今日头条起诉今日油条之后 互联网大厂同名餐厅纷纷被曝光

【TechWeb】10月7日消息，北京百度网讯科技有限公司推出名为“百度看看”的App，其产品定位是分享人生、探索世界的综合视频推荐和视频搜索平台。目前，苹果手机用户已经能在App Store中下载该应用。百度看看APP已上架App Store百度看看App图标与百度App相似，只是在左上角加上了“视频”两字。百度看看App首页设置了“搜索输入框”和“推荐”、“小视频”、“直播”和“个人中心”四个入口。百度看看APP首页值得一提的，百度看看A