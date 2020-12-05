11月中国手游发行商全球收入排行榜出炉：腾讯继续霸榜 网易第二

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 见闻 > 关键词 > 腾讯游戏最新资讯 > 正文

11月中国手游发行商全球收入排行榜出炉：腾讯继续霸榜 网易第二

2020-12-05 11:22 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月5日 消息:昨天，移动应用分析平台Sensor Tower发布中国手游发行商11月在全球App Store和Google Play的收入排名榜单，榜单中30个手游发行商11月全球吸金20.1亿美元，占当期全球手游总收入30.2%。

腾讯

综合来看，11月中国手游发行商海外收入虽较10月的21亿美元有所下滑，但多款国产手游市场表现依旧强劲。

根据榜单显示，腾讯和网易分别位居中国手游发行商全球收入第一、第二名，而米哈游位居第三。值得注意的是，字节跳动于10月初在港台地区推出《RO仙境传说:新世代的诞生》，并稳居台湾App Store手游畅销榜榜首。本期该游戏收入翻倍，带领发行商空降榜单第21名。

在11月中国App Store手游收入排行榜中，王者荣耀稳居第一，和平精英排名第二。腾讯《天涯明月刀》手游10月16日上市至今，稳居中国App Store手游畅销榜Top5，本次排名第三。据悉，截至11月底，该游戏在中国App Store的预估收入达到1.8亿美元，成为继《王者荣耀》和《和平精英》之后，腾讯游戏旗下又一收入主力。

在10月份的中国手游发行商全球收入榜单中，腾讯收入同样位列榜首，其次为米哈游以及网易。

注:该报告仅统计发行商收入，且不包括中国地区第三方安卓渠道。

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 10月中国手游发行商收入排行公布 腾讯第一米哈游第二

    ​11月6日，分析机构Sensor Tower发布了10月中国手游发行商全球收入排行榜，榜单公布了中国手游发行商在全球App Store和Google Play的收入排名。根据榜单来看，腾讯在10月收入位列榜首，其次为米哈游以及网易。

    腾讯 米哈游 原神

  • 连续十个季度破百亿？网易游戏的看点不在这里

    网易发布2020年Q3季度财报，财报显示2020年第三季度，网易净营收为187亿元，同比增长27.5%。基于非美国通用会计准则，净利润为36.692亿元，上一季度和去年同期分别为52.260亿元和47.260亿元。

    网易游戏 网易财报 网易游戏业务

  • 《原神》10月海外预估收入超1.6亿美元 刷新中国手游出海记录

    据SensorTower今日公布数据显示，米哈游《原神》10月在海外App Store和Google Play的预估收入超过1.6亿美元，刷新中国手游出海记录。其海外收入前三的市场为日本，美国和韩国，分别占35.6%，27.4%和11%。

    原神 米哈游

  • 游戏蓝牙耳机排行榜，最值得入手的游戏蓝牙耳机

    在手游市场蓬勃发展的今天，越来越多的手机厂商都投入到了游戏手机的研发中，研究各种方案来迎合手机游戏玩家的需求。作为耳机最佳搭档的耳机也相应推出了不少游戏蓝牙耳机，其实蓝牙耳机对于手机游戏来说，最需要攻略的就是延迟方面了，像是射击游戏中，哪怕几百毫秒的时间，都有可能错失最佳攻击时间，下面分享几款低延迟的游戏蓝牙耳机。第一款：Xisem西圣AresXisem西圣Ares搭载全新的蓝牙5.0高通QCC3020芯片，不仅拥有更高效稳

    Xisem西圣蓝牙耳机 Xisem西圣Ares

  • 双11游戏本推荐排行榜 必备好物来了

    每年的双11，都是入手游戏本的最佳时机，因为这个时间段各大品牌电子产品都会有比较大力度的优惠活动，今年也不例外，下面就为大家带来全新双 11 游戏本推荐排行榜TOP3，总有一款是你的心仪必备好物。暗影精灵6惠普暗影精灵 6 是一款设计非常简洁的游戏笔记本，机身厚度约22.5~22.9，比传统游戏本要更薄，而且这款游戏本的性能配置与屏幕都为用户提供多种选择，更加人性化。雷神911ME雷神911ME官方标配十代i7-10750H处理器与RTX206

    双11 游戏本

  • 双十一游戏党什么值得买？2020游戏蓝牙耳机排行榜

    延迟算是蓝牙耳机相比于有线耳机的一项弱势了，看剧、听歌倒是没什么影响，但对游戏的体验效果就很不友好了，玩游戏时声音与画面不能同步就太难受了。不过好在这几年技术的发展，虽说没有0延迟，但也开始有低延迟的蓝牙耳机出现了，使用蓝牙耳机去玩游戏也能达到听声辨位、声画同步的效果，今天就分享几款玩游戏可以低延迟运行的蓝牙耳机，助力大家的游戏体验。Xisem西圣AresXisem西圣Ares配备了高通QCC3020芯片，信号传输更为稳定

    Xisem西圣蓝牙耳机 Xisem西圣Ares 游戏蓝牙耳机

  • 苹果公布2020年度最佳游戏和应用排行榜

    继Google Play公布《2020年度最佳排行榜》，苹果也分享了2020年最佳游戏和最佳应用排行榜，展示了这一年最受欢迎的免费和付费应用和游戏。

    苹果应用 AppStore应用排行 游戏排行

  • 苹果＆谷歌2020年度最佳游戏和应用排行榜来了！

    ​随着12月的到来，2020年也进入了尾声。Google Play和苹果App Store相继发布了各自平台《2020年度最佳应用和游戏排行榜》，展示了这一年最受欢迎的应用和游戏。那么今年全球ios和安卓平台上最佳应用和最佳游戏都有哪些呢?下面站长之家为大家整理了比较全的榜单情况，不妨一起来看下。

    苹果应用商店 GooglePlay 谷歌应用商店

  • Google Play 2020年度最佳应用和游戏排行榜出炉

    每年，Google Play商店都会公布年度最佳应用，2020年度最佳应用和游戏排行榜也如期而至了。那么今年最佳应用和最佳游戏分别是哪些呢?不妨跟站长之家一起来看下。

    GooglePlay 谷歌应用商店 游戏排行榜

  • 双十一最值得购入的手游利器：腾讯黑鲨游戏手机3

    相信有不少手游玩家都想在双十一升级一下自己的手游设备，以便迎接未来对硬件性能要求更高的手游大作。今天要为大家推荐的这款游戏手机是由黑鲨科技与腾讯游戏联合打造的旗舰级游戏手机产品——腾讯黑鲨游戏手机3，它不仅拥有今年最顶级的硬件性能配置，同时得益于黑鲨与腾讯的合作，双方更是针对玩家游戏体验进行软硬件结合的整体优化，它将为您带来更加出众的手游体验。而此刻更是入手黑鲨 3 的最好时机，恰逢双十一大促，腾讯黑

    腾讯黑鲨游戏手机3

  • 中国儿童玩具店十大品牌排行榜

    周末去哪玩？这几个玩具店值得逛一逛！孩子在家太闹腾，实在待不住？孩子的玩具太多买都买不过来？也许你可以试试带着孩子去玩具店玩耍哦，这次，小编带来了一份值得去的玩具店清单，无论你是在寻找国际品牌专卖店，这份清单都应有尽有哦。看到这些，是不是觉得儿童益智玩具店生意还是不错的呢？想带孩子去体验过吗？四：ideaTankideaTank来自中国，中文：恐龙爱迪。通过玩教的创新方式，让孩子在玩的过程中学到更多。结合了儿童智

    母婴电商

  • 谷歌微软腾讯网易吹起的云游戏风口，又一个旧金山卖水人的故事

    “一千多的小米手机就能免费玩《原神》，为什么要我买5000块的电脑在线玩?还得给你网易按小时交钱?凭什么!”一位网友对网易云游戏的吐槽中，或许可见云游戏市场的尴尬。

    谷歌 微软 网易

  • 中国游戏的没落，是渠道的变迁

    前几天游戏圈传出一个悲伤的消息:烛龙的核心主创团队纷纷离职，这些从中国单机游戏最黑暗的年代一路坚守下来的人最后还是分道扬镳，中国单机游戏的坟头土又高了一寸，一个古老的问题又一次摆到了台面上来:

    单机游戏 网游 小霸王

  • 什么游戏无线耳机延迟最低？超低延迟无线游戏耳机排行

    随着各种自媒体、手游、短视频越来越流行，大家对使用便捷的蓝牙耳机的需求也呈几何倍数开始上升。价格相对亲民的游戏蓝牙耳机尤其受到消费者的喜爱。但是如何挑选适合自己的游戏蓝牙耳机呢？下面小编推荐几款低延迟的蓝牙耳机推荐给大家~推荐1.Nank南卡lite Pro蓝牙耳机售价：399元蓝牙协议：Aptx，AAC，SBC防水等级：IP55级续航时间：7H评价：要说2020年，哪个品牌的蓝牙耳机性价比最高，那么非Nank南卡lite Pro蓝牙耳机莫属了！

    南卡litepro 蓝牙耳机

  • 抖音及TikTok蝉联全球移动应用（非游戏收入榜冠军

    ​今日，据Sensor Tower 商店情报数据显示，2020年10月抖音及海外版TikTok在全球App Store和Google Play吸金超过1.15亿美元，是去年10月的6.2倍，再次蝉联全球移动应用（非游戏）收入榜冠军。其中，大约86%的收入来自中国版本抖音;美国市场排名第二

    抖音 TikTok 字节跳动

  • 声波电动牙刷排行，性价比超高的电动牙刷排行榜

    随着科技发展的快速，人们的生活水平也提高了，生活质量虽然高了，但是大家对口腔健康的重要性并没有提高，直到后来大家的口腔问题愈发严重才慢慢开始重视起来，很多朋友都想要购买一支电动牙刷，但是面对市场上种类繁多的产品，可能会有无从下手的烦恼。那么就看看下面这几款电动牙刷吧，都是性价比超级高的电子科技品牌。1、NANK/南卡-Shiny电动牙刷在同级别的电动牙刷中，NANK/南卡-Shiny电动牙刷的销量以及口碑当属前列。在推?

    电动牙刷 南卡电动牙刷

  • 移动电源什么电池比较好，双十二移动电源排行榜

    目前而言市面上主要有 3 种类型的移动电源电芯，其分别是： 18650 电芯、聚合物电芯、磷酸铁锂电芯。消费者选购最好优选聚合物锂电池较好，其次是 18650 电芯，而磷酸铁锂电芯技术较之前面两者并不成熟，另外体积大，而且价格高的致命缺点导致了无法再移动电源中规模化，所以可以忽略。下面给大家分享几款双十二移动电源排行榜，选购的时候可以参考下！1、Nank南卡无线充电宝POW2要说现在市面上卖得好的无线充电宝应该非网红Nank南

    移动电源 Nank南卡无线充电宝POW2

  • 吸油烟机十大排行榜，内藏怎样的秘密？

    随着人们生活节奏的加快，人们对生活的追求也变高了，智能家居也随之流行起来，作为厨房必不可少的电器之一，抽油烟机出现在越来越多家庭的厨房里，很多家庭都会选择吸油烟机十大排行榜里的一款抽油烟机，那这位居十大排行榜的抽油烟机又有着怎样的秘密能让它们位列其中呢?吸油烟机十大排行榜里，方太稳居其中多年，而且是当中较为有实力的品牌之一，方太能够位列吸油烟机十大排行榜里的秘诀就是它可以做到不跑烟，比如方太JQ01TB?

    吸油烟机

  • 蓝牙耳机排行榜，蓝牙耳机平价品牌

    近几年，无线蓝牙耳机几乎要全部代替有线蓝牙耳机，越来越多的人选择蓝牙耳机，所以蓝牙耳机的厂商如雨后春笋般冒出来了，蓝牙耳机溢价也越来越严重，如果预算足够的话，建议直接入手大几千的Bose，铁三角，beats等，预算不够的建议入手一些性价比高，的蓝牙耳机，今天给大家盘点了几款市面上最值得入手、平价的款蓝牙耳机。Xisem西圣蓝牙耳机官方售价： 99 元xisem西圣蓝牙耳机之所以这么受欢迎，主要是“高配置、低价格”性价比?

    蓝牙耳机

  • 蓝牙耳机国产什么牌子好，蓝牙耳机国产排行榜

    蓝牙耳机除了国外大牌，这几年很多国产品牌也如雨后春笋一样越来越多，市场上的国产蓝牙耳机越来越强，那么哪些国产蓝牙耳机好呢？今天给大家推荐几款口碑好，好用的蓝牙耳机。Xisem西圣蓝牙耳机官方售价： 99 元xisem西圣蓝牙耳机之所以这么受欢迎，主要是“高配置、低价格”性价比高，其中ASN作为平价半入耳蓝牙耳机代表品牌，不仅追求把音质做到极致，而且同时还兼顾了舒适度和外观。10mm大尺寸动圈复合振膜，蓝牙5. 0 芯片搭配

    蓝牙耳机 Xisem西圣蓝牙耳机 XISEM西圣ASN
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
手机cpu性能天梯图 PCP 手机CPU天梯图 SEM STP 4p PUGC PUGC生态 PGC UGC KV

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM