美团市值超越工行 股价连续暴涨市值逼近2万亿港元

近期，美团联合创始人、高级副总裁王慧文再次回到清华，用 3 个故事聊了聊 “不设限”。“对于一家公司来说，不要用‘核心竞争力’这种概念把自己束缚住，给自己设限。最重要的只有两个，第一个是捕捉真正行业机会的能力。第二个是发现行业机会之后根据行业需要的能力，快速学习去建设这个能力。” 在王慧文看来，商业中常讲的“核心竞争力”，便是典型的“设限”。