11月中国手游发行商全球收入排行榜出炉：腾讯继续霸榜 网易第二

站长之家（ChinaZ.com）12月5日 消息:昨天，移动应用分析平台Sensor Tower发布中国手游发行商11月在全球App Store和Google Play的收入排名榜单，榜单中30个手游发行商11月全球吸金20.1亿美元，占当期全球手游总收入30.2%。

综合来看，11月中国手游发行商海外收入虽较10月的21亿美元有所下滑，但多款国产手游市场表现依旧强劲。

根据榜单显示，腾讯和网易分别位居中国手游发行商全球收入第一、第二名，而米哈游位居第三。值得注意的是，字节跳动于10月初在港台地区推出《RO仙境传说:新世代的诞生》，并稳居台湾App Store手游畅销榜榜首。本期该游戏收入翻倍，带领发行商空降榜单第21名。

在11月中国App Store手游收入排行榜中，王者荣耀稳居第一，和平精英排名第二。腾讯《天涯明月刀》手游10月16日上市至今，稳居中国App Store手游畅销榜Top5，本次排名第三。据悉，截至11月底，该游戏在中国App Store的预估收入达到1.8亿美元，成为继《王者荣耀》和《和平精英》之后，腾讯游戏旗下又一收入主力。

在10月份的中国手游发行商全球收入榜单中，腾讯收入同样位列榜首，其次为米哈游以及网易。

注:该报告仅统计发行商收入，且不包括中国地区第三方安卓渠道。