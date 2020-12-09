苹果头戴式耳机AirPods Max发布，价格4399元，续航超20小时

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 数码 > 关键词 > 苹果最新资讯 > 正文

苹果头戴式耳机AirPods Max发布，价格4399元，续航超20小时

2020-12-09 07:51 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月9日 消息:苹果公司在12月8日晚正式发布了旗下首款头戴式耳机AirPods Max，这款耳机支持自适应均衡器、主动降噪、透明模式、空间音频，起售价为4399元，目前已上架官网，将在12月15日正式发货。

苹果2

AirPods Max采用了苹果自家的H1耳机芯片，同时也使用苹果自己设计的动圈式驱动单元，支持主动降噪、通透模式、自适应均衡、音频空间这四大功能。在耳机上设计有物理旋转按钮，可以用调节音量、播放、暂停或者接听电话，也可以选择曲目，并可以呼唤出Siri。

根据苹果官网的介绍，AirPods Max续航时间至少达到20小时，在开启主动降噪或通透模式的情况下，最长可使用20小时，充电5分钟即可获得大约1.5小时的使用时间。另外苹果为这个耳机配备了智能耳机套，放入智能耳机套即可进入超低能耗状态，以节省电量，但这一耳机套无法进行充电，想要充电的话需要通过闪电接口充电，官方在包装盒附件里赠送了一条USB-C转闪电接口的数据线，充电器则需要自己额外准备。

苹果耳机 (3)

需要注意的是，想要使用AirPods Max的话，必须更新至macOS11.1、iOS/iPadOS14.3或watchOS7.2版本，预计以上这些系统版本会在12月15日推送更新。

AirPods Max一共有五种颜色，分别是黑色、白色、绿色、蓝色、红色，国行版售价为4399元，12月8日已经开售，12月15日开始发货。目前从官网上的信息来看，除了红色之外，其他几个颜色下单后发货时间都是在10-14周，可见这次耳机受欢迎程度之高。

Apple AirPods Max-银色 无线蓝牙耳机 主动降噪耳机 头戴式耳机 适用iPhone/iPad/Apple Watch
京东自营
￥4399
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 苹果头戴式耳机多少钱 AirPodsStudio价格介绍

    苹果头戴式耳机AirPods Studio传闻会在2020年圣诞节期间正式发售，该产品将使用AirPods系列的名称，以主动降噪和头戴式设计为卖点，那么AirPods Studio的价格是多少钱呢，这里我们来一起看下具体的价格介绍。

    苹果头戴式耳机 AirPodsStudio

  • AirpodsStudio多少钱 苹果头戴式耳机价格介绍

    苹果即将在11月11日凌晨举行一场发布会，外界预测这场发布会将会有苹果自研的ARM处理器Macbook，还会带来一款头戴式耳机Airpods Studio，那么这款耳机的价格是多少呢，我们来一起看下吧。

    AirpodsStudio 苹果

  • 苹果头戴式耳机什么时候出 AirPodsStudio发布时间介绍

    苹果头戴式耳机AirPods Studio近期不断有传闻会发布，这款耳机带有降噪功能，也是苹果第一款支持降噪的头戴式耳机，那么这款耳机会在什么时候发布上市，我们来一起看下具体的发布时间。

    苹果 头戴式耳机 头戴式耳机

  • iOS 14 测试版意外泄露未发布苹果全新头戴式耳机图标

    多年来，一直有传言称苹果正在开发一款全新的耳机，而9to5Mac从iOS14.3的第一个开发者测试版发现的图标，让外界对这款新耳机的外观有了模糊的概念。

    苹果 苹果耳机 苹果新耳机

  • 微美全息柔光影院评测-开拓了高端头戴式显示设备新领域

    今年年中，微美全息宣布发布了一款高端头戴式显示设备，主打观影娱乐方向。如今这款设备终于来到了小编手中，作为工程验证版本，外观和做工已经让小编大感意外，对外号称唯一一款支持蓝光3D原盘播放的头戴式设备，究竟是夸夸其谈还是物有所值？今天跟随小编一起来看一下最新出炉的体验评测。机体一气呵成、张扬大方又有料包装整体使用了非常激情的红黑搭配，，整个包装盒正面除了眼睛造型还加入了微美全息的LOGO，简约大方。打开包

