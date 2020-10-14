阻止我买iPhone12的理由，网友调侃不是贫穷而是十三香

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阻止我买iPhone12的理由，网友调侃不是贫穷而是十三香

2020-10-14 15:05 · 稿源：站长之家

苹果年度旗舰新机iPhone12在10月14日凌晨正式发布，作为苹果的第一款5G手机，iPhone12在外观上还作出了巨大的改变，将原本圆润的边框改成了iPhone4S时代直角风格，看起来更加硬朗，但是很多网友却在网上调侃“阻止我购买iPhone12的理由——是十三香”。

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尽管iPhone12在外观上做了巨大的变化，让很多人怀念的经典直角设计风格重新回归，并且支持了5G网络，还新增了蓝色的配色，但这样也依然让一部分用户表示不想购买，他们给出的奇葩理由却是“十三香”。

“十三香”这个梗原本是来自王守义十三香，是一个调味料品牌，由于谐音梗被网友们用来调侃iPhone12不值得购买，因此也就有阻止网友们购买iPhone12的理由这样的话题。

实际上iPhone12却是有很多的提升，包括外观、边框、5G网络、摄像头提升等等，但是也伴随着价格的上涨，6.1英寸的iPhone12比去年的iPhone12涨价了700元，其他的版本也都有陆续涨价，同时还取消了耳机、充电头，这样算下来涨价幅度甚至达到了千元。

曾经苹果也因为iPhoneXR的涨价导致销量暴跌，直到去年iPhone11采取低价策略重新赢回市场之后，今年又一次涨价，消费者们是否愿意为了5G、新的外观买单，这在上市之后就可以见分晓了。

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