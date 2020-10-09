微信支付：国庆期间微信读书用户总使用时长超3.5亿小时

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微信支付：国庆期间微信读书用户总使用时长超3.5亿小时

2020-10-09 15:54 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 10月9日 消息：今日，微信支付公布了国庆长假消费数据。数据显示，广东、山东、江苏使用微信支付总消费笔数位居全国前三。

国庆期间，微信读书用户总使用时长超过3. 5 亿小时，活跃度排在前列的依次为广东、江苏、浙江的用户群体。上海、北京、武汉外卖交易量位居全国前三，烧烤、螺蛳粉、奶茶成外卖网红产品。

此外，数据还显示，10 月 1 日至 6 日，火锅、串串香等餐饮品类交易额比 9 月同期增长均超过50%。

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