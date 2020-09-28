iOS14越狱机型公布，仅几款老旧机型

iOS14正式版系统一经发布之后，就获得了大量iPhone用户的欢迎，尤其是新加入的小组件、画中画、充电提示音等功能成为大家最近热烈讨论的功能。于此同时海外的越狱团队unc0ver近日宣布，已经破解了iOS14，但仅支持几款比较旧的机型。

该团队表示，通过他们的新版本的 Checkra1n 工具可以支持以下设备的 iOS 14 和 iPadOS 14 越狱：iPhone 6s、6s Plus 和 SE、iPad(第五代)、iPad Air 2、iPad mini 4iPad Pro(第一代)苹果电视 4 和 4K。这些机型实际上现在有不少的用户，但他们升级到iOS14的意愿可能并不是很强，毕竟芯片已经有一定的时间，能否流畅体验iOS14还是一个疑问。

但是实际上很多iPhone用户升级到iOS14正式版之后，发现很多功能已经非常的好用是，甚至可以通过快捷方式来自定义桌面图标，这在以前只能通过越狱才可以实现。如今苹果不断开放各种功能给玩家使用，这样大大减少了用户尝试去越狱，毕竟失败的话手机可能会出现故障。

如果你现在使用的手机是iPhone8以及iPhone8plus之后的机型，十分建议升级到iOS14，因为可以体验到很多新的功能玩法，手机流畅度也获得了巨大的提升。