苹果iOS14正式版发布，多个新功能值得升级

今天凌晨，苹果iOS14正式版发布，这个新系统加入了众多全新的功能，界面也和之前的iOS13有着不少的变化，如画中画、小组件等功能可以带来不少的体验效果，将成为近几年苹果最值得升级的一个系统版本，以下我们来简单介绍这次发布的iOS14正式版的几大功能。

1、iOS14主要增加的几大功能。

1）全新小组件：软件以小、中、大三种尺寸的小组件形式展示在手机桌面

2）“App 资源库”自动将您的所有 App 按类别整理

3）“画中画”可让您一边看视频，一边进行其他的app应用

4）地图升级，加入了“车牌限行”等新功能

5）轻 App 是 App 的轻巧版，在您需要时出现并专注于特定任务;开发者可创建轻 App，特点是几秒内就可以使用到app的主要功能

6）全新“翻译” App 专为对话而设计，可完全离线工作，让您的对话保持私密

2、iOS14支持更新的机型：iPhone6s/6splus、iPhone7/7plus、iPhone8/8plus、iPhoneX、iPhoneXR、iPhoneXs/Xs Max、iPhone11系列



3、升级iOS14之前需要注意的事项，进行备份数据，最好是完整备份，在升级的时候最好选择连接电脑，通过电脑软件来升级。如果使用OTA升级则注意电池电量。

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