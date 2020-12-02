苹果公布App Store 2020年度精选 《原神》成中国首款入选应用

站长之家（ChinaZ.com）12月2日 消息:今天，苹果公司公布了App Store年度精选应用，健身APP Wakeout以独特的风格获选年度iPhone App。而《原神》则以出众的画质和玩法架构获选年度iPhone游戏，这是中国开发者首次获得苹果年度精选App奖项。

值得注意的是，在谷歌PLAY2020年度最佳应用和游戏排行榜中，《原神》也拿下了最佳游戏的称号。

据了解，《原神》是由上海米哈游制作发行的开放世界探险游戏。在一个被称作 “提瓦特”的世界，被神明选中的人将被授予引导元素力量的 “神之眼”，这些人被称为 “原神”。

在游戏中，玩家将扮演“旅行者”中的哥哥或妹妹与同伴一起冒险旅行，寻找自己失散的唯一亲人，并发掘 “原神”的真相。

原神游戏画面

该游戏于今年9月28日在全球同步上市。游戏平台包括 Android、iOS、Microsoft Windows、PlayStation4以及任天堂 Switch。

Sensor Tower统计数据显示，在上线2个月的时间里，《原神》在移动端的日均收入超过600万美元，并位列全球移动游戏收入榜第二名，仅次于游戏《王者荣耀》，超过了游戏《和平精英》和《PUBG Mobile》。