首批100台小鹏G3i发往欧洲 指导价为20万元

站长之家(ChinaZ.com) 9月24日 消息:上市不到一个月，小鹏再出新动作。今天， 100 台小鹏G3i于广州新沙港集结，发往欧洲客户。
G3i将率先发售到挪威，预计 11 月上路。据官方介绍，针对欧洲市场特点，小鹏G3i在硬件和软件方面进行了适配和优化。在保留大陆市场备受好评的自动泊车辅助功能外，小鹏汽车XmartOS已经适配英语，并支持英语语音识别对话。
据悉，小鹏G3i于今年 4 月在国内上市，指导价区间为14. 68 万-19. 98 万元之间。
站长之家(ChinaZ.com) 9月24日 消息:上市不到一个月，小鹏再出新动作。今天， 100 台小鹏G3i于广州新沙港集结，发往欧洲客户。
G3i将率先发售到挪威，预计 11 月上路。据官方介绍，针对欧洲市场特点，小鹏G3i在硬件和软件方面进行了适配和优化。在保留大陆市场备受好评的自动泊车辅助功能外，小鹏汽车XmartOS已经适配英语，并支持英语语音识别对话。
据悉，小鹏G3i于今年 4 月在国内上市，指导价区间为14. 68 万-19. 98 万元之间。
2020 年二季度，小鹏G3 在原款车型基础上新推460i、520i系列车型供用户选择。小鹏G3i 系列在智能方面，搭载了小鹏汽车最新的Xmart OS 2. 0 系统，该系统可实现P7 大部分的车载智能能力，为鹏友们带来更流畅的操控体验以及更便利的诸多新功能。而在颜值方面，新增静谧黑、轻悦蓝 2 款颜色，加上现有的元气白、悦动红、冷峻灰 3 款颜色，用户共有 5 款车身颜色可选择，更令人惊喜的是，用户可在悦动红、轻悦蓝 2 款颜色中选择双色设?
在这个多样化审美的年代，千篇一律的汽车外观很难满足所有消费者对美的追求。而小鹏G3i超前的设计理念让它顺利斩获世界著名的 2019 年度“iF”设计大奖，与BMW i3、Ferrari FXX F、奥迪A4等车型平分秋色。小鹏G3i满足消费者多样化审美的外观与内饰设计，SUV与跑车的跨界融合带来年轻、个性、运动的视觉感观。不限于美的实用性外观设计采用流线型车身造型设计的小鹏G3i将电动汽车美学与实用性发挥到了极致，隐藏在前格栅之后的主动?
9月24日消息，100台小鹏G3i于广州新沙港集结，发往欧洲客户。这是小鹏汽车在欧洲市场获得的第一批订单正式发运出口。据悉，G3i将率先发售到挪威，并预计11月上路。小鹏汽车G3i系列车型首次亮相于成都车展，该车在4月份国内上市，指导价区间为14.68万-19.98万元之间。目前，该车型在欧洲价格并未透露。
在 2020 年 6 月 9 日小鹏P7 交付前夕，肇庆小鹏汽车智能网联科技产业园举行“与鹏同行”开放日以来，小鹏汽车肇庆工厂开始进入大家的视线，这样预示着小鹏汽车正式走入自主生产行列，小鹏汽车的质量也将进一步得到保障。据了解，小鹏汽车肇庆工厂仅用了 15 个月的时间就完成了从奠基到竣工试产，小鹏汽车肇庆工厂坐落于肇庆高新技术产业开发区，总体规划3000 亩，区共设有冲压、焊装、涂装、总装、Pack五大车间，具备不同平台 4 ?
今日晚间，小鹏汽车正式在纽交所挂牌上市，发行价为 15 美元/ADS，总计发行 9973 万股美国存托股票(ADS)，盘前市值105. 75 亿美元。
消费者买车除了关注车子的操控性能以及驾驶舒适度之外，对于车子的安全性也尤为重视。小鹏汽车作为新势力造车企业，成立初期总会存在质疑声，然而随着市场份额越来越高，影响力越来越大，大众开始逐渐转变态度。尤其是小鹏G3，自上市以来，因其出众的智能科技，吸粉无数;再加上在安全方面经受了中保研、中汽研双重考验，并获得了高度评价，更进一步树立了造车新势力的安全标杆，赢得了大众好口碑。小鹏G3 作为一款智能汽车，安全的
如今国内新能源汽车造车新势力当中，小鹏汽车无疑是最被外界看好的车企之一。小鹏汽车质量好吗？作为初创企业，小鹏汽车的发展备受关注，外界也在关注这家企业能否承担起国内新能源汽车未来希望，能否成为具有行业领先水平的民族精品，能否提升我国新能源汽车的竞争力呢？小鹏汽车质量之所以受到外界的关注和期待，首先是因为企业的创始人之一何小鹏。作为UC的创始人和阿里巴巴的高管，何小鹏在行业以及国内拥有很高的知名度，外界
近日，汽车之家联合中国汽车技术研究中心有限公司发布了《 2020 年新能源汽车消费者满意度调研报告》。小鹏汽车G3 凭借综合满意度77. 63 分，一举获得纯电动紧凑型SUV满意度排行榜的第一名。据悉，小鹏汽车G3 产品得分为77.99，服务得分76. 65 分，其配置与品质一项获得了80. 13 分，此外，在安全性方面，更是获得了80. 24 的高分。目前，小鹏汽车G3 共有 10 款在售车型，其补贴后售价为14.68-19. 98 万元。在售车型较多，包括两个
随着国内新能源汽车市场的蓬勃发展，一些行业新势力的快速崛起备受瞩目。在这其中，小鹏汽车无疑是最受期待的车企!虽然成立的时间不长，但是已经推出上市的两款量产车小鹏G3和小鹏P7已经充分展现了小鹏汽车质量品质优秀。正是这种品质匠心缔造行业精品的态度，为小鹏汽车赢得了良好的市场口碑。 汽车作为交通工具，质量无疑是最为重要的核心竞争要素。小鹏汽车质量之所以受到认可，重点在于企业在研发方面的大力投入。除了拥有来?
