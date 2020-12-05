蚂蚁集团获新加坡数字银行运营牌照 预计2022年初运营

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蚂蚁集团获新加坡数字银行运营牌照 预计2022年初运营

2020-12-05 15:02 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月5日 消息:新加坡金融管理局（MAS）周五宣布，四个财团成功获得该国发放的数字银行运营牌照，两位申请人拿下数字银行牌照(DFB)，2位申请人获得数字批发银行牌照(DWB)。MAS表示，希望这些获得牌照的机构能于2022年初开始运营。

其中蚂蚁集团旗下全资子公司获得了批发数字银行（DWB）牌照，另一家获得DWB牌照的申请人为绿地金融投资控股集团有限公司、香港联易融有限公司以及北京协力创成投资基金管理有限公司(MinIPO)组成的财团。MAS称，包括短视频应用TikTok母公司字节跳动在内，共有21家公司申请了新加坡数字银行牌照，其中14家符合资格标准。

支付宝，蚂蚁金服

蚂蚁集团在声明中表示:“多年来，蚂蚁集团积累了大量经验，证明拥有取得成功的能力，特别是在中国，我们与合作金融机构合作，为满足中小企业的需求提供服务。我们期待与新加坡金融服务业的所有参与者建立更强、更深入的合作。”

新加坡金管局解释称，全面数字银行可提供全面银行服务，包括为零售客户提供存款服务。但是它的本金至少需要15亿新元（1新元约合人民币4.9元），同时也需要本地传统银行一样，符合金管局各项资金流动性要求。批发数字银行资本门槛则只有1亿新元，但它们只能为中小企业和非零售客户提供服务。

值得一提是，随着中国对金融行业的监管规则进行大幅调整，蚂蚁集团IPO明年重启的可能性较小，预计或将推迟至2022年。据透露，蚂蚁集团仍处于改进的初期阶段，监管机构要求其遵守一系列新的拟议指导方针，涵盖消费者借贷等领域。

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