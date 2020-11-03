酷狗申请“冲吖”、“冲鸭”商标 涉及教育娱乐、科学仪器

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酷狗申请“冲吖”、“冲鸭”商标 涉及教育娱乐、科学仪器

2020-11-03 11:42 · 稿源：站长之家

天眼查信息显示，近日，广州酷狗计算机科技有限公司新增“冲吖”、“冲鸭”、“冲呀”、“冲丫”等多条商标，申请日期均为10月23日，国际分类涉及教育娱乐、科学仪器，商标状态为等待实质审查和商标申请中。

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