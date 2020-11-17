微信公众平台将加强打击恶意营销等“自媒体”账号

站长之家(ChinaZ.com) 11月17日 消息:今日，微信公众号发布公告称，根据国家网信办“自媒体”专项治理工作的统一部署，即日起平台进一步加强 “自媒体”专项治理。

本次整治将主要严厉打击违规使用帐号名称、恶意营销帐号、买卖交易帐号从事非法活动账号。

微信官方表示，对于存在上述行为的帐号，平台经查实后要求其限期整改，对于逾期未整改的帐号做出相应的能力处罚，并删除相关违规内容，多次处理后仍继续发布违规内容的，或故意利用各种手段进行恶意对抗的，平台将进行永久封号处理。

以下为公告全文:

微信公众平台一直致力于为用户提供绿色、健康的生态环境，坚决杜绝平台中存在的各种违法违规行为。根据国家网信办“自媒体”专项治理工作的统一部署，依照《网络信息内容生态治理规定》《互联网用户公众帐号信息服务管理规定》《微信公众平台运营规范》等要求，即日起，平台将对以下情形加强治理:

1、违规使用帐号名称。杜绝假冒党政机关误导公众、假冒媒体发布虚假新闻、假冒名人和机构帐号名称等违反《互联网用户帐号名称管理规定》等行为;

2、恶意营销帐号。不欢迎“蹭”时政热点，借势炒作;冒用权威，造谣传谣;无中生有，炮制话题，恶意诋毁、抹黑他人或组织;编造“标题党”，放大群体焦虑; 肆意抄袭，规模化“洗稿”;违背公序良俗、污染社会风气的“软色情”，推广“伪”养生等行为;

3、买卖交易帐号从事非法活动。杜绝公众帐号通过转让、借用、冒用等手段来开展违反法律法规和平台运营规范的行为;持续清理批量恶意注册公众帐号的行为。

对于存在上述行为的帐号，平台经查实后要求其限期整改，对于逾期未整改的帐号做出相应的能力处罚，并删除相关违规内容，多次处理后仍继续发布违规内容的，或故意利用各种手段进行恶意对抗的，平台将进行永久封号处理。

欢迎大家提供更多的线索，平台将全面排查、集中清理网络有害信息，对违规帐号持续进行处罚清理，希望和大家共同维护清朗和谐的网络环境。

微信团队

2020年11月17日