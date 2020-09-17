Uber计划出售滴滴部分股份

20日，据外媒报道，在Uber和Lyft宣布在加州停业后，并开始上诉程序。为了拒绝加州的新劳动法，Uber和Lyft都选择了停业的方式。新劳动法要求两家公司将司机纳为“正式雇员”，但是两家公司希望继续倡导司机的自由工时。法院表示，正在审核优步和Lyft的上诉请求，最早的辩论将在10月中旬进行。而两家公司必须在9月初之前向法院概述他们未来的计划。（完）