋转可以调节音量
2、按一下可播放、暂停或接听电话
3、按两下可跳至下一曲目
4、按三下可跳回上一曲目
5、按住以启动 Siri语音助手
6、噪声控制按钮，轻按可在主动降噪与通透模式之间切换
AirPods Max耳机是苹果第一款头戴式耳机，主打的是音质效果以及主动降噪、自适应均衡、空间音频等，这款耳机除了可以连接苹果iPhone、iPad、mac之外，能不能连接电脑win10使用呢，这里我们来看下具体的介绍。
苹果AirPods Max耳机在12月8日开始接受用户预订，这款耳机加入了苹果H1芯片，同时还支持主动降噪、空间音频等多个新功能，苹果主打音质效果，那么如果在苹果官网下单的话多久发货呢，我们来看下具体的发货时间介绍。
苹果AirPods Max一经推出后就获得了大量用户的关注，不仅是iPhone手机的用户，连其他安卓手机用户也十分关注这款耳机产品，那么像是华为手机可以连接AirPods Max配对使用吗，我们来一起看下。
苹果AirPods Max在日常使用的时候，可以连接自己的iPhone、iPad、Mac来使用，和苹果设备的兼容效果比较优秀，其中苹果也会通过更新固件发布或者修复耳机功能，那么AirPods Max怎么更新升级固件，我们来看下具体的升级方法。
苹果AirPods Max耳机的电池电量在哪里可以查看，想要查看自己耳机电量的话，需要进行什么样的操作呢，这里我们来看下具体的AirPods Max电量查看方法。
苹果AirPods Max耳机如果想要和某个设备取消配对的话，在哪里可以进行重置的操作，具体的重置步骤是什么样的呢，这里我们来看下AirPods Max重置配对的具体操作方法。
苹果AirPods Max耳机已经正式公布，这款头戴式耳机拥有主动降噪、音频空间、通透模式等功能，有很多用户还关心这款耳机的续航时间多久，充满电的情况可以听多久的音乐呢，这里我们来看下具体的续航时间介绍。
苹果第一款头戴式耳机AirPods Max在12月8日正式发布，这款耳机是售价达到了4399元，不少用户对它的音质以及功能也十分的关心，这里我们来看下AirPods Max耳机的音质和功能介绍。
苹果AirPods Max耳机在苹果的宣传介绍中强调了音质效果，同时还拥有主动降噪、空间音频等功能，那么这款耳机产品可以支持安卓手机吗，这里我们来看下具体的介绍。
苹果AirPods Max支持主动降噪和通透模式，在耳机上就可以实现切换模式以及切歌、调节音量的操作，AirPods Max具体的操作方法是怎样的呢，我们来一起看下具体的快捷操作方法。
AirPods Max耳机是苹果第一款头戴式耳机，搭载了H1芯片，并且拥有主动降噪、空间音频等功能，这款耳机产品的重量和大小分别是多少呢，我们来一起看下具体的数据。
苹果AirPods Max耳机在哪里可以修改自己耳机的名字，很多人想要把自己耳机的名字改成比较个性化，那么在哪里可以修改这个耳机的名称呢，这里我们来看下AirPods Max耳机修改名字的具体方法。
苹果AirPods Max头戴式耳机在12月8日正式发售，这款耳机虽然价格不菲，需要4399元，但还是有很多用户打算购买这款耳机，那么在线下门店什么时候可以买到AirPods Max，现货开卖时间是什么时候呢，我们来一起看下吧。
AirPodsMax耳机续航能力怎么样？AirPodsMax续航时间多久？12月8日，苹果官网正式上架传闻已久的首款头戴式耳机——AirPodsMax。芯片方面，AirPodsMax使用的是H1芯片，与 AirPods Pro 耳机一样。耳机带有类似AppleWatch的数码旋钮，方便调节音量、接听电话等操作。AirPodsMax售价高达4399元，这也吸引了许多耳机发烧友和果粉的的关注，下面就来看看AirPodsMax耳机续航能力介绍吧。
苹果AirPods Max耳机发售之后，很多用户发现在其包装盒里没有充电器，需要用户自己额外购买一个充电器来搭配使用，那么AirPods Max的充电器需要用多少瓦的，功率大小多少比较合适呢，这里我们来看下具体的介绍。
苹果AirPods Max耳机已经上架发售，作为苹果第一款耳机不仅功能十分的有吸引力，包括主动降噪、空间音频等功能外，它的造型颜色也获得了不少颜值党的喜欢，那么哪一个颜色的AirPods Max最好看，销量最好的颜色是什么色呢，我们来一起看下吧。
苹果头戴式耳机AirPods Max在12月18日已经发布，这款耳机产品拥有主动降噪、空间音频等功能，售价为4399元。这款耳机可以兼容哪些苹果设备，哪些iPhone、iPad、Mac产品可以使用AirPods Max，我们来一起看下吧。
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