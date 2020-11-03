酷狗申请“冲吖”、“冲鸭”商标 涉及教育娱乐、科学仪器

天眼查信息显示，近日，广州酷狗计算机科技有限公司新增“冲吖”、“冲鸭”、“冲呀”、“冲丫”等多条商标，申请日期均为10月23日，国际分类涉及教育娱乐、科学仪器，商标状态为等待实质审查和商标申请中。
我给项目做增长，就像医生给病人看病，需要找到病灶对症下药。相同的增长策略，在这个项目是救世良方，在另一个项目可能就毫无起色，甚至把人治死。归根到底，是病灶没有找对，这时就需要一双慧眼。
10 月 12 日，珠海格力电器股份有限公司新增裁判文书，被告为国家知识产权局。裁判文书显示，本次案件判决结果为撤销“格力色界”商标无效宣告请求裁定;被告国家知识产权局就第三人许昌民针对“格力色界”商标提出的无效宣告请求重新作出裁定。
据企查查APP显示，2017年，北京字节跳动科技有限公司申请注册“明日头条”、“昨日头条”商标，后被宣告商标无效。目前，字节跳动已成功申请注册“每日头条”等商标。
近日，北京知产法院审结了“滴滴打球管家”商标侵权及不正当竞争纠纷案，判令被告滴滴打球公司停止涉案商标侵权行为、停止使用包含“滴滴”字样的企业名称，并判令赔偿经济损失和合理开支共计70万元。
据天眼查App显示， 10 月 13 日，同程网络科技股份有限公司新增多条商标信息，其中包括了“同程直播”“同程主播”等，商标状态显示为“商标申请中”。
近日，北京嘀嘀无限科技发展有限公司新增一条商标信息，商标名称为“滴滴地图”，商标状态为“商标申请中”。该公司为小桔科技香港有限公司的全资子公司。
据天眼查App数据显示，近日，腾讯科技（深圳）有限公司申请了“有头脑和很高兴”、“阿凡不达”等商标，目前，商标状态为注册申请中。其中，“阿凡不达”国际分类属于38类通讯服务，“有头脑和很高兴”国际分类属于41类教育和娱乐。
据证券时报报道，盒马已注册“盒马火锅”商标，已有多家知名火锅品牌加入。
今日，央视网发布《关于“中央电视台网”侵权事宜严正声明》称， “中央电视台网”在未经中央电视台及央视网（央视国际网络有限公司）授权、违反国家相关法律法规的情况下，擅自使用中央电视台和央视网的商标、标识进行宣传，其上述侵权行为，已给中央电视台及央视网造成了严重的经济损失及极其恶劣的社会影响。
近日，因网红店铺今日油条logo与今日头条极度相似，北京字节跳动科技有限公司申请行为保全，将河南今日油条餐饮管理有限公司、郑州市金水区今日油条早餐店、河南烧烤者食品有限公司起诉至法庭，案由为商标权权属、侵权纠纷。
肯德基作为全球知名的快餐连锁店，在中国国内十分的接地气，比如推出过中秋月饼、端午节粽子等产品，都获得了很多用户的喜欢。最近有网友表示肯德基即将推出螺蛳粉，同时还会推出的有鸡汤和面、炒饭等十分贴近中国特色的产品。
据天眼查APP显示，近日，华为技术有限公司申请注册“智能云网”的商标，国际分类涉及“科学仪器”、“网站服务”。目前商标状态均显示为“商标申请中”。天眼查APP显示，华为技术有限公司成立于1987年9月，注册资本约403亿人民币，法定代表人为赵明路，公司经营范围包括程控交换机、传输设备、数据通信设备、宽带多媒体设备、电源、无线通信设备、微电子产品等，该公司为华为投资控股有限公司的全资子?
10月13日，企查查数据显示，珠海格力电器股份有限公司于今年10 月 12 日新增裁判文书，文书标题为珠海格力电器股份有限公司与国家知识产权局其他一审行政判决书，被告为国家知识产权局。
索尼已经正式发布了PS5游戏主机，定于11月12日开卖，无光驱版起步价399美元，在部分市场已经开启预购。然而在印度市场，却出现了一件尴尬事情，PS5商标至今未到索尼手中。外媒报道称，印度德
10月29日消息，近日，北京知产法院审结了“滴滴打球管家”商标（涉案商标）侵权及不正当竞争纠纷案，判令被告滴滴打球公司停止涉案商标侵权行为、停止使用包含“滴滴”字样的企业名称，并判令赔偿经济损失和合理开支共计70万元。据悉，被告滴滴打球公司未经许可，在手机应用程序、微信公众号、网站、公司装潢等处大量使用包含“滴滴” 、“DiDi”文字的“滴滴打球管家”等标识，并提供高尔夫球、搏击、卡丁车等活动场?
10月12日，阿里巴巴集团控股有限公司申请注册“火锅江湖”商标，国际分类为广告销售，目前该商标状态为“注册申请中”。
微信正在内测听书APP“微信听书”，切入长音频赛道。报道称，信听书的团队正在招募相关的创作者和机构进行合作，微信听书致力于为用户推荐有声小说、出版读物、播客等高质量音频内容。 天眼查信息显示，10月9日，腾讯科技（深圳）有限公司已经申请“微信听书”相关商标，商标类别涉及网站服务、教育娱乐、广告销售等。
据企查查数据显示，广州执品贸易有限公司已申请注册“早安打工人”商标，申请日期为2020年10月20日，商标国际分类为25类服装鞋帽。目前商标为注册申请中状态。打工人，网络流行语，即打工仔，为现在很多上班族的自称。早安打工人，是打工人们心照不宣的一句寒暄语，作用类似于“吃了吗”，以互相勉励、嘲讽和自嘲。
10月16日，针对今日头条起诉今日油条一事，今日油条发布致歉信称，对于占用了公共资源以及耗费了大家的宝贵时间深表歉意。今日油条表示：“曾经，卫龙的“苹果风”让人莞尔一笑，今日，我们也期望赋予传统早餐新的力量。作为信息行业的翘楚，今日头条是被大众认可的媒体品牌，今日油条也以他们为榜样，立志成为百姓喜爱的早餐品牌。我们期望双方在各自的领域中不断进步，为大家提供更好的产品和服务。”
近日，今日头条起诉今日油条商标侵权。企查查APP显示，除了今日头条，北京字节跳动科技有限公司曾于 2013 年申请注册“每日头条”商标，目前多品类商标为已注册。随后 2017 年申请注册“明日头条”、“昨日头条”商标，后被宣告商标无效。
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