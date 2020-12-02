国家新闻出版署撤销19款网络游戏出版物号

站长之家(ChinaZ.com) 12月2日 消息:11月30日，国家新闻出版署发布《2020年游戏审批撤销信息》。对《红月无双》《雷霆狂暴》《浴血战魂》等19款游戏出版物号进行撤销处理，因存在违规行为。
从申报类别来看，被撤销出版物号的游戏多为移动游戏（包含5款移动-休闲益智游戏），只有1款网页游戏。
其中，《最强王者（移动）》2014年即获得出版物号，出版单位和运营单位分别为江苏凤凰电子音像出版社有限公司、北京分播时代网络科技有限公司。《指尖消雄》则于今年获得出版物号，出版单位和运营单位分别为华中科技大学电子音像出版社、武汉择天文化传媒有限公司。
另有13款游戏在2017年获得出版物号，1款游戏在2018年获得出版物号，3款游戏在2019年获得出版物号。
|序号
|名称
|申报类别
|出版单位
|运营单位
|文号
|1
|红月无双
|移动
|北京中科奥科技有限公司
|北京义媒通世网络科技有限公司
|新广出审[2017]10601号
|2
|雷霆狂暴
|移动
|河北冠林数字出版有限公司
|广州市旗剑网络科技有限公司
|国新出审[2019]243号
|3
|浴血战魂
|网页
|方圆电子音像出版社有限责任公司
|上海索乐互娱科技有限公司
|新广出审[2017]8162号
|4
|雷霆舰队
|移动
|天津电子出版社有限公司
|上海靓铭网络科技有限公司
|新广出审[2017]5107号
|5
|最强王者（移动）
|江苏凤凰电子音像出版社有限公司
|北京分播时代网络科技有限公司
|新广出审[2014]1242号
|6
|玄元剑仙
|移动
|河北冠林数字出版有限公司
|海南创趣网络有限公司
|国新出审[2019]972号
|7
|三国创世纪
|移动
|华中科技大学电子音像出版社
|武汉大风兄弟网络科技有限公司
|国新出审[2019]302号
|8
|同城跑胡子合集
|移动-休闲益智
|河北冠林数字出版有限公司
|长沙朋游网络科技有限公司
|新广出审[2017]10744号
|9
|无尽之塔
|移动
|河北冠林数字出版有限公司
|北京滴答无限科技有限公司
|新广出审[2017]8710号
|10
|指尖王者
|移动
|河北冠林数字出版有限公司
|广州万容信息技术有限公司
|新广出审[2017]5089号
|11
|英雄三国志
|移动
|河北冠林数字出版有限公司
|北京风云万象科技有限公司
|新广出审[2017]4524号
|12
|四川人麻将手机游戏软件V1.0
|移动-休闲益智
|河北冠林数字出版有限公司
|北京趣娱互动科技有限公司
|新广出审[2017]4390号
|13
|指尖消雄
|移动-休闲益智
|华中科技大学电子音像出版社
|武汉择天文化传媒有限公司
|国新出审[2020]630号
|14
|明星上海斗地主
|移动-休闲益智
|河北冠林数字出版有限公司
|上海实牛信息技术服务有限公司
|新广出审[2018]411号
|15
|皇帝养成计划
|移动
|河北冠林数字出版有限公司
|南京雪糕网络科技有限公司
|新广出审[2017]10305号
|16
|坚守营地
|移动
|河北冠林数字出版有限公司
|北京趣娱互动科技有限公司
|新广出审[2017]3528号
|17
|大圣轮回
|移动
|河北冠林数字出版有限公司
|广州博赛软件科技有限公司
|新广出审[2017]3434号
|18
|点兵三国
|移动
|河北冠林数字出版有限公司
|广州万容信息技术有限公司
|新广出审[2017]1650号
|19
|二七王随便玩
|移动-休闲益智
|河北冠林数字出版有限公司
|长沙随便玩网络科技有限公司
|新广出审[2017]590号