网信办：未成年人网课平台杜绝游戏广告等不良信息

站长之家(ChinaZ.com) 12月3日 消息:据网信中国公众号报道，近日，中央网信办、教育部联合印发《关于进一步加强涉未成年人网课平台规范管理的通知》，《通知》提出，要加强备案管理，对已备案网课平台的相关信息实现动态更新，对应备案未备案的网课平台按规定督促整改，将其他面向中小学的非学科类网课平台纳入网络生态巡查监看范围，建立工作台账。

《通知》强调，要强化日常监管，督促涉未成年人网课平台以正确价值导向为引领，加强网课教学大纲和图文、视频授课内容等审核把关，将弹窗、边栏、悬浮框、信息流加载、互动社交等环节纳入重点管理范畴。要提升人员素质，加强涉未成年人网课平台授课教师资质审核，端正产品设计和运营推广人员理念，增强其未成年人保护意识。要注重协同治理，建立涉未成年人网课平台跨部门巡查机制，针对巡查情况适时开展专项整治，运用暂停更新、关闭下架等多种手段，对违法违规网课平台保持高压严打态势。

其中，《通知》规定，各地网信部门要督促属地涉未成年人网课平台以正确价值导向为引领，不得传播违背社会主义核心价值观的内容，不得散布色情低俗、血腥暴力等违背公序良俗的内容，不得以“技术中立”或“算法推荐”为由，推送不适宜未成年人的信息或广告引流内容。将弹窗、边栏、悬浮框、信息流加载等环节纳入重点管理范畴，对互动社交版块加强巡查监看，严防网课周边出现网络游戏广告以及色情低俗、暴力血腥等不良图文信息。