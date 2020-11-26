红米Note9系列手机发布 售价999元起

站长之家（ChinaZ.com）11月26日 消息:今日晚间，红米Note9系列脱口秀发布会正式召开，在会上红米发布了Note9、 Note9Pro、Note94G等产品。
其中，Redmi Note9Pro国内首发骁龙750G 5G液冷游戏芯，相比上一代性能提升20%，安兔兔跑分35万+，超过骁龙765G。配备顶级LCD屏幕，120Hz高刷 +6档变速高刷， 3.8mm超小中孔。
此外，Note9Pro还具备双超线性扬声器、线性马达，4820mAh +33W疾速闪充。
摄像方面，Note9Pro后置全场景四摄，分别为:1亿像素主摄、800万超广角、200万微距、200万人像景深。全球首发第三代 一亿像素Sensor HM2，硬件级Remosaic快速拍照，比CC9Pro提高3.8倍。
售价方面，Redmi Note9 Pro 6+128GB版本 1599元，8+128GB版本 1799元，8+256GB版本 1999元。
Redmi Note9 配备天玑800U5G处理器，相比上一代性能跃升100%，跑分达34W+。采用6.53英寸FHD+屏幕极点全面屏设计，配备5000mAh 超大电池，续航提升30%，支持18W快充。后置4800万超清三摄，同时也具有 立体双扬 + 线性马达加持。
售价方面，Redmi Note9 6+128GB版本 1299元、8+128GB版本 1499元、8+256GB版本 1699元。
Redmi Note94G 搭载骁龙662处理器，采用6.53英寸的水滴全面屏、侧面指纹识别、并配有6000mAh电池，后置4800万三摄。
售价方面，4+128GB版本 999元，6+128GB版本 1099元，8+128GB版本 1299元，8+256GB版本 1499元。