虎牙等10家机构入选“广东省网络视听产业试点机构”首批名单

站长之家(ChinaZ.com) 10月13日 消息:日前，广东省广电局召开广东省网络视听产业试点机构管理工作会，虎牙、荔枝音频等 10 家机构入选“广东省网络视听产业试点机构”首批名单，并获得广东省广播电视局授牌。
据虎牙公司相关负责人介绍，当前虎牙的视听业务主要有经典影视剧播出、体育赛事实况直播、文艺与科技等专业类视听节目的制作播出等。
站长之家(ChinaZ.com) 10月13日 消息:日前，广东省广电局召开广东省网络视听产业试点机构管理工作会，虎牙、荔枝音频等 10 家机构入选“广东省网络视听产业试点机构”首批名单，并获得广东省广播电视局授牌。
据虎牙公司相关负责人介绍，当前虎牙的视听业务主要有经典影视剧播出、体育赛事实况直播、文艺与科技等专业类视听节目的制作播出等。
虚拟偶像离我们究竟有多远，其实他们近得我们难以想象，甚至近得我们可以掌控。在虎牙直播后台上线的虚拟偶像直播功能，是很多直播以及二次元爱好者的的娱乐新大陆。它的最大亮点是实时表情动作捕捉，用户聊天时的面部表情和头部动作都会在虚拟形象上表现出来，这项能力就是通过相芯科技的虚拟形象实时驱动技术来实现的，可以在让用户不露脸也能感受到直播的互动乐趣。虚拟形象不露脸就能直播的好办法 在看直播的时候都会觉得主播?
随着黑马TES斩获冠军，LPL夏季赛至此已经完美落幕，本次代表中国LPL赛区出征S10 世界总决赛的 4 支顶尖强队TES、JDG、SN和LGD承载了无数电竞玩家们的期望。 9 月 25 日，S10 世界总决赛开启，即将在虎牙开始实时直播。为了给我们来自中国LPL赛区的 4 支战队应援助威，国内大型人气女团SNH48 将于 9 月 24 日做客虎牙直播，与万千粉丝一同关注S10 世界总决赛!SNH48人气偶像做客虎牙，为S10应援!本次虎牙S10 应援团嘉宾，跟LOL有很深
在英雄联盟S10 全球总决赛正式开赛前，虎牙直播宣布8. 0 版本APP正式上线，全网首创的实时回放、一键剪辑分享、实时数据分析、智能助手等悉数功能重磅登场。通过深度洞悉市场和用户需求，虎牙新版本进一步满足了用户多元化需求，加速直播行业产品体验升级。深度洞悉用户需求 加速直播体验升级作为全球英雄联盟玩家的年度盛宴，S10 全球总决赛每年的播放量都可达上亿次，如此巨大的流量也带来了用户基数不断攀升、用户体验的要求日?
今日，虎牙直播App 8. 0 版本正式上线。该版本升级了直播间体验，上线了赛事实时回放、亮点一键分享、主播数据榜单生成、AI助手智能陪伴等全新功能。
近日，一张截图引起游戏直播用户广泛关注。从画面上的信息可以判断为虎牙直播APP的直播画面截图，不同于现有版本，直播间下方首次出现了赛事直播的时间进度条以及击杀亮点标注按钮等新功能，预示即将到来的虎牙直播APP8.0版本或将给用户带来不同以往的新体验。对电竞观众来说，在直播平台收看电竞赛事，既能看到专业有趣的主播解说，又能与广大电竞爱好者一起通过弹幕讨论，观赛体验得到极大提升。但是，受制于直播的媒体形式，因?
在腾讯的撮合下，中国最大的两家直播平台斗鱼、虎牙，正在化干戈为玉帛，商讨合并一事。今天下午，斗鱼官微发布致歉声明：我司于2018年8月在我司运营的官方微博账号与官方微信公众号中，转发
12日，中国络视听节目服务协会发布《2020中国网络视听发展研究报告》显示，截至2020年6月，我国网络视听用户规模达9.01亿， 2019年网络视听产业规模达4541.3亿。报告显示，在细分领域中，短视频用户使用率为87.0%，规模为8.18亿，综合视频的用户使用率为77.1%，用户规模7.24亿。此外，截至2020年6月，短视频以人均单日110分钟的使用时长超越了即时通讯。短视频的市场规模占比最高，为1302.4亿，?
