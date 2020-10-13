虎牙等10家机构入选“广东省网络视听产业试点机构”首批名单

虚拟偶像离我们究竟有多远，其实他们近得我们难以想象，甚至近得我们可以掌控。在虎牙直播后台上线的虚拟偶像直播功能，是很多直播以及二次元爱好者的的娱乐新大陆。它的最大亮点是实时表情动作捕捉，用户聊天时的面部表情和头部动作都会在虚拟形象上表现出来，这项能力就是通过相芯科技的虚拟形象实时驱动技术来实现的，可以在让用户不露脸也能感受到直播的互动乐趣。虚拟形象不露脸就能直播的好办法 在看直播的时候都会觉得主播?