    微美全息 头戴式显示设备

  • 苹果吃鸡用什么蓝牙耳机好？ 苹果吃鸡低延迟蓝牙耳机推荐

    随着各种自媒体、手游、短视频越来越流行，大家对使用便捷的蓝牙耳机的需求也呈几何倍数开始上升。价格相对亲民的游戏蓝牙耳机尤其受到消费者的喜爱。但是如何挑选适合自己的游戏蓝牙耳机呢?下面小编推荐几款低延迟的蓝牙耳机推荐给大家~一、Nank南卡lite Pro蓝牙耳机售价:399元蓝牙协议:Aptx，AAC，SBC防水等级:IP55级续航时间:7H评价:NANK南卡蓝牙耳机是最近超火的蓝牙耳机，前段时间被各大数码媒体评价为2020年蓝牙耳机“最具性

    蓝牙耳机 南卡蓝牙耳机

  • 蓝牙耳机中的“苹果”：西圣耳机轻体验

    想必大多数都有这样的经历，选择一款蓝牙耳机我们主要从价格，外观筛选一次，再从音质功能进行对比，以便选择合适自己且性价比高的。在这个同质化严重的时代，虽然AirPods“真香”，但售价摆在那里让很多人望而却步。于是很多厂商模仿让消费者很难选择。那么现在有什么性价比高，出众的真无线蓝牙耳机推荐呢？作为西圣首款半入耳式真无线蓝牙耳机，小巧，简洁， 独特的设计，吸引了我！我们今天一起来体验西圣首款半入耳式蓝牙耳机

    蓝牙耳机 Xisem西圣蓝牙耳机 Xisem西圣Ares

  • 苹果手机用什么蓝牙耳机好，适配iphone手机的蓝牙耳机

    作为一名蓝牙耳机行业的从业人员，从16年入行开始就一直有朋友会咨询我关于蓝牙耳机哪个品牌最好的问题，现在蓝牙耳机品牌确实太多，对于苹果用户来讲AirPods绝对是最好的选择，但是价位是劝退了不少人，开始转往华强北，要知道华强北只是外观相同，芯片不是苹果的，那么苹果手机到底用什么蓝牙耳机最合适呢？今天小编给大家推荐四款不仅音质超级给力，而且和苹果适配度也很高的蓝牙耳机。第一款、Nank南卡lite Pro蓝牙耳机推荐理?

    南卡litepro

  • 苹果教育优惠送耳机寒假有吗 苹果教育优惠时间寒假什么时候开始

    苹果的教育优惠可以说是很多大学生群体比较关心的一个优惠活动，在购买苹果电脑和iPad的时候有比较大的优惠幅度，同时苹果还会推出返校活动，在活动期间用教育优惠购买产品可以获得各种赠品，比如耳机。那么在2020年的寒假教育优惠返校活动什么时候开始呢，我们来一起看下吧。

    苹果教育优惠 教育优惠

  • 苹果要放大招了？明年买最新iPhone或送AirPods耳机

    有消息称，明年三星将不再附送AKG有线耳机，取而代之的是一幅无线耳机，苹果似乎也有这种想法。近日，有媒体报道称，苹果计划明年进行促销活动，买新款iPhone的消费者可获赠一幅无线耳机。虽然苹果没有明确指出具体机型，但新款iPhone指的应该就是iPhone13。

    苹果 AirPods

  • 确定了！三星效仿苹果，Galaxy S21系列不再附赠耳机和充电器

    苹果公司以环保为由停止赠送耳机与充电头的做法引发热议，而现在三星确定成为模仿苹果这一做法的手机厂商。今年10月份，就有消息称将于明年发布的三星 Galaxy S21可能不会提供电源适配器和耳机了。新的监管文件证实，三星确定将效仿苹果的做法，三星即将推出的Galaxy手机的包装盒中将不再提供耳机和充电器。

