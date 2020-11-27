TSM两年600万美元签约蛇蛇，网友们觉得这波亏大了

斗玩网原创:英雄联盟冬季转会期已经开启了有一段时间，在最近国外几大赛区纷纷宣布了多笔重磅的转会引援消息，其中欧美两大赛区在这个转会期的消息让不少网友吃惊。首先是TSM战队的两位核心比尔森和大师兄相继宣布退役，之后G2和FNC也上演了一次欧洲双雄的大换血，Perkz远走北美C9，Rekkles转投对手G2。原本大家以为欧美赛区的转会期已经达到了高潮，但没想到的是，TSM战队又宣布了一件大事——原SN的辅助选手蛇蛇（SwordArt）加盟，合同为两年600万美元。

包括国外知名报纸都已确认TSM给出了这份天价的合约，这份合约也创造了LCS英雄联盟职业选手最高的薪资，也是北美所有电竞战队里薪资最高的，在这之前最高的合约是DIG和Huni签下的两年230万美元合同。

在TSM引入蛇蛇之后，很多国内的网友都不看好TSM明年的成绩，毕竟英雄联盟这个游戏还是五个人的比赛，即使辅助实力再强也很难每一场比赛都Carry全队，尤其是在欧美这样中下游水平的赛区里，中单和上单的实力实际上更容易带动全队。另外，TSM在转会期还需要补强中单和AD等其他位置，但在欧美环境中，似乎很难再挖掘出Caps、Perkz这样顶级中单选手，所以大家都不太看好TSM花如此多的价钱签约蛇蛇。

不过像是TSM这样的战队，补强之后还是可以在北美这个赛区里争夺下冠军，至于在世界舞台上恐怕不要继续被0-6淘汰出局就已经是比较好的结果了。不过对于LPL赛区而言，又失去了一位经验丰富的选手，也是赛区的一个损失，对今年刚刚有点成绩的SN来说，恐怕影响会更大。

在失去蛇蛇之后，SN战队失去了一位核心选手，大家觉得他们明年还有机会继续闯入到世界总决赛吗?