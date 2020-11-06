美团市值超越工行 股价连续暴涨市值逼近2万亿港元

站长之家（ChinaZ.com）11月6日 消息:自此前媒体传出美团正在考虑明年回归A股上市的消息后，美团股价近日来连续暴涨，市值一度达19537亿港元，一举超越工商银行。
虽然11月3日，美团曾作出回应称目前没有相关上市计划，但股价回落后于次日又再度走高。截至发稿，美团股价报322.6港元，目前总市值为1.9万亿港元。
据了解，11月份，内资疯狂买入美团，截至目前已买入超1500万股，最新持股6.34%，根据最新数据，内资浮盈超32%。
站长之家（ChinaZ.com）11月6日 消息:自此前媒体传出美团正在考虑明年回归A股上市的消息后，美团股价近日来连续暴涨，市值一度达19537亿港元，一举超越工商银行。
虽然11月3日，美团曾作出回应称目前没有相关上市计划，但股价回落后于次日又再度走高。截至发稿，美团股价报322.6港元，目前总市值为1.9万亿港元。
据了解，11月份，内资疯狂买入美团，截至目前已买入超1500万股，最新持股6.34%，根据最新数据，内资浮盈超32%。
10月9日，美团点评正式发布公告，公司的英文名称已由“Meituan Dianping”改为“Meituan”，并已采纳中文名称“美团”作为公司双重外文名称，以取代其现有中文名称“美团点评”，自 2020 年 9 月 30 日起生效。
今日晚间，美团正式发布公告称，公司的英文名已由“Meituan Dianping”改为“Meituan”，并已采纳中文名称“美团”作为公司的双重外文名称，代替原有的“美团点评”，改项变更已于 9 月 30 日生效。
今日美团股价再度走高。截至发稿，美团股价涨6.28%，报价314.6港元，目前总市值为1.85万亿港元。
截至目前，美团港股上涨超3.9%，股价报291港元，总市值超1.7万亿港元。
11月4日消息，美团股价今天再创新高，涨幅超5%，市值首次超1.8万亿港元。截至发稿，美团股价报311港元，目前总市值约1.83万亿港元。日前，有报道称，相关知情人士透露，美团正在考虑最早于明年在中国进行二次上市。据消息人士表示，美团已经与顾问就潜在的在中国内地出售股份进行了初步讨论。其中一位消息人士称，美团正在权衡将创业板作为其在中国二次上市的地点之一。此外，消息人士还称，目前审议工作还处于初期阶?
美团股价午后直线拉升，涨幅超3%，股价创下一年中新高，达292港元，市值首次突破1.7万亿港元。截至发稿，美团股价报291港元，涨幅为3.93%，目前总市值约1.71万亿港元。根据美团此前发布的财报数据显示，美团二季度营收247.2亿元，同比增长8.9%；公司实现期内溢利22.1亿元，同比增长152.4%；经调整净利27.18亿元，同比增长82%。此外，日前，美团通过内网宣布，在保证员工薪酬竞争力及加薪力度的前提下，?
截至目前，美团港股涨近1%，股价首次涨至300港元，总市值超1.76万亿港元。
美团正式发布公告称，公司的英文名已由“Meituan Dianping”改为“Meituan”，并已采纳中文名称“美团”作为公司的双重外文名称，代替原有的“美团点评”，改项变更已于 9 月 30 日生效。
近期，美团联合创始人、高级副总裁王慧文再次回到清华，用 3 个故事聊了聊 “不设限”。“对于一家公司来说，不要用‘核心竞争力’这种概念把自己束缚住，给自己设限。最重要的只有两个，第一个是捕捉真正行业机会的能力。第二个是发现行业机会之后根据行业需要的能力，快速学习去建设这个能力。” 在王慧文看来，商业中常讲的“核心竞争力”，便是典型的“设限”。
据公司情报专家《财经涂鸦》消息，美团美妆业务近日已正式启动全面招商。其同时发布的消费者调研数据显示， 90 后新一代消费者在线下有妆品购买行为的比例达86%，线下购买妆品的消费金额约为平台总体美妆销量的一半。
据Tech星球报道，内部人士透露称美团将推出一个名为“美团团节社”的新项目，主打本地团购特惠秒杀服务。该项目将在今年10月底正式对外开放，主要采取邀请制的形式。目前，该项目已完成内部测试，并上线了“美团团节社武汉站”公众号。
10月23日消息，美团点评对外发布公告称，公司股份于联交所进行买卖的中文股份简称将由“美团点评 -W”更改为“美团-W”，自2020年10月29日上午九时正起生效。同时，公司股份于联交所进行买卖的英文股份简称“MEITUAN-W”将维持不变。股份代号“3690”将维持不变。截至港股周四收盘，美团点评股价报收于270.8港元，目前总市值约1.39万亿港元。
接近美团内部人士透露，美团将推出一个名为“美团团节社”的新项目，主打本地团购特惠秒杀服务，以文章的形式，通过当地的团节社微信公众号向本地用户推送，用户可以通过在文内扫码或者点击小程序的方式进行跳转。该项目将于10月底以邀请制的形式对外开放。
虽然大家现在提起美团，早就没有人注意之前的名字中还有点评两个字，但是今天开始他们彻底甩掉大众点评这个包袱了， 中文、英文名字双双改为美团、Meituan。10月
在今日下午的网上路演上，蚂蚁集团表示，和美团不处在一个同竞争赛道，美团的竞争对手是饿了么。
10月21日消息，据Tech星球报道，美团将推出一个名为“美团团节社”的新项目。对此，美团方面向TechWeb回应称，“美团团节社”是美团计划在2020年底推出的吃喝玩乐分享平台，将应用全网大数据和专业销售服务团队，为用户筛选热门优质好店，提供更优惠的价格，为商户提供高性价比解决方案，为社群达人提供长期合作方案。据报道，“美团团节社”主打本地团购特惠秒杀服务，聚合商品优惠活动信息并以文章形式通过当地团节?
京东宣布了今年双11的促销计划。第二天，10月20日，天猫紧随其后也发布了双11的打折计划。相比京东和天猫，苏宁甚至早在9月28日就宣布了提前启动双11大促。此外，拼多多、抖音、快手、严选纷纷开始为自家双11造势。
昨日晚间，美团点评发布公告称，公司的英文名称已由“Meituan Dianping”改为“Meituan”，并已采纳中文名称“美团”作为公司双重外文名称，以取代现有中文名称“美团点评”，自 2020 年 9 月 30 日起生效。
10月19日消息，美团点评发布公告称，建议发行美元优先票据。票据条款落实后，预期公司、高盛（亚洲）有限责任公司、Merrill Lynch（Asia Pacific）Limited、UBS AG香港分行、香港上海汇丰银行有限公司、工银国际证券有限公司、中银国际亚洲有限公司、建银国际金融有限公司及其他初始买家（如有）将订立购买协议。美团方面称，公司拟将建议票据发行所得款项净额主要用于一般企业用途及再融资。公告内容显示，建议票据发
今日，截至收盘，美团港股股价涨超5%，报329.6港元，总市值19384.33亿港元。
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