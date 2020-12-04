SN宣布huanfeng将缺席LPL全明星周末，疑似受传闻影响

12月4日上午，SN战队宣布，英雄联盟分部的ADC选手huanfeng将缺席2020LPL全明星周末（包括颁奖典礼及新生挑战赛等活动），战队表示感谢主办方及投过票的召唤师们，而这一做法疑似是因为此前huanfeng的场外传闻影响。

【苏宁电竞俱乐部英雄联盟分部公告】

基于多方面原因考量，在与选手本人充分沟通后，唐焕烽（ID:huanfeng）将缺席2020LPL全明星周末(包括颁奖典礼及新生挑战赛等活动)。相关情况，我们也向主办方@英雄联盟赛事 进行了报备说明。

非常感谢主办方及投过票的召唤师们，在此也为俱乐部和选手给大家带来的诸多不便诚挚致歉。

此前的传闻

huanfeng前女友在社交平台上爆料，huanfeng在和她交往期间和其他的女性友人有亲密接触行为，同时还爆料了huanfeng在S10全球总决赛期间和其中的一位女性友人交往十分亲密，疑似是出轨行为。在huanfeng这一事件被爆料之后，包括huanfeng现队友Angel和前队友蛇蛇在直播时谈过这件事情，似乎还在等待战队的处理结果。网友们认为huanfeng在比赛期间的行为是对其他几位队友以及教练、俱乐部的不负责任，因此网上出现了很多对huanfeng负面的评价。

在这件事情爆料出来后，huanfeng本人一直迟迟未公开表态承认或者是否认。