Uber计划出售滴滴部分股份

据彭博消息，Uber寻求将价值 63 亿美元的滴滴股份中的部分出售。
天眼查APP显示，近日，北京嘀嘀无限科技发展有限公司新增商标信息，名称为“滴滴二手车”。北京嘀嘀无限科技发展有限公司为小桔科技香港有限公司的全资子公司。
天眼查APP显示，近日，北京嘀嘀无限科技发展有限公司新增商标信息，名称为“滴滴二手车”。国际分类为35-广告销售、36-金融物管，商标状态为“等待实质审查”。商标流程为“商标注册申请---申请收文”。北京嘀嘀无限科技发展有限公司成立于2013年5月，注册资本56亿人民币，法定代表人为程维，公司经营范围包括计算机软件及网络技术的研发；技术服务、技术咨询、技术转让；销售自行研发的软件产品；经济?
9月11日消息，滴滴旗下新品牌“快的新出租”近日纪念出租车业务创立8周年，举办公司内部意见征集和讨论活动。滴滴出行CEO程维在活动透露，现在每周有近90万出租车司机在滴滴平台接单，并强调今年出租车团队没有盈利指标。程维在活动上表示，“出租车业务代表着滴滴Day one的精神，简单、激情、独立思考、拥抱变化。今天也是滴滴产品上线八周年的日子，我们一起庆祝新出租再出发。特别希望出租车团队和整个大滴滴团队?
滴滴和百度，一个是靠出行起家的互联网新秀，一个是以搜索入列BAT的老牌互联网巨头。于滴滴而言，自动驾驶是其登上千亿市值的唯一途径;于百度来说，自动驾驶是其第二条增长曲线，也是重回巅峰的砝码。两个互联网巨头首次交锋，争夺中国版Waymo的席位。
今日，滴滴出行公布数据称， 8 月 25 日七夕滴滴出行全球日订单首次突破 5000 万，其中包括了网约车、出租车、顺风车、单车、代驾等业务。对此，滴滴出行CEO程维表示，出行数据增长反映了消费恢复和经济复苏。“感谢每一位司机师傅、运维师傅的辛苦付出，感谢用户的每一次信任，感谢 5000 万订单背后的每一位小桔人。”
DoNews 9月15日消息（记者 刘文轩）海航集团旗下海航航空集团与滴滴出行近日签署战略合作协议。根据协议，双方将共同围绕会员体系探索新的合作形式，加强“会员日”合作，为双方会员提供更丰富的共享权益。据介绍，滴滴旗下定位于高端市场的滴滴豪华车和礼橙专车可为用户提供从车内到航站楼的延伸服务，包括安检快速通道和机场助理接机等。基于此次合作，海航的旅客可以在预订机票时获取滴滴出行代金券，在乘机时享受接送机服务，?
9月4日消息，滴滴自动驾驶正式获得合肥市颁发的自动驾驶车辆测试牌照，此前，安徽首条5G自动驾驶开放道路示范线已投入试运行。据悉，截至目前，滴滴已相继在北京、上海、合肥、苏州、美国加州等地获得路测资格，并获得了上海颁发的首批载人示范应用牌照。6月27日，滴滴开始在上海面向公众开放自动驾驶服务，用户通过滴滴App线上报名，审核后就能在测试区域免费呼叫自动驾驶车辆进行试乘。公开资料显示，滴滴自动驾驶团
今日，滴滴出行宣布进入俄罗斯市场，将在鞑靼斯坦共和国的首都喀山市提供快车服务。俄罗斯是滴滴上线的第九个海外市场，也是其进入的第一个欧洲国家。
8月25日消息，滴滴今日正式宣布进入俄罗斯市场，将在鞑靼斯坦共和国的首都喀山市提供快车服务。俄罗斯是滴滴上线的第九个海外市场，也是其进入的第一个欧洲国家。5月，俄罗斯各级政府在新冠疫情趋稳后开始着手经济重启计划，滴滴同时加紧筹备俄罗斯业务。7月下旬，滴滴在喀山建立了全天候人工客服中心和司机服务中心，同时上线了各项安全和防疫措施，开始在喀山招募司机。2018年以来，滴滴加速发展国际化，目前已在巴?
