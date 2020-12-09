AirPodsMax怎么切歌和暂停 AirPodsMax按钮控制说明汇总

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AirPodsMax怎么切歌和暂停 AirPodsMax按钮控制说明汇总

2020-12-09 17:32 · 稿源：站长之家

苹果AirPods Max耳机在发布后就获得了很多用户的关注，不少人也下单购买了这款耳机。AirPods Max耳机的操作方法是什么样的，控制音量调节、切歌、暂停、接听电话等操作具体是如何的，我们来一起看下吧。

苹果.jpg

1、数码旋钮，旋转可以调节音量

2、按一下可播放、暂停或接听电话

3、按两下可跳至下一曲目

4、按三下可跳回上一曲目

5、按住以启动 Siri语音助手

6、噪声控制按钮，轻按可在主动降噪与通透模式之间切换

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