腾讯一直在推动中国两大直播平台虎牙和斗鱼的合并事宜，9月18日，腾讯已100%持股虎牙。现在看来，斗鱼与虎牙的合并已经毫无悬念了。腾讯对虎牙的投资早在2017年就已经开始布局，今年4月份，腾
9 月 17 日，虎牙直播APP迎来重磅年度更新，8. 0 版本正式上线。据悉，新版本全面升级了直播间体验，上线了赛事实时回放、亮点一键分享、主播数据榜单生成、AI助手智能陪伴等全新功能;值得注意的是，这也是游戏直播行业首次在APP端实现电竞赛事实时回放和赛事亮点实时分享等功能。“极速回看+即刻分享” 洞察痛点提升行业观看体验电竞赛事近年来热度不断高涨，观众规模日益扩大，而即将到来的英雄联盟S10 全球总决赛更是吸引超过千
【中国网络视听用户规模破9亿】 10 月 12 日，中国网络视听节目服务协会 12 日在成都发布《 2020 中国网络视听发展研究报告》。《报告》显示，截至 2020 年 6 月，我国网络视听用户规模达9. 01 亿， 2019 年网络视听产业规模达4541. 3 亿。
昨日，虎牙、斗鱼正式官宣合并。腾讯将以 5 亿美元将企鹅电竞游戏直播业务转让给斗鱼，后再与虎牙合并，斗鱼将成为虎牙私有全资子公司，并将从纳斯达克退市。据悉，虎牙与斗鱼的合并预计在 2021 年上半年完成。若合并完成，虎牙现任CEO董荣杰和斗鱼现任CEO陈少杰将成为合并后公司的联席CEO。
据公司情报专家《财经涂鸦》消息，腾讯日前已完成对虎牙运营主体的全资控股。换言之，斗鱼与虎牙的合并仍在急速推进中。
近几年，短视频、直播、博客音频等行业成为了新兴热门行业，伴着而来的就是网络视听用户的增长，近日有报告显示，截至到今年的6月份，中国网络视听用户规模破 9 亿，2019年网络视听产业规模达4541.3亿。
10月12日消息，今日晚间，虎牙、斗鱼联合公告称，双方已签订“合并协议与计划”。受此消息影响，斗鱼开盘股价大涨，一度涨超16%，虎牙股价则出现大跌。截至发稿，斗鱼股价涨12.86%，报15.8美元；虎牙股价下跌9.64%，报23.31美元。根据合并协议，虎牙将通过以股换股合并收购斗鱼所有已发行股份，包括由美国存托凭证（ADS）所代表的普通股。斗鱼在合并前已发行的股份及ADS将取消，斗鱼将成为虎牙私有全资子公司，并将从?
凤凰网科技讯 （作者/郑媛）10月12日消息，虎牙与斗鱼联合宣布双方已签订“合并协议与计划”。根据合并协议，虎牙将通过以股换股合并收购斗鱼所有已发行股份，包括由美国存托凭证（ADS）所代表的普通股。斗鱼在合并前已发行的股份及ADS将取消，斗鱼将成为虎牙私有全资子公司，并将从纳斯达克退市。若合并完成，虎牙现任CEO董荣杰和斗鱼现任CEO陈少杰将成为合并后公司的联席CEO，陈少杰也将成为虎牙董事会第十名成员。直播平台斗鱼?
如今，短视频已经成为人们茶余饭后的“杀”时间利器。10月12日，中国网络视听节目服务协会在成都发布《2020中国网络视听发展研究报告》。报告显示，截至2020年6月，我国网络视听用户
昨日，中国网络视听节目服务协会正式发布《2020中国网络视听发展研究报告》称，截至2020年6月，我国网络视听用户规模达9.01亿，2019年网络视听产业规模达4541.3亿。
从沸沸扬扬到靴子落地，虎牙斗鱼合体这件事行业里已经不再有人惊奇。腾讯在游戏直播赛道的双保险布局从一开始就没有悬念，而伴随着今日公告的释放，关于这场“事先张扬”的合并，一些真正值得关注的焦点有了答案。
根据公告显示，合并将于 2021 年上半年完成，腾讯将持有67.5%的股份。斗鱼和虎牙的现有股东，将在合并后各占50%的经济权益。
9月21日消息，斗鱼官微今日发布致歉声明，称此前在官方微博账号与官方微信公众号转发了《直播界黑公关事件曝光:虎牙再陷泥潭被指攻击斗鱼》、刊载《向黑公关SAYNO!》等失实文章，并向公众传播“虎牙公司是所谓黑公关”的虚假、误导性信息。上述虚假、误导性内容在网络上公开传播，直接侵害了广州虎牙信息科技有限公司及虎牙直播平台的商业信誉，产生了负面的影响。斗鱼的行为已被法院认定构成不正当竞争。据悉，2018年
2020年10月13日消息：优酷会员天猫旗舰店放出VIP大促，活动时间： 10 月 13 日 -15 日，会员年卡原价 199 元，限时可领 110 元券（领券地址），低..
在苹果"iPhone12"发布会之前，CEO蒂姆·库克透露了这次活动日的AppleMusic播放列表。TimCook在Twitter上说："嘿，Siri，播放我的活动日播放列表。..
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10月13日下午，湖南广播影视集团有限公司（湖南广播电视台）党委书记、董事长、总编辑张华立在第八届中国网络视听大会主论坛上以《应对长视频危机..
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