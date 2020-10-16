今日头条起诉今日油条之后 互联网大厂同名餐厅纷纷被曝光

站长之家(ChinaZ.com) 10月16日 消息：近日，“今日头条起诉今日油条商标侵权”一事在网上传播的沸沸扬扬，针对今天头条的起诉，今日油条方面回应称，自己是今日头条忠实用户，“傍大牌”只是觉得好玩而已。被今日头条起诉自己有点懵，但已积极应诉。目前已收到起诉通知，营业正常。
据网友曝光的图片显示，被模仿的远远不止今日头条，还有阿里骨头馆、京东肉饼、字节跳动小吃店、百度超市等。
据悉，为防止侵权现象发生，百度、字节跳动、阿里巴巴、京东都已申请注册29类食品商标。
站长之家(ChinaZ.com) 10月16日 消息：近日，“今日头条起诉今日油条商标侵权”一事在网上传播的沸沸扬扬，针对今天头条的起诉，今日油条方面回应称，自己是今日头条忠实用户，“傍大牌”只是觉得好玩而已。被今日头条起诉自己有点懵，但已积极应诉。目前已收到起诉通知，营业正常。
据网友曝光的图片显示，被模仿的远远不止今日头条，还有阿里骨头馆、京东肉饼、字节跳动小吃店、百度超市等。
据悉，为防止侵权现象发生，百度、字节跳动、阿里巴巴、京东都已申请注册29类食品商标。
今日头条是字节跳动公司旗下的一个平台，提供了新闻资讯等在内的众多领域内容，但最近河南一家名为今日油条的店铺被今日头条起诉，引发了不少网友的关注。由于这家店铺的名称、门店招牌设计风格与今日头条十分相似，被告上法庭，案由为商标权权属、侵权纠纷。
近日，因网红店铺今日油条logo与今日头条极度相似，北京字节跳动科技有限公司申请行为保全，将河南今日油条餐饮管理有限公司、郑州市金水区今日油条早餐店、河南烧烤者食品有限公司起诉至法庭，案由为商标权权属、侵权纠纷。
日前河南一家一家名为今日油条的网红店装修、logo与今日头条极其相似引起众金网友关注。目前，今日头条母公司字节跳动已经起诉今日油条商标侵权。对此，今日油条客服对此表示，目前已收到起诉通知，营业正常。
近日，一家名为今日油条的店铺火爆网络，由于该店铺装修、logo与今日头条极度相似，所以今日头条将该店铺背后公司告上法庭。从网友晒出的照片来看，今日油条摆出的菜单很像今日头条的界面，提
据上游新闻报道，昨日，针对“今日头条起诉今日油条商标侵权”一事，河南今日油条餐饮管理有限公司法定代表人回应称，自己是今日头条忠实用户，“傍大牌”只是觉得好玩而已。被今日头条起诉自己有点懵，但已积极应诉。
今日，针对“今日头条起诉今日油条商标侵权”一事，今日油条店员表示不解，称我们是油条他们是头条，是商标的哪个字不能用?
字节跳动在近期上线了“搜索广告”。在其商业化广告方案中，除了信息流之外，新增了搜索广告类。
百度看看是百度单独做的视频APP，但它与市面上其他视频APP有所不同。从百度看看的内容来源来看，百度更像是想将百度看看打造成视频聚合平台，就像高德做网约车聚合平台一样一样。在目前百度面临的搜索市场份额下滑，字节跳动在往搜索引擎上进军内外夹击的局面，百度推出百度看看或许能带来惊喜。
近日，北京百度网讯科技有限公司推出了一款名为“百度看看”的App，“百度看看”内容展现形式主要为视频，其主要功能模块分为“推荐”、“小视频”、“直播”和个人中心等，多数视频的时长在 1 分钟到 5 分钟内，大部分视频内容源自百家号和好看视频。
【TechWeb】10月7日消息，北京百度网讯科技有限公司推出名为“百度看看”的App，其产品定位是分享人生、探索世界的综合视频推荐和视频搜索平台。目前，苹果手机用户已经能在App Store中下载该应用。百度看看APP已上架App Store百度看看App图标与百度App相似，只是在左上角加上了“视频”两字。百度看看App首页设置了“搜索输入框”和“推荐”、“小视频”、“直播”和“个人中心”四个入口。百度看看APP首页值得一提的，百度看看A
今日，针对“百度地图App崩了”一事，百度方面回应称：“ 9 月 17 日凌晨公交服务数据升级时出现故障、导致部分地区地铁查询出现异常，我们已紧急进行数据回滚、修复问题，目前可正常使用，感谢您的关注。”
9月23日，今天百度首支公司创业史纪录片《二十度》正式上线，这部纪录片记录了百度公司的创业史，包括百度创始人、董事长兼CEO李彦宏、百度七剑客成员及现任高管均有出镜。
近日，百度App上线“购物”频道。该频道需要用户在“频道管理”——“可添加频道”中自行添加。百度APP购物频道页面包括了“达人直播”“发现好物”等板块。在该板块下方还有猜你喜欢、直播、发现好物等智能推荐。