    三星 GalaxyS21 三星手机

  • 苹果要放大招了？明年买iPhone12或送AirPods无线耳机

    ​近日有外媒报道称，明年三星将不再附送AKG有线耳机，取而代之的是一幅无线耳机。现在有报道称，苹果似乎也有这种想法。近日，有媒体报道称，苹果计划明年进行促销活动，买新款iPhone的消费者可获赠一幅无线耳机。虽然苹果没有明确指出具体机型，但是新iPhone大概率指的是iPhone 13。

    AirPods 苹果 iPhone13

  • 三星GalaxyS21将不再附赠耳机和充电器，此前曾嘲笑苹果取消充电器

    站长之家(ChinaZ.com) 12月8日 消息:在智能手机市场三星和苹果两家公司一直都是死对头，同时两家公司在高端智能手机市场占据了不少份额，在产品之外，三星还借用广告吐槽过苹果的各种设计和政策，比如说今年iPhone12发布后，三星就吐槽苹果取消耳机和充电器的做法。但三星可能自己的新一代旗舰手机Galaxy S21也可能步苹果的后路，将在新的包装中不再附赠耳机和充电器，这一信息来自巴西监管机构ANATEL提交的文件，该文件批准了新版

    三星 三星GalaxyS21

  • 苹果12promax有充电器和耳机吗 iPhone12包装盒有什么配件

    苹果iPhone12系列手机在10月份正式发布和上市，苹果宣布今年开始iPhone手机的包装盒里再不会附赠充电器和耳机，那么最高配置的iPhone12ProMax有耳机和充电器吗，我们来一起看下吧。

    iPhone12 iPhone12ProMax 苹果12

  • 现在买苹果12还是11 现在买苹果12划算吗

    苹果iPhone12系列手机已经正式发布和上市，对比去年的iPhone11，苹果12不仅外观上采用了新的设计，边框都使用直角风格，看起来更加硬朗，同时还支持了5G网络，但价格也比去年的iPhone11贵了一些，那么现在购买iPhone12还是iPhone11更好呢，我们来一起看下吧。

    苹果12 苹果11

  • 美国联邦法官驳回苹果对Epic的反诉，但苹果不服

    美国当地时间周二，加州一名联邦法官驳回了苹果对游戏公司Epic Games的部分反诉。该纠纷案件中，Epic旗下游戏《堡垒之夜》被苹果从应用程序商店下架。

    Epic 苹果诉讼 苹果应用商店

  • 苹果12和苹果12pro该买哪个 配置有什么区别

    苹果iPhone12和iPhone12Pro都是6.1英寸的大小，这两款手机在配置上有哪些区别之处，在购买的时候哪一款更加值得购买呢，这里我们来介绍下主要的区别和不同之处。

    苹果12 iPhone12

  • 苹果新旧手机如何一键换机 苹果数据转移方法汇总

    苹果手机要怎么快速将旧手机上的数据转移到新的手机上，有哪些方法可以快速的一键转移iPhone手机数据呢，我们来一起看下具体的操作方法。

    苹果 苹果数据

  • 苹果们不应该拒绝拼多多

    双11当天，iPhone12在拼多多正常上架了。截至目前，百亿补贴里的 iPhone12已经售出了4.5万件。不仅售价是全网底价，而且用户还可以在百亿补贴的底价基础上，领券再减300元。

    拼多多 拼多多商家 苹果手机

  • 苹果重新让Unix shell iOS应用进入应用商店

    Linux和Unixshell的开发者已经收到了苹果的警告，称他们的iOS应用违反了AppStore审核准则，将被终止在AppStore上架。shell是一种能够让用户在设备上进行命令行操作的工具，通常设备并不提供这类功能，比如iOS系统中缺乏终端。像a-Shell和iSH这些终端仿真器应用可以在iOS中实现许多Unix命令的使用，这对于开发者和实力派用户来说是非常有用的。

    苹果
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
手机cpu性能天梯图 PCP 手机CPU天梯图 SEM STP 4p PUGC PUGC生态 PGC UGC KV

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM