深交所对暴风集团给予纪律处分 因未按期披露业绩预告

今日，深交所发布公告称，经查明，暴风集团及相关当事人存在未按期披露定期报告，未按期披露业绩预告和业绩快报，董事减持未预披露等违规行为。鉴于上述违规事实及情节，对暴风集团股份有限公司和暴风集团股份有限公司董事长、总经理兼代董事会秘书冯鑫给予公开谴责的处分。同时，深交所对暴风集团股份有限公司董事崔天龙，独立董事罗义冰、张琳，监事梁巨平、李丽、张妮妮给予通报批评的处分。
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今日，深交所发布公告称，经查明，暴风集团及相关当事人存在未按期披露定期报告，未按期披露业绩预告和业绩快报，董事减持未预披露等违规行为。鉴于上述违规事实及情节，对暴风集团股份有限公司和暴风集团股份有限公司董事长、总经理兼代董事会秘书冯鑫给予公开谴责的处分。同时，深交所对暴风集团股份有限公司董事崔天龙，独立董事罗义冰、张琳，监事梁巨平、李丽、张妮妮给予通报批评的处分。
9月15日消息，深交所发布公告称，经查明，暴风集团及相关当事人存在未按期披露定期报告，未按期披露业绩预告和业绩快报，董事减持未预披露等违规行为。鉴于上述违规事实及情节，对暴风集团股份有限公司和暴风集团股份有限公司董事长、总经理兼代董事会秘书冯鑫给予公开谴责的处分。同时，对对暴风集团股份有限公司给予公开谴责的处分；对暴风集团股份有限公司董事崔天龙，独立董事罗义冰、 张琳，监事梁巨平、李丽、张
今日，暴风集团发布公告称，截至公告披露日，公司尚未完成聘任首席财务官的工作，现有员工无法承担 2020 年半年度报告的编制任务。基于以上原因，公司预计无法在法定期限内披露 2020 年半年度报告。
8月28日消息，暴风集团日前对外发布公告称，截至公告披露日，公司尚未完成聘任首席财务官的工作，现有员工无法承担2020年半年度报告的编制任务。基于以上原因，公司预计无法在法定期限内披露2020年半年度报告。公告称，公司仍在寻找首席财务官以及审计机构，但由于经营状况不佳、拖欠员工工 资、负面新闻过多等原因，至今尚未有结果。 暂停上市期间，公司仍在多方面接洽市场上的审计机构，但截至公告披露日并未与相关?
暴风集团昨日晚间发布公告宣布，公司股票终止上市。暴风集团表示，根据《关于创业板风险警示股票和退市整理期股票交易制度安排的通知》、《深圳证券交易所创业板交易特别规定》，公司股票在退
昨日晚间，深交所发布关于暴风集团股票终止上市的公告。公告显示，因暴风集团股份有限公司（以下简称“暴风集团”或“公司”）在法定披露期限届满之日起两个月内未披露2019年年度报告，公司股票自2020年7月8日起暂停上市。暴风集团在股票被暂停上市后的一个月内未能披露2019年年度报告，触及本所《创业板股票上市规则（2018年11月修订）》第13.4.1条第（九）项规定的股票终止上市情形。据深交所介绍，自?
近段时间，暴风集团或将终止上市的新闻，冲上了热搜。曾经坐拥国内视频播放器第一把交椅的暴风集团，从日活将近 3 亿、上市初期创造出了“连续 40 天 36 个涨停板”的财富神话，到如今面临退市，可谓命运坎坷，一波三折，实在令人唏嘘。而回顾暴风集团的历史，从某种意义上来说，大家会发现，这背后是互联网时代里，软件从PC端到移动端、从提供使用功能到提供创造力的一个缩影。前互联网时代的“软件”神话1998 年，张朝阳创办的爱
8月28日晚，深交所发表公告，称暴风集团在停牌1个月之后依然没有发布2019年度报告，被正式终止上市，曾经400亿市值的股王就此陨落了。根据公告，暴风在法定披露期限届满之日起两个月内未披露2
中信集团与阿里巴巴集团、蚂蚁集团在杭州签署深化战略合作协议。根据协议，三方将升级业务合作，建立普惠金融及产业互联网合作生态。据了解，此次战略合作将实现双方场景与金融服务的实时连接，双方将以自有数据为基础，共同建设智能化的营销、产品、服务、风控体系等。
9月14日消息，今天，中信集团与阿里巴巴集团、蚂蚁集团在杭州签署全面深化战略合作协议。三方将充分整合各自优势资源升级业务合作，以互联网科技创新为契机，催生新的发展动能，共同建立“共生、共享、平等、开放”的普惠金融及产业互联网合作新生态。中信集团董事长朱鹤新表示，阿里巴巴集团是全球领先的互联网科技企业，在多个领域形成了立体化产业布局，引领带动着行业发展。未来，中信集团将继续发挥金融与实业并?
今日晚间，证监会浙江监管局网站公示了蚂蚁集团辅导验收申请材料，中金及中信建投均已完成对蚂蚁集团的上市辅导，井贤栋为蚂蚁集团董事长，CEO 胡晓明及 CTO 倪行军为执行董事，蔡崇信、程立、蒋芳为蚂蚁集团非执行董事。另有 3 名独立董事，分别为郝荃、胡祖六、黄益平。
据证监会官网信息显示，蚂蚂蚁集团已完成了首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市辅导备案工作。此前，正在8月21日，蚂蚁集团申请境外首次公开发行股份，包括普通股、优先股等各类股票及股票的派生形式，证监会已接收审批材料。7月20日，蚂蚁集团对外宣布，启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划。8月14日，浙江监管局官网公示了蚂蚁科技集团股份有限公司
昨日，格力集团宣布与小米集团、中信银行签署战略合作协议，三方约定在产业基金、金融服务、产业投资、项目合作、资源共享等方面开展深度合作。根据协议，格力集团出资35. 45 亿元参与投资和管理由小米集团发起的小米产业基金，围绕集成电路
DoNews8月23日消息（记者 翟继茹）23日，天眼查数据显示，阿里彭蕾、张勇、武卫3人退出蚂蚁科技集团股份有限公司董事，新增程立、胡祖六、蒋芳、郝荃、黄益平5人为董事。今年7月份，蚂蚁集团宣布，启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划，以进一步支持服务业数字化升级做大内需，加强全球合作助力全球可持续发展，以及支持公司加大技术研发和创新。蚂蚁集团董事长井贤栋表示，“我们欣喜?
8月21日消息，据证监会官网公开的信息显示，蚂蚁集团申请境外首次公开发行股份，包括普通股、优先股等各类股票及股票的派生形式，证监会已接收审批材料。早些时间，多家媒体报道称，蚂蚁集团计划在数周内提交香港和上海的IPO申请， 计划最早于10月份在两地上市。同时，蚂蚁集团香港、上海双重上市计划的目标估值为2250亿美元，融资300亿美元。7月20日，蚂蚁集团对外宣布，启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所?
8月16日消息，京东集团与携程集团正式签署战略合作协议，按照协议约定，携程核心产品供应链将接入京东平台，双方将在用户流量、渠道资源、跨界营销、商旅拓展、电商合作等方面开展全方位的合作。根据此次京东与携程签署的战略合作协议，携程将为京东提供实时产品库存，以及极具市场竞争力的产品价格，京东将接入携程的核心产品供应链，并将京东平台的用户流量开放给携程，在日常运营及精准营销方面为携程旅行产品供应?
