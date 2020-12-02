国家新闻出版署撤销19款网络游戏出版物号

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国家新闻出版署撤销19款网络游戏出版物号

2020-12-02 17:22 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12月2日 消息:11月30日，国家新闻出版署发布《2020年游戏审批撤销信息》。对《红月无双》《雷霆狂暴》《浴血战魂》等19款游戏出版物号进行撤销处理，因存在违规行为。

从申报类别来看，被撤销出版物号的游戏多为移动游戏（包含5款移动-休闲益智游戏），只有1款网页游戏。

其中，《最强王者（移动）》2014年即获得出版物号，出版单位和运营单位分别为江苏凤凰电子音像出版社有限公司、北京分播时代网络科技有限公司。《指尖消雄》则于今年获得出版物号，出版单位和运营单位分别为华中科技大学电子音像出版社、武汉择天文化传媒有限公司。

另有13款游戏在2017年获得出版物号，1款游戏在2018年获得出版物号，3款游戏在2019年获得出版物号。

序号名称申报类别出版单位运营单位文号
1红月无双移动北京中科奥科技有限公司北京义媒通世网络科技有限公司新广出审[2017]10601号
2雷霆狂暴移动河北冠林数字出版有限公司广州市旗剑网络科技有限公司国新出审[2019]243号
3浴血战魂网页方圆电子音像出版社有限责任公司上海索乐互娱科技有限公司新广出审[2017]8162号
4雷霆舰队移动天津电子出版社有限公司上海靓铭网络科技有限公司新广出审[2017]5107号
5最强王者（移动）
江苏凤凰电子音像出版社有限公司北京分播时代网络科技有限公司新广出审[2014]1242号
6玄元剑仙移动河北冠林数字出版有限公司海南创趣网络有限公司国新出审[2019]972号
7三国创世纪移动华中科技大学电子音像出版社武汉大风兄弟网络科技有限公司国新出审[2019]302号
8同城跑胡子合集移动-休闲益智河北冠林数字出版有限公司长沙朋游网络科技有限公司新广出审[2017]10744号
9无尽之塔移动河北冠林数字出版有限公司北京滴答无限科技有限公司新广出审[2017]8710号
10指尖王者移动河北冠林数字出版有限公司广州万容信息技术有限公司新广出审[2017]5089号
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17大圣轮回移动河北冠林数字出版有限公司广州博赛软件科技有限公司新广出审[2017]3434号
18点兵三国移动河北冠林数字出版有限公司广州万容信息技术有限公司新广出审[2017]1650号
19二七王随便玩移动-休闲益智河北冠林数字出版有限公司长沙随便玩网络科技有限公司新广出审[2017]590号


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