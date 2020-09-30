途牛：未来12个月 将回购价值不超过1000万美元的股票

第 2 位牛友的故事今天的主人公是牛友@秦国梁他是独角兽公司的产品负责人有房有车，家庭幸福在富途炒股半年赚了一千万累计美股交易1. 8 亿美元如果用世俗的标准来看88 年的他在北京过得很成功让人不禁想问他是如何做到的？他的成功有可复制性吗？ 01 从北漂到辞职创业大学毕业后，他选择留在北京工作。那时的他和普通北漂没什么区别，如果非要说有什么"成功秘笈"，那就是他比一般人更努力，经常加班到凌晨两三点。在某著名互联网公