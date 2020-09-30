途牛：未来12个月 将回购价值不超过1000万美元的股票

今日，途牛发布公告称，公司董事会已授权一项股票回购计划，根据该计划，公司可以在未来 12 个月内回购价值不超过 1000 万美元的普通股或代表美国普通股的美国存托股票。
今日，途牛发布公告称，公司董事会已授权一项股票回购计划，根据该计划，公司可以在未来 12 个月内回购价值不超过 1000 万美元的普通股或代表美国普通股的美国存托股票。
途牛旅游网今日发布了截至6月30日的2020年第二季度财报，净营收为3400万元人民币（约合480万美元），同比下滑93.5% 。净亏损为1.546亿元人民币（约合2190万美元），而上年同期净亏损1.672亿元人民币。受新冠肺炎疫情影响，旅游业均遭遇重创，途牛由于业务模式单一，应对疫情冲击能力更是脆弱。途牛预计，2020年第三季度净营收将达到人民币8530万元至人民币1.705亿元，同比下滑80%至90%。截至2020年6月30
中国领先的数字化金融科技公司——富途控股(FUTU:Nasdaq)今日宣布，截至 2020 年 8 月 26 日，富途牛牛App注册用户正式突破 1000 万。自此，富途牛牛App正式跻身“千万级用户App”行列，稳居行业龙头地位，并进一步扩大其行业领先优势。得益于用户数的持续快速增长，在 2020 年香港地区手机应用商店(App Store)排名中，富途牛牛登上了财经榜App第一名，且是iOS和iPad双第一。富途控股创始人、董事长兼首席执行官李华表示:“ 7 月 1
第 2 位牛友的故事今天的主人公是牛友@秦国梁他是独角兽公司的产品负责人有房有车，家庭幸福在富途炒股半年赚了一千万累计美股交易1. 8 亿美元如果用世俗的标准来看88 年的他在北京过得很成功让人不禁想问他是如何做到的？他的成功有可复制性吗？ 01 从北漂到辞职创业大学毕业后，他选择留在北京工作。那时的他和普通北漂没什么区别，如果非要说有什么"成功秘笈"，那就是他比一般人更努力，经常加班到凌晨两三点。在某著名互联网公
今日，途牛宣布，公司于 6 月 26 日收到纳斯达克上市资格部的合规通知函，表明公司已重新符合纳斯达克股价最低价要求。
股海浮沉20多年，累计交易港股3亿港元，稳定年化收益率10%+ | 富途牛友故事富途君说：牛友故事001期终于和大家见面啦~今天和大家介绍一位老股民@david118（牛牛号：368182）。David，70后，家在深圳的自由职业者，20多年的老股民，5年多的老牛友，在富途累计交易港股3亿港元。这么多标签下的他，究竟是怎样的一个人？他如何和富途结缘？在股海浮沉20多年，他的投资心态有什么变化？打新有哪些诀窍？一起来看他的故事~“炒港美股让?
昨日，有媒体报道称，6 月 13 日凌晨 3 点多山东烟台一位女士在家门口遭到一位陌生男子袭胸猥亵。此外，该报道还称，该嫌疑人为一位滴滴司机。
5月23日，途牛发布公告称，因途牛ADS股票的收盘价连续 30 个交易日低于最低买入价 1 美元，公司于 5 月 18 日收到了纳斯达克证券市场(以下简称“纳斯达克”)上市资格部发布的通知函，但这份通知函并不会导致途牛立即退市。
据媒体报道，途牛从 4 月 6 日起股价持续低于 1 美元。按照纳斯达克的一般规定，上市公司的股价如连续 30 个交易日低于 1 美元，将收到预亏警告，如不能在收到警告后的 180 天内提升股价，将停止在纳斯达克全球精选市场交易。
昨日晚间，凯撒旅业发布公告称，其控股股东凯撒集团与京东就后者所持全部途牛股份达成合作意向，京东愿意将其下属公司持有的全部途牛股份转让给凯撒集团。据悉，交易完成后，凯撒集团将合计持有途牛股份7806. 178 万股A类普通股，持股比例为21.1%。
截至收盘，途牛股价报1. 1 美元，涨幅为28.26%，总市值报1. 36 亿美元。昨日晚间，凯撒集团宣布与京东达成合作意向，京东愿意将其下属公司持有的全部途牛股份转让给凯撒集团。
今日，途牛宣布，Anqiang Chen被升任为公司首席财务官，自 2020 年 5 月 31 日起生效。辛怡辞去CFO一职，于同日生效，但将继续担任公司顾问，协助过渡工作。
美国纳斯达克交易所因疫情放宽规定，途牛退市警报延期。途牛因为纳斯达克4 月 16 日发布的一项规定，退市风险将被延期，相关退市的规定是怎样的呢，我们来一起了解下。
据悉，从 4 月 6 日起，途牛股价持续低于 1 美元。截至目前，途牛股价报0. 78 美元，总市值9595. 96 万美元。按照纳斯达克规定，上市公司的股价如连续 30 个交易日低于 1 美元，将收到预亏警告，如不能在收到警告后的 180 天内提升股价，将停止在纳斯达克全球精选市场交易。
昨日，针对“股价持续低于 1 美元”一事，途牛方面回应称，该“通知函”非退市通知，不影响公司正常运营。如公司在 2020 年 12 月 28 日前股价未能恢复合规，遵循相关规则，经纳斯达克审核，公司有可能获得额外的 180 个自然日以使股价重回合规要求。
近日，因途牛ADS股票的收盘价连续30个交易日低于最低买入价1美元，纳斯达克下发通知函指出不符合纳斯达克上市规则规定的最低股价标准。
截至当地时间5月22日收市，途牛股价已连续33个交易日低于1美元，触发纳斯达克“面值退市”警告。
4月30日下午，途牛旅游网通过微信公众号表示，今日“途牛或遭遇破产清算”的造谣者刘某已经作出书面道歉，刘某称深刻认识到了自己的错误，愿意积极弥补自己的过失，向途牛道歉。途牛表示考虑到刘某还年轻，认错态度诚恳，隐去了他的名字。
据蓝鲸TMT报道，今日一则微信聊天截图流出，截图显示途牛破产清算。途牛方面回应称，目前造谣者已经定位到，公司在做对外发文的准备。
受疫情影响，春节期间以及后续出现大量订单退改，途牛提供了游客退改保障措施，为客户承担了超过亿元的直接损失。截至目前，大部分的退款工作已经完成。
途牛旅游网发布公告称，公司首席财务官（CFO）辛怡因个人原因递交辞呈，将于 2020 年 5 月 31 日正式离职。为确保平稳过渡，辛怡在 5 月 31 日之前将继续与公司密切合作。目前，途牛已开始寻找新任 CFO。
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今年由于受疫情的影响，很多大制造厂处于停产状态，对福特销量不能说是没有影响。但，危机也是契机，福特并没有因此而停止前进的脚步。据了解，福..
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坊间此类“鬼市”，一是指假的、来路不明甚至非法的东西多，二是往往在夜间交易，无人组织亦无人管理，像荒地里的野草一样野蛮生长。在这类隐秘的..
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