拼多多联合湖南卫视推出“11.11超拼夜” 现场送10亿红包

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拼多多联合湖南卫视推出“11.11超拼夜” 现场送10亿红包

2020-10-25 16:55 · 稿源：站长之家

拼多多宣布将联合湖南卫视在 11 月 10 日晚黄金档举办“11. 11 超拼夜”晚会，据介绍，晚会将以提振消费信心为主题，现场送出 10 亿现金，还有新人9. 9 元红包、百万免单等活动。

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