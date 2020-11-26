红米Note9系列手机发布 售价999元起

【TechWeb】在刚刚过去的双11首轮大战中，Redmi凭借TOP10中独占6席的骄人战绩一时间可谓风头大盛，无论是最新发布定位旗舰的Redmi K30至尊纪念版，还是上市已久定位入门的Redmi 9A都备受用户欢迎，这也为即将亮相的Redmi Note9系列新机奠定了良好的用户基础。而随着新机发布时间的日益临近，现在有最新消息，近日该机的证件照也已正式揭晓。据知名数码博主@数码闲聊站 最新发布的消息显示，继日前Redmi Note9系列通过工信部的入网?