途牛：未来12个月 将回购价值不超过1000万美元的股票

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途牛：未来12个月 将回购价值不超过1000万美元的股票

2020-09-30 16:13 · 稿源：站长之家

今日，途牛发布公告称，公司董事会已授权一项股票回购计划，根据该计划，公司可以在未来 12 个月内回购价值不超过 1000 万美元的普通股或代表美国普通股的美国存托股票。

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