微信支付：国庆期间微信读书用户总使用时长超3.5亿小时

站长之家(ChinaZ.com) 10月9日 消息：今日，微信支付公布了国庆长假消费数据。数据显示，广东、山东、江苏使用微信支付总消费笔数位居全国前三。
国庆期间，微信读书用户总使用时长超过3. 5 亿小时，活跃度排在前列的依次为广东、江苏、浙江的用户群体。上海、北京、武汉外卖交易量位居全国前三，烧烤、螺蛳粉、奶茶成外卖网红产品。
此外，数据还显示，10 月 1 日至 6 日，火锅、串串香等餐饮品类交易额比 9 月同期增长均超过50%。
站长之家(ChinaZ.com) 10月9日 消息：今日，微信支付公布了国庆长假消费数据。数据显示，广东、山东、江苏使用微信支付总消费笔数位居全国前三。
国庆期间，微信读书用户总使用时长超过3. 5 亿小时，活跃度排在前列的依次为广东、江苏、浙江的用户群体。上海、北京、武汉外卖交易量位居全国前三，烧烤、螺蛳粉、奶茶成外卖网红产品。
此外，数据还显示，10 月 1 日至 6 日，火锅、串串香等餐饮品类交易额比 9 月同期增长均超过50%。
微信支付上线中秋互动新玩法，用户在“微信支付有优惠”小程序“切月饼分好友”，即可随机获得金币奖励，集齐一定数量的金币就能免费兑换微信支付提现免费券、立减金、QQ音乐VIP等权益。据了解，在 9 月 28 日至 10 月 4 日的双节假期中，用户使用微信支付后，打开小程序就能获得一个特别的“月饼”，切完后包入金币还能转发好友传递祝福。
腾讯月饼之后，微信支付“月饼”也来了。今日，微信支付官方宣布，今天起至10月4日，使用微信支付后就能在“微信支付有优惠”小程序生成一个特别的月饼。第一次切月饼
微信支付正计划加码存款市场。据悉，微信支付中，除了钱包里的 “银行储蓄”服务，其理财通平台上新增银行子项，目前展示上海银行以及微众银行的定存产品。
前不久，狗不理包子王府井店因为美食博主的差评而闹出了一场风波，随后被天津总部合约。没想到不到一周时间，这家店重新开张了，不过微信支付显示店名已经变了。有网友爆料，经过之前的狗不理
10月5日消息，微信支付公布国庆前3天消费数据，数据显示，10月1日-3日，国内旅游消费暴涨，景区和酒店行业微信支付交易额较五一增长83%和71%。下沉市场微信支付交易额增幅较五一增长52%，有力地推动了后疫情时代经济和消费的有序复苏。数据显示，1-3日微信支付购买景区门票全国总人数较五一增增幅达到83%，恭王府、长白山、五台山等景区搜索总量较五一增加近10倍。新疆、西藏等祖国西部城市成年轻人国庆热门旅游景点，
2020 年受突如其来的疫情影响，人们生活方式发生翻天覆地的变化，直播带货在今年呈现出井喷式火爆发展，几乎人人都可直播带货。今年，微信频频推出新功能，比如视频号，推出短短半年日活已达 2 亿;前段时间，微信推出的群直播内测，迅速引起大家的关注。
10 月 2 号，微信发布了 7.0.17 版本，相比之前的递进式更新，这次版本号直接跳了两个，上一个是 7.0.15。这次更新的内容还挺多的，其中有几个我觉得比较有意思的，跟你们分享下。
虽然目前还不清楚数字人民币会在何时正式上线，但国家推出它的态度是坚决的，毕竟有些地方已经开始内测。你是不是有这样的疑惑，有了支付宝和微信，为什么还要推出数字人民币呢，多此一举吗？
腾讯在近日申请“微信儿童版”的商标，疑似将在未来推出面向儿童、青少年的微信版本，因此不少人对微信儿童版的功能以及作用十分关心，这里我们来看下微信儿童版的相关介绍。
目前，我国是全球移动支付最领先的，没有之一。随着微信、支付宝等移动支付也来越来越受欢迎，现金使用率也在降低，其中最为直接的一个代表，就是ATM机数量锐减。央行支付体系报告显示，今年
苹果iPhone手机升级到iOS14系统之后，有用户发现使用微信发视频给好友或者在朋友圈发视频的时候，视频显示比较模糊不清楚，这是怎么回事要如何解决视频模糊的问题呢，这里我们来看下具体的解决方法。
微信拍一拍是微信团队今年上线的一个新的互动功能，可以让微信好友聊天的时候增加互动，在上线当天就引发了社交平台上的火爆，也出现了不少有趣搞笑的后缀，这里我们来看下比较搞笑的微信后缀名字。
苹果iOS14正式发布后，不少用户发现微信无法发送相册里的照片，为什么会出现找不到照片发送的情况呢，以下我们来看下iOS14微信发不了照片的具体解决方法介绍。
苹果iOS14正式版推送之后，很多iPhone用户都升级了这个新系统，但是在新系统中有不少用户发现微信发不了照片，这是怎么回事呢，在微信聊天和朋友圈无法发照片的原因是什么，我们来看下具体的原因和解决方法。