上交所披露蚂蚁科技集团回复上市首轮问询函。蚂蚁集团回复上市首轮问询函称，蚂蚁集团与阿里巴巴集团之间高度战略协同，但双方各自独立开展业务，建立了独立完整的业务体系。
8月30日，小米公司发言人通过微博表示，近日媒体报道的“小米卫浴”上榜中国家居十大家居黑榜中的“小米卫浴公司”与小米集团完全无关，所使用的商标纠纷将在近期做出终审判决。
骄阳似火，热浪如潮，在这个高温“烤”验的季节里，大街小巷，处处能看到一抹亮眼的橙黄色身影，那是我们的环卫工人，他们每天面对被太阳烤得火热的马路，顶着炙热的阳光，用辛勤与汗水守护着城市的干净美丽。 8月21日，海门区城管局副局长苏建红，中南控股社会责任部经理、慈善基金会秘书长李兵，中南置地苏中海门片区项目总严文泉等一行领导，前往海门区环卫局新大楼，慰问1300名一线环卫工人，为他们送去了人均100余元的防暑、
蚂蚁集团官方微博发布公告：我们关注到李开复先生在公开场合提及蚂蚁金服和旷视科技的合作，蚂蚁集团：我们关注到李开复先生在公开场合提及蚂蚁金服和旷视科技的合作，我们需要澄清的是：1、蚂蚁集团在与旷视科技合作事宜上从未与李开复先生有过接触；2、蚂蚁集团从未提供任何人脸数据给旷视科技；3、我们再次重申，数据安全和隐私保护是蚂蚁的生命线。有媒体报道，创新工场董事长兼CEO李开复在HICOOL全?
对区块链有点了解的人，大多会觉得，游戏只是区块链技术发展的一块试验田而已，对这块试验田能否达到预期也抱有消极的态度，“资本家玩玩而已”。就在一遍遍的实验中，区块链游戏的集团似乎被转变，“躺着赚钱”好像就要实现了。据FAST集团投资总监Trevor Willis透露，FAST集团基金会将于近日正式启动，FAST集团基金会将利用自身优势，深根区块链+游戏领域，打造真正公开透明的游戏生态系统。FAST集团基金会加持区块链游戏信任度，
很多人在生活中对一些东西都有了刻板印象， 比如说一提到女司机，很多人就会认为代表车技一般。事实上就算是一些男性车主，他们也会出现一些让人哭..
早在几天前，苹果方面就宣布将于 9 月 15 日(北京时间 9 月 16 日)召开新品发布会。随后，有多方消息指出苹果并不准备在这场发布会上推出手机产品..
站长传媒凭借其广泛的媒体市场资源，经过长期挖掘探索，最终制定出一套国内新闻稿发布方案，让企业在互联网科技领域也能方便快捷的发布新闻宣传稿..
苹果将在北京时间 9 月 16 日凌晨举办秋季发布会，随着发布会临近，有诸多证据显示苹果正在准备推出全新的“Apple One”服务。为了增加对于用户的..
微信作为国内即使通信的最重要的软件之一，几乎每个人在日常生活中都会使用到微信，而随着手机用户年龄的下降，青少年群体也很早就开始接触到微信..
北京时间 9 月 16 日凌晨，苹果即将举办秋季新品发布会。根据目前已知的消息来看，苹果将在此次发布会上发布新款入门iPad、新款iPad Air、Apple W..
阿里巴巴预谋已久的智能工厂平台“迅犀”(xunxi.com)即将上线。据悉，“迅犀”官网目前只向特定淘宝账号开放。..
9月15日消息，知名相声演员王自健晒出了vivo 超大杯X50 Pro+ alexanderwang限定版。王自健表示，vivo X50 Pro+ alexanderwang限定版可以说是2020年..
随着时代的进步科技的发展，人们也逐渐注重对牙齿的爱护，电动牙刷的出现一定程度上解决了用户刷牙刷不干净的烦恼，也让刷牙变得更加高效。那么到..
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艾瑞数据表明，2020年3月到5月，相较社会零售总额的同比下滑，网上零售额同比逆势增长7.3%。疫情期间，快递物流人均使用次数同比增长31%，春节假期..
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随着苹果发布会时间的临近，更多关于该公司产品的爆料出现。 9 月 14 日，天风国际分析师郭明錤在一份最新的研究报告中表示，iPhone12 系列中只有..
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9 月 14 日，官方发布消息，我国首部抗疫题材电视剧《最美逆行者》定档于 9 月 17 号，在CCTV- 1 的黄金档播出，这是我国第一部抗疫题材电视剧，旨..
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