昨日，迅雷发布《关于迅雷公司前CEO陈磊涉嫌职务侵占罪事宜的公告》称，深圳市迅雷网络技术有限公司就迅雷公司前CEO陈磊等人涉嫌职务侵占事宜，于 2020 年 4 月向深圳市公安局提出控告，于近日接到深圳市公安局通知，深圳市公安局已经对涉嫌职务侵占罪的陈磊等人进行立案侦查。
在今日的中关村论坛上，百度首席技术官王海峰表示，发展到今天，百度翻译每天的翻译量达到了 1000 亿次，百度开放的语音技术，每天的交流量已经超过 150 亿次。
百度App上线“购物”频道，包含当地好店、“达人直播”、“发现好物”等板块，货品已覆盖电子产品、日用百货、生鲜水果、美妆洗护、服饰家装等品类。该购物入口，需要用户主动进入“频道管理”添加。
近日，百度文库又推出了新会员活动，百度网盘超级会员+百度文库会员，双会员年卡原价需要459. 9 元，今天限时低至238. 9 元（领券购买），差不多 5 折特惠。目前百度网盘官网的超级会员一年是 298 元，连续包年也需要 263 元，因此这个活动只要238. 9 元是比较划算的。
在百度的众多产品中，百度文库中有很多文章、文档都是要付费才能下载的，网上经常有免费下载文库的网站，现在就惹出祸了，苏州梦西游公司因此被判赔偿百度200万元。据北京海淀法院公众号的消息
因认为苏州梦西游网络科技有限公司(以下简称梦西游公司)利用技术手段提供百度文库需用下载券下载的文档和付费文档的下载服务，北京百度网讯科技有限公司(以下简称百度公司)将梦西游公司诉至法院，要求消除影响并赔偿经济损失及合理开支共计 300 万元。
2020年9月28日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题即将在第二天的早上进行更新，目前还未可知最新的题目是什么，所以大家可以在第二天的早上进行查看，希望对大家有所帮助。
2019 年 10 月底，映客用 8500 万美元收购了陌生人社交软件“积木”; 11 月，百度推出了匿名社交app“听筒”，而腾讯则低调上线了视频美颜社交APP..
根据彭博社最新报道，市场分析人士已经将蚂蚁集团估值提升至2800亿美元，再创新高。彭博援引知情人士表示，尽管有来自美国的不利因素，当蚂蚁依然..
英雄联盟的云顶之弈10.21版本中，新版的夜影忍者阵容可谓是上分利器，很多玩玩家还不清楚怎么玩夜影忍者，下面就来为大家分享一下LOL云顶之弈10.2..
今日，有网友在微博上反映称，自己在福州用花小猪APP约车前往市区办事，结果司机恶意更换路线，还对自己百般辱骂，让自己滚下车，不经同意直接取消..
今天，京东对外宣布，京东PLUS会员数已经超过了 2000 万，不到一年就新增了 500 万，同比增长33%。据悉，今年双 11 期间，京东将投入价值 10 亿..
在智能网联功能开发与应用方面，国内的造车新势力相较于传统汽车厂商，普遍拥有更强的创新能力和更多的使用场景。不过，智能网联功能，也有出现故..
10月16日消息，近日，字节跳动扶贫发布成果，三年时间里，今日头条、抖音等平台依托多个扶贫项目，通过品牌打造、人才培训、流量扶持等方式，累计..
DoNews 10月16日消息（记者 刘文轩）苹果 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 将在今晚开启预售，另外两款 iPhone 12 mini 和 iPhone 12 Pro Max 则要再等..
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据云鸿电商悉知，回顾过去 20 年我国电商发展之路，可以发现，我国的电商产业已经非常强大，今天仍然是电商的世界，实体产业没有竞争资本。对于想..
10月16日(周五)晚上8:00点整开始，天猫正式接受用户全款预购全新iPhone 12 与 iPhone 12 Pro机型。iPhone 12 有蓝色、绿色、黑色、白色和红色五款..
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前几天苹果发布了4款iPhone 12手机，新机依旧是常规配置升级，不过一大改变就是不再赠送耳机、充电器。这个问题被小米、一加、努比亚等公司调侃几..
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微信如何恢复删除的聊天记录?微信作为我们生活工作的常用沟通工具之一,我们对其的依赖程度非常大,很多事情或计划都是通过微信来进行沟通和安排的..
新冠疫情打乱了许多学生的留学计划，使许多学生原本的出国、暑期学校（Summer School）等计划搁浅。不过，近期，知名在线教育机构7EDU Impact Aca..