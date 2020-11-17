苹果客服回应iPhone12屏幕发绿：系统问题，稍后修复

站长之家（ChinaZ.com）11月17日 消息:继续航时间短、信号差、无法接收信息通知之后，iPhone12系列再被曝出屏幕发绿的问题。

近日，大量网友在社交网站上反映称新买的iPhone12出现了“亮屏变黄，暗屏变绿”的问题，甚至还有漏光、闪屏等问题。而目前更严重的情况则是，手机在纯黑背景下会出现屏幕周围“发绿”的情况。

对此，苹果客服回应称目前初步判断是系统、软件问题导致，不是硬件故障，在调查清楚后会在新系统中修复。

业内人士分析称，iPhone12”绿屏“的问题其实和之前iOS13.4正式版iPhone11系列手机的屏幕出现色彩异常是类似的情况，系统热量管理故障导致手机在低亮度情况下解锁时会短暂发绿。最终，该问题在iOS13.6.1中被修复。

此前，不少用户在苹果社区、贴吧吐槽iPhone12信号差，有用户称10天内至少8次彻底没信号，开关飞行模式、切换主卡副卡、系统更新到14.2等都无法解决。

还有大量用户反映称iPhone12系列手机还出现了无法接收短信、群聊中丢失消息或无法收到消息通知的情况。

而iPhone12Mini机型还被曝出现了锁屏灵敏度的bug，当用拇指从锁定屏幕底部向上滑动解锁或者在锁定屏幕上按下手电筒或摄像头按钮时，屏幕偶尔会出现没有反应的情况。暂不清楚这些问题是否会在下次系统发布时修正。