9月3日，小鹏汽车于公布，公司A类普通股获纳入MSCI中国全流通指数( MSCI China All Shares Indexes)和全球标准指数(MSCI Global Standard Indexes)，该调整将自9月11日起生效。小鹏汽车8月27日晚间正式在纽交所挂牌上市，股票代码是“XPEV”，成为继蔚来、理想汽车后第三家成功在美上市的“造车新势力”企业。截至收盘，小鹏汽车每股报收21.22美元，较发行价上涨41.47%，市值约为150亿美元。北京时间9月3日，小鹏汽车?
今日，小鹏汽车宣布通过首次公开招股发行约 9973 万股美国存托股，发行价为每个美国存托股 15 美元。小鹏汽车通过本次发行募集的资金总额约为 15 亿美元，小鹏汽车的美国存托股预计将于 8 月 27 日在纽约证券交易所开始交易，股票代码为“XPEV”，根据惯例成交条件，预计发行将于 8 月 31 日交割。
要问小鹏汽车P7 价格怎么样?作为今年最热门的一款新能源智能轿跑，小鹏P7 无论是品质功能还是性价比都极受大众瞩目，引来众多汽车爱好者纷纷订购，今天要分享的就是一位十分特别的小鹏P7 车主的故事。 车主Paul是一位 80 后的老男孩，戴着鸭舌帽和 3 条项链，留长头发，胡子很周杰伦，穿着很余文乐，给人一种很潮、很艺术、很个性的强烈感觉，也跟他建筑设计师的职业很搭配。 他是个很有个性的人，个人 80 万淘宝人生账单，90%以?
在经历公开递交招股书 19 天后，小鹏汽车于 2020 年 8 月 27 日正式登陆纽约证券交易所，股票代码“XPEV”，其创始人何小鹏也迎来了自己二次创业的成功。小鹏汽车的市值达到了 1033 亿元人民币，接近同城的广汽，成为继蔚来和理想之后，国内第三个登陆纽交所造车新势力企业。一起来看看何小鹏是如何带领小鹏汽车一步一步走向成功的上市之路的吧。何小鹏作为小鹏汽车的创始人，毕业之后在亚信的广州分公司担任要职。因为拥有更远大?
据IFR报道，小鹏汽车计划在纽交所IPO，筹资12. 8 亿美元，定价高于区间。
在美联储或将长期维持低利率、美国上周初请失业人数略高于100万等消息综合作用下，星期四美股涨跌不一。截至收盘，道指涨160.35点，涨幅为0.57%，报收28492.27点；标普500指数涨5.82点，涨幅为0.17%，报收3484.55点；纳指跌39.72点，跌幅为0.34%，报收11625.34点。美国主要科技巨头大多数下跌：图：美国主要科技巨头中国主要科技股涨跌互现：图：中国主要科技股
据财联社消息，消息人士称，小鹏汽车已将其在美IPO规模增加至约14. 9 亿美元。消息人士表示，该公司原计划以每股 15 美元的价格发行 8500 万股美国存托股票（ADS），对应的筹资规模为12. 8 亿美元，但由于市场需求高于预期，因此将发行规模增至约 9970 万股。
8月27日，中国智能电动汽车企业小鹏汽车公司（以下简称 “小鹏汽车”或“公司”）今天宣布通过首次公开招股发行99,733,334股美国存托股（每个美国存托股相当于2股公司A级普通股），发行价为每个美国存托股15.00美元。此外，小鹏汽车还授予承销商30天选择权，允许承销商购买至多14,959,999个美国存托股。小鹏汽车通过本次发行募集的资金总额约为15亿美元，该金额包括公司需要支付的承销折让和其他发行费用，但尚未考虑?
继蔚来、理想汽车之后，近期又一造车新势力、中国领先的智能电动汽车公司:小鹏汽车，也于 8 月 22 日启动招股，并迅速掀起新一轮打新认购潮。预计小鹏汽车将于北京时间周三( 8 月 26 日)19: 00 截止认购，并于 8 月 27 日正式登陆纽交所。 由腾讯战略投资的互联网券商富途，与瑞信、摩根大通、美银证券等顶级外资投行共同担任本次IPO承销商，并已开启 0 手续费美股打新通道，助力个人投资者申购小鹏汽车新股。截至 8 月 24 日14:0
9月3日消息，聚划算百亿补贴小鹏汽车，5天内，小鹏汽车在天猫上的订单量就突破了6000单，相当于每小时卖出50台汽车，创下今年最佳成绩。来自中汽中心数据显示，小鹏汽车7月上险量为2532辆。这
昨日晚间，小鹏汽车以“XPEV”为证券代码正式在美国纽交所挂牌上市，IPO定价15美元，发行估值约112亿美元，成为继蔚来、理想之后的第三家造车新势力。值得一提的是，这也是新能源汽
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