苹果头戴式耳机AirPods Max发布，价格4399元，续航超20小时

站长之家（ChinaZ.com）12月9日 消息:苹果公司在12月8日晚正式发布了旗下首款头戴式耳机AirPods Max，这款耳机支持自适应均衡器、主动降噪、透明模式、空间音频，起售价为4399元，目前已上架官网，将在12月15日正式发货。

AirPods Max采用了苹果自家的H1耳机芯片，同时也使用苹果自己设计的动圈式驱动单元，支持主动降噪、通透模式、自适应均衡、音频空间这四大功能。在耳机上设计有物理旋转按钮，可以用调节音量、播放、暂停或者接听电话，也可以选择曲目，并可以呼唤出Siri。

根据苹果官网的介绍，AirPods Max续航时间至少达到20小时，在开启主动降噪或通透模式的情况下，最长可使用20小时，充电5分钟即可获得大约1.5小时的使用时间。另外苹果为这个耳机配备了智能耳机套，放入智能耳机套即可进入超低能耗状态，以节省电量，但这一耳机套无法进行充电，想要充电的话需要通过闪电接口充电，官方在包装盒附件里赠送了一条USB-C转闪电接口的数据线，充电器则需要自己额外准备。

需要注意的是，想要使用AirPods Max的话，必须更新至macOS11.1、iOS/iPadOS14.3或watchOS7.2版本，预计以上这些系统版本会在12月15日推送更新。

AirPods Max一共有五种颜色，分别是黑色、白色、绿色、蓝色、红色，国行版售价为4399元，12月8日已经开售，12月15日开始发货。目前从官网上的信息来看，除了红色之外，其他几个颜色下单后发货时间都是在10-14周，可见这次耳机受欢迎程度之高。