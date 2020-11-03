酷狗申请“冲鸭”、“冲吖”等商标 均处于等待实质审查状态

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酷狗申请“冲鸭”、“冲吖”等商标 均处于等待实质审查状态

2020-11-03 11:48 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 11月3日 消息:根据天眼查资料显示，广州酷狗计算机科技有限公司与10月23日新增多条商标信息，商标名称包含“冲吖”、“冲鸭”、“冲呀”、“冲丫”。

据悉，这些商标的国际分类涉及教育娱乐、科学仪器，目前商标状态为等待实质审查和商标申请中。

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