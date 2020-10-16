今日头条起诉今日油条之后 互联网大厂同名餐厅纷纷被曝光

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今日头条起诉今日油条之后 互联网大厂同名餐厅纷纷被曝光

2020-10-16 14:11 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 10月16日 消息：近日，“今日头条起诉今日油条商标侵权”一事在网上传播的沸沸扬扬，针对今天头条的起诉，今日油条方面回应称，自己是今日头条忠实用户，“傍大牌”只是觉得好玩而已。被今日头条起诉自己有点懵，但已积极应诉。目前已收到起诉通知，营业正常。

QQ截图20201016142023.jpg

据网友曝光的图片显示，被模仿的远远不止今日头条，还有阿里骨头馆、京东肉饼、字节跳动小吃店、百度超市等。

据悉，为防止侵权现象发生，百度、字节跳动、阿里巴巴、京东都已申请注册29类食品商标。

QQ截图20201016141436.jpg

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