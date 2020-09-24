首批100台小鹏G3i发往欧洲 指导价为20万元

站长之家(ChinaZ.com) 9月24日 消息:上市不到一个月，小鹏再出新动作。今天， 100 台小鹏G3i于广州新沙港集结，发往欧洲客户。

G3i将率先发售到挪威，预计 11 月上路。据官方介绍，针对欧洲市场特点，小鹏G3i在硬件和软件方面进行了适配和优化。在保留大陆市场备受好评的自动泊车辅助功能外，小鹏汽车XmartOS已经适配英语，并支持英语语音识别对话。

据悉，小鹏G3i于今年 4 月在国内上市，指导价区间为14. 68 万-19. 98 万元之间。