在9月9日的腾讯全球数字生态大会上，微信小程序产品经理朱伟峰表示，未来微信将围绕三方面升级小商店的能力。首先是持续完善功能。提供营销、CRM等基本功能；持续降低工具门槛；拓展多行业模板，满足线上线下各类型商家诉求。其次是拓展合作伙伴。引入服务市场，围绕小商店提供搬家、打单、erp等一系列配套；联合服务商伙伴，支持快速代开店等能力，拓展商家。第三要帮助商家获客及
近期，数字人民币这一名词频繁出现，作为与你我都息息相关的“钱”，我们非常有必要了解一下。那么，到底什么是数字人民币？数字人民币即人民币的电子版，和比特币这类虚拟货币不同
苹果在9月份正式推送了iOS14正式版，但不少用户更新之后出现了微信打字卡顿的问题，输入文字的时候经常不能马上显示出文字，这是怎么回事，有哪些方法可以解决微信打字卡顿的方法呢，我们来一起看下具体的解决方法。
2020年微信名字好听的有哪些呢，热门比较火的微信名要怎么取比较好，相信不少朋友都想要取一个让别人印象深刻的微信名字，这里我们来一起看下好听的微信名字介绍。
企查查数据显示， 8 月 19 日，腾讯科技(深圳)有限公司申请注册多项“微信儿童版”及“WEIXIN FOR KIDS”商标，国际分类分别为“38-通讯服务”“41-教育娱乐”“09-科学仪器”等。
微信作为国内即使通信的最重要的软件之一，几乎每个人在日常生活中都会使用到微信，而随着手机用户年龄的下降，青少年群体也很早就开始接触到微信。近日有消息称，腾讯正在注册“微软儿童版”相关商标。
每一个公司都渴望自己能成为一家在全球市场中表现出色的国际化大公司，这样的公司在面对各国市场变化时，才会有出色的抗风险能力，可以在风云变幻..
荣耀猎人游戏本V700首销完美结束，3分钟就售罄，发售第一天销量破万。购买到第一批荣耀猎人游戏本V700的消费者基本上已经收到产品，纷纷给荣耀官方..
2020年又要到来的双十一已经开始倒数了，小伙伴们是不是也和笔者一样紧张呢？不知道限量商品能不能抢到？还是没想好要买什么东西生怕错过了鸭？别..
9月16日，由中国科学院《互联网周刊》、中国社会科学院信息化研究中心、eNet研究院、德本咨询（北京）有限公司联合主办的2020中国新科技100强评选..
10 月 8 日，儿童教育娱乐领导企业洪恩教育正在火热招股中。老虎证券数据显示，截至今早 9 时，通过老虎证券认购洪恩教育的订单共计已达2. 37 亿美..
随着蓝牙技术的不断进步，现在耳机也越来越无线化了，摆脱了有线耳机的缠绕，也不用担心耳机线磨损开裂的经历。近些年，许多厂商也逐渐推出各自品..
编者按:曾几何时，园园同学的脑海中并没有“财商”这个概念，但现在，她已经充分认知到了财商的重要性，也掌握了充分的理财知识，学会了筛选股票、..
白天是车,晚上变房,厨房、卧室、卫生间等,使生活空间万事俱备。常用的家用电器,如冰箱、电视、电磁炉等也一应俱全,这样装备齐全的房车房车旅游,在..
今日，菜鸟驿站公布国庆数据称，国庆期间共为 1700 万人免费保管快递超过 3 天，还帮助 530 万人免费保管超过 5 天，帮助近 130 万人保管快递超过..
想不清楚，看不明白。过去这一年，韩都衣舍创始人赵迎光觉得自己一直在爬坡，十多年的经验和认知都不能有效化解焦虑，熬得相当痛苦。..
10 月 9 日消息，连咖啡创始人王江在接受采访时谈到了瑞幸。王江表示，在创业过程中吹牛是一种商业技巧，每一个人都会夸大描述，但瑞幸为了达成其..
拼多多百亿补贴，有什么新花样?拼多多这次 5 周年庆百亿补贴，活动入口就在首页的 C 位。进入活动页面之后，我大致浏览了下优惠列表，很多爆款商..
今中午( 10 月 9 日)，雷军在微博透露，小米新任CFO(首席财务官)林世伟到岗，正式上班。..
今日，微信支付公布了国庆长假消费数据。数据显示，广东、山东、江苏使用微信支付总消费笔数位居全国前三。国庆期间，微信读书用户总使用时长超过..
距离iPhone12 发布会还有一周的时间，现在也有越来越多关于iPhone12 的爆料传出。近日有海外爆料博主发文称，iPhone12 系列与iPhone 12 Pro系列..
2020年京东双十一活动将会在10月底正式开启预热，主要的活动期也是在双十一前后，在今年京东双十一活动会有哪些活动红包可以领取，这里我们来了解..
10月9日消息，2020年国庆档宣告以39.5亿元票房成绩收官，成为了史上第二高票房的国庆档。灯塔专业版数据显示，2020年中国年票房累计已突破122亿元..
在今年，特殊情况导致全球经济紧张，国内金融行业也受到波及。在这样的背景下，作为财富管理行业的引领者，恒天财富对创新变革的探索从未停歇。在..
万国觉醒中10月9日开启了最新的每日答题任务，其中的问题是“源义经与谁一起举兵讨伐了平家？”这个问题很多玩家还不清楚，下面就来为大家详细的介..
2013 年的那场著名的阿Q之战中，淘宝封杀微信。狠人白鸦知道机会来了：他兴奋地找朋友喝了一夜的酒，然后瞄准了微信电商生态被迫独立这一风口，把..