Uber本周将反对禁止其在伦敦运营的决定，寻求继续在其重要国际市场运营。报道称，预计Uber将在听证会上辩称，它已经解决了当地交通监管机构——伦敦交通局对其服务安全性的担忧。
据印度报业托拉斯报道，Uber 周三在印度班加罗尔、德里、孟买等城市推出了一项 24 小时待命的汽车租赁服务。该公司在一份声明中表示，该服务允许乘客在数小时内预订汽车和司机，并可在旅途中多次停靠。具体来看， 1 小时/ 10 公里的套餐价格为 169 卢比（约合人民币 16 元），可从多个小时套餐中选择，最多可预订 8 小时。
20日，据外媒报道，在Uber和Lyft宣布在加州停业后，并开始上诉程序。为了拒绝加州的新劳动法，Uber和Lyft都选择了停业的方式。新劳动法要求两家公司将司机纳为“正式雇员”，但是两家公司希望继续倡导司机的自由工时。法院表示，正在审核优步和Lyft的上诉请求，最早的辩论将在10月中旬进行。而两家公司必须在9月初之前向法院概述他们未来的计划。（完）
印度，是一个充满神奇色彩的国家。聊起印度的梗，想必大家是耳熟能详，而且这个国家让我们看不透的地方太多了。虽然其中有一部分段子听起来有些夸张，但是从过来人在社交媒体上分享的片段不难看出，就交通出行而言，印度人民的出行还是十分魔幻且艰难的：水泄不通的道路上穿插着汽车，摩托车和三轮车两开花，混有无序的路人?
4日，滴滴推出“新桔代驾”产品，与滴滴代驾相比，主要针对下沉市场。去年10月新桔代驾首先在嘉兴市区、桐乡、海宁、平湖、金华市区等地区试运营，今年6月，又新开辟了9个城市市场。天眼查数据显示，新桔代驾运营实体为北京小桔科技有限公司的全资子公司，后者大股东为程维，持股比例49.19%。（完）
在 2020 国际(合肥)节能与新能源汽车展览会暨智能网联汽车生态大会上，滴滴自动驾驶获得合肥市颁发的自动驾驶车辆测试牌照。截至目前，滴滴已相继在北京、上海、合肥、苏州、美国加州等地获得路测资格，并获得了上海颁发的首批载人示范应用牌照。
滴滴出行今天正式宣布进入俄罗斯市场，将在鞑靼斯坦共和国的首都喀山市提供快车服务。俄罗斯是滴滴上线的第九个海外市场，也是其进入的第一个欧洲国家。据滴滴介绍，滴滴在今年5月开始筹备俄罗斯业务。7月下旬，滴滴在喀山建立了全天候人工客服中心和司机服务中心，同时上线了各项安全和防疫措施，开始在喀山招募司机。滴滴透露，滴滴滴滴俄罗斯团队通过网络直播和多种线上渠道与当地司机和租车公司开展
在今日的 2020 年国家网络安全宣传周上，滴滴出行CEO程维表示， 2020 年滴滴将投入 30 亿元安全专项经费，推动线上、线下安全能力和安全体系的提升。目前滴滴 “打黑专项小组”构建了从黑产情报主动挖掘、研判，到策略上线
今天下午，滴滴宣布旗下出租车业务升级为“快递新出租”，并投入 1 亿元专项补贴，向乘客发放出租车打车券，拉动消费，提升出租车司机收入。
9月7日消息，俄罗斯搜索引擎Yandex日前表示，该公司与Uber计划将自动驾驶汽车业务Yandex Self Driving Group从双方的合资企业MLU BV剥离。UberYandex表示，将向自动驾驶业务注资1.5亿美元，并购买优步所持Yandex Self Driving Group的部分股份。交易完成后，Yandex将拥有Yandex Self Driving Group 73%的股份，Uber拥有19%的股份。Yandex是一家俄罗斯互联网企业，旗下的搜索引擎在俄罗斯国内拥有逾60%的市场占有率
继此前滴滴全资入股花小猪后，花小猪微信官方公众号今日进行账号迁移，账号主体改为滴滴出行科技有限公司。根据花小猪官方微信账号“花小猪打车可以更便宜”发布消息，该账号主体公司将由辽宁途途网约车运营服务有限公司，变更为滴滴出行科技有限公司。工商资料显示，花小猪App运营主体北京鸿易博科技有限公司于今年3月入股辽宁途途网约车运营服务有限公司，媒体称花小猪借此获得全国多
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