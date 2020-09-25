蚂蚁链国际贸易平台Trusple发布 解决贸易信任问题

站长之家(ChinaZ.com) 9月25日 消息:今天，蚂蚁集团副总裁、智能科技事业群总裁蒋国飞在外滩大会上发布了基于蚂蚁链技术的全新国际贸易和金融服务平台Trusple平台，解决了国际贸易中买卖家之间的信任难题。

蒋国飞在会上表示，与支付宝当年推出担保交易的初衷一样，Trusple也是为了解决交易信任问题，所不同的是，由于区块链技术在解决复杂流程信任中的突出特性，Trusple更好地契合了解决国际贸易信任的需求。

在Trusple平台，当买家和卖家产生一笔贸易订单后自动上链并开始流转，银行会基于订单约定的付款条件自动进行支付，避免了传统模式下卖家需督促买家去线下操作转账，同时也能防止屡有发生的恶意拖延付款时间现象。而买家也可以基于上链的真实订单获得账期等金融服务，大大提升了资金利用率和采购效率。

而对买卖双方来说，在Trusple上的每一次成功交易都是一次“链上信用”的沉淀。当企业产生融资需求时，金融机构可以向Trusple平台提出验证请求，来确定企业的贸易真实性。

这一方面降低了银行等金融机构的金融服务风险，另一方面也盘活了中小企业的生存和营运能力，进一步实现“让天下没有难做的生意”，激活数字经济。

那么Trusple平台具体表现如何呢?浙江义乌经营外贸生意的袁女士是Trusple平台首笔交易商家反馈，据反馈，今年9月，她通过该Trusple把公司主打的水晶饰品销往墨西哥，并在次日就收到货款，这在以前，仅交易的时间就往往需要一周。

【蚂蚁链Trusple平台发布 首位客户上台】

目前，Trusple平台的首批合作伙伴有法国巴黎银行、花旗银行、星展银行、德意志银行和渣打银行。

据了解，蚂蚁链是蚂蚁集团代表性的科技品牌，已经用技术解决了超过50个场景的信任难题。目前，蚂蚁链平台“日上链量”已经超过1个亿，证明了大规模商业化的能力。