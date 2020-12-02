国家新闻出版署撤销19款网络游戏出版物号

站长之家(ChinaZ.com) 12月2日 消息:11月30日，国家新闻出版署发布《2020年游戏审批撤销信息》。对《红月无双》《雷霆狂暴》《浴血战魂》等19款游戏出版物号进行撤销处理，因存在违规行为。

从申报类别来看，被撤销出版物号的游戏多为移动游戏（包含5款移动-休闲益智游戏），只有1款网页游戏。

其中，《最强王者（移动）》2014年即获得出版物号，出版单位和运营单位分别为江苏凤凰电子音像出版社有限公司、北京分播时代网络科技有限公司。《指尖消雄》则于今年获得出版物号，出版单位和运营单位分别为华中科技大学电子音像出版社、武汉择天文化传媒有限公司。

另有13款游戏在2017年获得出版物号，1款游戏在2018年获得出版物号，3款游戏在2019年获得出版物号。

序号 名称 申报类别 出版单位 运营单位 文号 1 红月无双 移动 北京中科奥科技有限公司 北京义媒通世网络科技有限公司 新广出审[2017]10601号 2 雷霆狂暴 移动 河北冠林数字出版有限公司 广州市旗剑网络科技有限公司 国新出审[2019]243号 3 浴血战魂 网页 方圆电子音像出版社有限责任公司 上海索乐互娱科技有限公司 新广出审[2017]8162号 4 雷霆舰队 移动 天津电子出版社有限公司 上海靓铭网络科技有限公司 新广出审[2017]5107号 5 最强王者（移动）

江苏凤凰电子音像出版社有限公司 北京分播时代网络科技有限公司 新广出审[2014]1242号 6 玄元剑仙 移动 河北冠林数字出版有限公司 海南创趣网络有限公司 国新出审[2019]972号 7 三国创世纪 移动 华中科技大学电子音像出版社 武汉大风兄弟网络科技有限公司 国新出审[2019]302号 8 同城跑胡子合集 移动-休闲益智 河北冠林数字出版有限公司 长沙朋游网络科技有限公司 新广出审[2017]10744号 9 无尽之塔 移动 河北冠林数字出版有限公司 北京滴答无限科技有限公司 新广出审[2017]8710号 10 指尖王者 移动 河北冠林数字出版有限公司 广州万容信息技术有限公司 新广出审[2017]5089号 11 英雄三国志 移动 河北冠林数字出版有限公司 北京风云万象科技有限公司 新广出审[2017]4524号 12 四川人麻将手机游戏软件V1.0 移动-休闲益智 河北冠林数字出版有限公司 北京趣娱互动科技有限公司 新广出审[2017]4390号 13 指尖消雄 移动-休闲益智 华中科技大学电子音像出版社 武汉择天文化传媒有限公司 国新出审[2020]630号 14 明星上海斗地主 移动-休闲益智 河北冠林数字出版有限公司 上海实牛信息技术服务有限公司 新广出审[2018]411号 15 皇帝养成计划 移动 河北冠林数字出版有限公司 南京雪糕网络科技有限公司 新广出审[2017]10305号 16 坚守营地 移动 河北冠林数字出版有限公司 北京趣娱互动科技有限公司 新广出审[2017]3528号 17 大圣轮回 移动 河北冠林数字出版有限公司 广州博赛软件科技有限公司 新广出审[2017]3434号 18 点兵三国 移动 河北冠林数字出版有限公司 广州万容信息技术有限公司 新广出审[2017]1650号 19 二七王随便玩 移动-休闲益智 河北冠林数字出版有限公司 长沙随便玩网络科技有限公司 新广出审[2017]590号



