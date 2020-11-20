SpaceX将发射第十六批“星链”卫星 创下另一个重大里程碑

站长之家(ChinaZ.com) 11月20日 消息:美国太空探索技术公司SpaceX计划于美国当地时间周六发射其第16批Starlink互联网卫星。

一直以来，SpaceX公司正致力于在近地轨道上建立一个由上万颗独立卫星组成的巨型“星链”网络，从太空向地球提供高速互联网接入服务。这次任务无疑为马斯克公司增添了一些光彩。

新的发射意味着猎鹰9号火箭的第一级将进行第七次飞行，这将是该公司火箭回收的记录。该助推器之前曾执行过四次星链任务和两次较大的电信卫星发射。

这次发射目前定于太平洋时间11月21日上午9点17分进行。

站长之家了解到，周六上午（太平洋时间11月21日上午9点17分），另外一颗猎鹰9号将从加州的范登堡空军基地发射，搭载新的美国宇航局NASA/欧洲航天局Michael Freilich卫星升空，该卫星旨在监测全球海平面上升和改善天气预报。

SpaceX计划在2019年至2024年间在太空搭建由约1.2万颗卫星组成的“星链”网络。从去年5月份开始发射60颗"星链"卫星以来，至今已经完成第15批"星链"卫星发射任务，入轨卫星总数达到893颗。

此前，SpaceX宣布，星链卫星互联网服务最初的定价为每月99美元，包含终端接收设备、三脚架和WiFi路由器在内的星链设备价格为499美元。